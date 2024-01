Rendement énergétique ou comment économiser sur votre facture de chauffage : les poêles à granulés expliqués simplement

Le fonctionnement, les modèles et le rendement énergétique des poêles à granulés

Dans cet article, nous allons vous présenter le principe de fonctionnement des poêles à granulés, les différents modèles disponibles sur le marché ainsi que leur rendement énergétique.

Ce guide a pour objectif de vous aider à mieux comprendre comment fonctionne ce type de chauffage et à évaluer si cela pourrait être une solