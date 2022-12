Santé et bien-être : pourquoi devriez-vous pratiquer le fitness ?

La meilleure façon de se remettre en forme est de faire du sport. En fonction des objectifs, il est recommandé pour la perte de poids, la musculation et même la prise de masse.

C’est une discipline qui regroupe assez de spécialités, dont le fitness.

Ce dernier présente beaucoup d’avantages pour celui qui le pratique. Voici les raisons pour lesquelles vous devez faire du fitness.

Que retenir du fitness ?

Le fitness est un sport qui regroupe en son sein plusieurs exercices physiques.

Il peut se pratiquer de façon individuelle comme collective. En termes d’exercices individuels, vous avez la musculation, les entraînements cardiaux, les étirements, etc.

Comme exercices collectifs, il y a les abdos-fessiers, la Zumba, le body combat, le step et tout autre exercice qui permet d’améliorer la condition physique.

Sur le site de FitWin, vous trouverez tout ce dont vous aurez besoin pour pratiquer le fitness tel que des accessoires, des recettes, des conseils…

Le fitness est entre autres un excellent moyen pour faire travailler tout votre corps. Il favorise de façon générale le bien-être et la forme globale, et il possède de nombreux bienfaits.

Quels sont les bienfaits du fitness ?

Que cela soit sur le plan physique ou psychologique, le fitness regorge de multiples bienfaits indéniables pour la santé. Il permet entre autres de :

améliorer le souffle et l’endurance cardiovasculaire ;

travailler l’équilibre et la coordination ;

détendre et réduire les tensions et le stress ;

relever la tonicité du corps ;

faciliter la perte de poids, etc.

Le fitness est un sport qui vous aide à mieux vous sentir dans votre corps et dans votre peau. Il faut noter que c’est surtout pour sa douceur qu’il est très apprécié et recommandé dans plusieurs cas.

Le fitness pour se sentir mieux

Qu’un sport soit pratiqué de manière douce ou intense, il fait ressentir toujours une sensation de bien-être, même s’il n’est pas pratiqué régulièrement. En effet, quand vous faites des exercices physiques, votre corps libère une substance appelée « endorphine ». C’est cette dernière qui est responsable du sentiment de bien-être. Ainsi, en faisant régulièrement du fitness, vous sécrétez davantage cette substance, ce qui vous procure un sentiment d’apaisement général.

Une fois que vous vous sentez bien dans votre corps et dans votre peau, vous devenez plus confiant. Vous vous sentez plus fort et plus efficace.

De plus, une pratique régulière du fitness vous aide à garder une belle forme, à prendre soin de votre corps et vous permet de dégager plus de charme.

Le fitness pour lutter contre les maux psychiques

Le fitness vous aide à lutter contre les maux psychiques tels que le stress, l’anxiété, la dépression et la canalisation de l’énergie. En effet, en produisant l’endorphine, votre corps évacue les ondes négatives, ce qui vous permet de réduire le stress et de mieux faire face aux pressions de la vie courante. Par le même principe, le fitness aide à canaliser l’énergie accumulée, réduisant ainsi l’anxiété et la dépression.

Dans ces genres de situations, au lieu d’avaler des tonnes de médicaments, certains spécialistes proposent de faire du fitness en complément.

Le fitness et la résistance aux douleurs

Le fitness vous permet de mieux résister à la douleur. En effet, bien que le fitness soit un sport doux, en le pratiquant, vous soumettez votre corps à une certaine violence. Pendant le fitness, vos muscles travaillent, se contractent et s’étirent. Ils sont donc choqués ; ce qui vous amène à ressentir des douleurs et des courbatues. Alors, en vous exerçant régulièrement, votre corps finit par s’y adapter et vous devenez plus tolérant à certaines douleurs physiques.

Le fitness et les addictions

La pratique d’un sport fait partir des règles d’hygiène de vie. Ainsi, pratiquer le fitness permet de combattre progressivement certaines mauvaises habitudes telles que les addictions.

Par ailleurs, le fitness aide à l’amélioration des capacités intellectuelles en contribuant au développement des cellules et connexions nerveuses. Certains spécialistes vous le diront, le sport permet l’optimisation des capacités d’apprentissage et d’assimilation.

Quelles sont les contre-indications du fitness ?

Certes, le sport est bénéfique pour la santé, mais il ne faut pas en abuser, c’est-à-dire ne pas s’entraîner de manière excessive. Pour réellement profiter des bienfaits du sport, vous devez savoir équilibrer vos entraînements.

Étant un sport d’endurance qui permet de booster le cardio, le fitness est déconseillé aux personnes souffrantes de problèmes cardio-respiratoires.

Bien qu’étant bénéfique pour la santé, le fitness peut parfois exposer à des pathologies, dont la déchirure, la lombalgie, la fracture, l’entorse ou la tendinite.

Quels sont les exercices de fitness ?

Il existe une multitude d’exercices de fitness à pratiquer seul ou en groupe. Vous avez par exemple la pompe qui est un exercice de musculation qui peut se faire à la maison comme à la salle de sport. Le jumping jack qui permet de travailler les bras, les jambes, le cardio, le gainage et le tronc. Pour travailler vos membres et vos fessiers, vous pouvez opter pour les squats, etc.