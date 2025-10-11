Safran Tech : innovations et partenariats internationaux au service de l’aéronautique

WazatechActualitésSafran Tech : innovations et partenariats internationaux au service de l’aéronautique
Nous suivre sur Google Actualités
Actualités
4.9/5 - (132 votes)

Depuis presque dix ans, Safran Tech s’est imposé comme un centre de référence pour l’innovation industrielle au sein du groupe Safran. Aujourd’hui, cette structure occupe une place stratégique dans l’écosystème aéronautique mondial, notamment grâce à son engagement dans le développement de technologies avancées, ses investissements continus et ses alliances à l’international. En associant expertise interne et ouverture à des partenaires externes, elle accompagne l’évolution rapide du secteur aéronautique et spatial, aussi bien dans les domaines civils que de défense.

Le rôle clé de Safran Tech dans l’innovation aéronautique

Implanté depuis une décennie, le centre Safran Tech fédère les efforts de recherche appliquée du groupe, axant ses travaux sur des solutions à la fois performantes, durables et compétitives. Ses équipes couvrent une large palette technologique, allant des matériaux innovants aux systèmes embarqués, en passant par la propulsion aéronautique, l’électronique et la cybersécurité.

La structure vise également à accélérer la maturation des projets innovants pour répondre aux défis posés par une industrie toujours plus exigeante. En privilégiant la synergie entre experts métiers et ingénieurs chercheurs, Safran Tech favorise l’émergence d’innovations à fort impact pour ses filiales et clients. Ce modèle contribue à créer un environnement propice à la créativité et à la valorisation de brevets industriels.

Soutien à l’innovation ouverte et capital-risque

Conscient que la révolution technologique s’appuie aussi sur des collaborations externes, Safran a structuré ces dix dernières années une démarche ambitieuse d’innovation ouverte. Le véhicule principal de cette stratégie est Safran Corporate Ventures, la structure de capital-risque lancée pour soutenir des startups et sociétés innovantes partout dans le monde.

Cet effort d’investissement a permis au groupe de faciliter l’intégration rapide de solutions disruptives dans ses processus industriels. Les jeunes entreprises financées bénéficient d’un accès privilégié à l’expertise technique et au réseau international de Safran, ce qui stimule à la fois la croissance externe et l’anticipation des tendances technologiques.

A découvrir :  Comment réussir l’organisation d’un webcast professionnel ?

  • Financement de sociétés technologiques émergentes
  • Transfert rapide d’innovations vers la production industrielle
  • Veille active sur les tendances mondiales du secteur

Des partenariats internationaux stratégiques

L’internationalisation des collaborations occupe une place centrale dans la dynamique impulsée par Safran Tech. Des alliances structurantes avec des industriels étrangers viennent renforcer la compétitivité et l’attractivité du groupe sur les scènes européenne, nord-américaine et asiatique. Récemment, plusieurs partenariats ont été concrétisés pour répondre à la demande croissante en solutions innovantes et fiables.

Ces collaborations s’inscrivent particulièrement dans le secteur de la défense ainsi que dans les domaines civils, marquant un élargissement continu des sphères d’influence technologique. L’intensification des échanges techniques permet ainsi d’accélérer le déploiement à grande échelle des concepts développés au sein du centre Safran Tech.

Partenariat technologique entre Safran et Bombardier
Au salon international de l’aéronautique et de l’espace de Paris, Safran et Bombardier Inc., acteur majeur canadien, ont signé une lettre d’intention pour explorer de nouvelles pistes de coopération. Ce rapprochement vise à développer ensemble des solutions avancées dans le domaine de la défense, en mettant à profit l’expertise croisée des deux entreprises.

Grâce à cette initiative, les deux partenaires ambitionnent de créer des innovations capables d’élever les standards de performance et de fiabilité pour les programmes de défense nouvelle génération. Leur collaboration prévoit notamment un partage de savoir-faire dans la conception de systèmes embarqués et de motorisations spécialisées.

Sécurisation technologique avec Babcock
Toujours lors du salon du Bourget, Safran Electronics & Defense a renforcé son alliance industrielle avec Babcock, société britannique spécialisée dans le soutien logistique et les systèmes multi-domaines. Ce partenariat porte sur le développement de solutions intégrées couvrant les moteurs d’avion, les équipements spatiaux et les plateformes opérationnelles dédiées aux missions de sécurité et de défense.

L’accord permet d’associer la maîtrise technologique française et britannique afin de concevoir des systèmes résistant aux environnements extrêmes et dotés de capacités évolutives. La mutualisation des expertises accélère la mise sur le marché de produits répondant à de strictes exigences en matière de sûreté et de fiabilité.

A découvrir :  Stability AI face à la justice : enjeux et débats autour de l’IA générative

Panorama des axes de recherche émergents chez Safran Tech

Le portefeuille de projets pilotés par Safran Tech couvre aujourd’hui une gamme étendue d’applications : moteurs moins gourmands en carburant, systèmes de navigation intelligents, traitements de données embarquées ou encore cyberdéfense des équipements critiques. L’intégration grandissante de l’intelligence artificielle, de la robotisation et de nouveaux matériaux transparaît dans la majorité des programmes en cours.

L’approche modulaire adoptée dans la conception permet à Safran et à ses partenaires d’adapter rapidement leurs produits aux évolutions réglementaires internationales et aux attentes diversifiées des clients. Le développement durable et la réduction de l’empreinte environnementale restent également au cœur des préoccupations, en particulier pour la génération de moteurs hybrides et électriques.

Axes technologiques Objectif
Moteurs haute efficacité Réduire la consommation et les émissions
Systèmes embarqués intelligents Optimiser la collecte et le traitement des données en vol
Matériaux innovants Alléger les structures tout en renforçant leur robustesse
Cybersécurité aérospatiale Sécuriser les échanges d’informations critiques

Porté par une vision globale et une politique forte de partenariats, Safran Tech mise sur l’agilité et la coopération internationale pour répondre aux nouveaux défis qui transforment l’aéronautique, qu’il s’agisse de réduction d’impact environnemental ou de performance technologique accrue.

Sources

  • https://vonews.net/safran-tech-innovations-partenariats-et-ambitions-internationales-dans-l-aeronautique/
  • https://www.safran-group.com/fr/actualite/10-ans-investissement-safran-corporate-ventures-2025-06-19
  • https://www.boursorama.com/bourse/actualites/safran-et-bombardier-nouent-un-partenariat-d-innovation-technologique-a9a72a8ab46f70daebc615bebbf80ce8
  • https://www.aerocontact.com/actualite-aeronautique-spatiale/99221-defense-safran-et-babcock-unissent-leurs-expertises-pour-accelerer-l-innovation-technologique
Actualités des entrepreneurs
Actualités des entrepreneurs
Accros de l'information sur internet,, suivez l’actualité des entreprises sélectionné et traité avec soin. Je suis passionné par le seo, Référencement Google, moteurs de recherche,  l'entreprenariat, les nouvelles technologies, technologies du Web, digitale. Vous pouvez proposer des news professionnelles en nous adressant une demande via le formulaire de contact. Nous publions toutes les informations chaudes ; que vous nous apporterez avec un texte nouveau . Au plaisir de partager vos contenus.
Actualités des entrepreneurs
Les derniers articles par Actualités des entrepreneurs (tout voir)
Par: Actualités des entrepreneurs

Tendances

Articles connexes
Actualités

Renault Ampere, levier de transformation industrielle pour l’électromobilité

Officiellement lancée à la fin de l’année 2023, Ampere incarne le choix stratégique majeur de Renault pour s’imposer sur le...
Actualités des entrepreneurs -
Plus d'informations sur ce sujet
Autres sujet

Voir les anniversaires sur snap : comment trouver la date d’anniversaire avec Snapchat ?

Actualités des entrepreneurs Actualités des entrepreneurs -
Anniversaires Snap : Souhaiter un anniversaire avec Snapchat Application gratuite de partage de photos et de vidéo, Snapchat a...

Comprendre l’affacturage en 4 points

Actualités des entrepreneurs Actualités des entrepreneurs -
Dans une entreprise, il n'est pas rare de se retrouver face à des problèmes de trésorerie en raison...

Investir : Secteur ou gagner de l’argent en RDC (République du Congo)

Actualités des entrepreneurs Actualités des entrepreneurs -
Pour se faire de l’argent en RDC, il existe de nombreuses possibilités. Elles concernent aussi bien les activités...

La carte virtuelle ecobank : Qu’est-ce que c’est ?

Actualités des entrepreneurs Actualités des entrepreneurs -
Le risque de se faire voler ses codes par une personne malveillante lors de la finalisation d’un achat...
spot_img

Le Site Internet Waza Tech permet de publier des articles sur les services offerts entre professionnels. Nous diffusons sur les réseaux sociaux pour maximiser la visibilités de vos actualités, et vous offrir un maximum de visiteurs sur votre site Web.

Dernieres News

Renault Ampere, levier de transformation industrielle pour l’électromobilité

Actualités des entrepreneurs - 0
Officiellement lancée à la fin de l’année 2023, Ampere incarne le choix stratégique majeur de Renault pour s’imposer sur le segment de l’électromobilité. Cette...

YouTube Shorts : l’ascension des vidéos courtes et l’innovation technologique

Actualités des entrepreneurs - 0
Le format vidéo courte ne cesse de transformer les usages sur les plateformes sociales, et YouTube Shorts s’impose aujourd’hui comme un acteur incontournable dans...

Twitter Spaces : la révolution de l’audio social et son impact sur les usages

Actualités des entrepreneurs - 0
Lancée discrètement en décembre 2020, la fonctionnalité Twitter Spaces s’est rapidement imposée comme un outil clé de conversations audio en direct sur le célèbre...
Les Plus Populaires

Voir les anniversaires sur snap : comment trouver la date d’anniversaire avec Snapchat ?

Actualités des entrepreneurs - 0
Anniversaires Snap : Souhaiter un anniversaire avec Snapchat Application gratuite de partage de photos et de vidéo, Snapchat a conquis le monde et s’est offert...

Top 50 des idées rentables pour investir au Congo-Kinshasa

Actualités des entrepreneurs - 0
Le Congo-Kinshasa est une terre débordante de richesses et d’opportunités. Mais, sans un certain degré d’expertise, il est difficile d’en jouir pleinement. Voilà pourquoi...

Shield TV Pro 2023 : La Box Android de Nvidia | Avis, Avantages et inconvénients

Actualités des entrepreneurs - 0
Shield TV PRO de Nvidia : Box Android pour regarder des contenus en streaming sur leur téléviseur Dispositif de streaming assez populaire, le Box Android...
En Savoir plus

©Waza Tech | All rights reserved | Actualités des entreprises en France en 2021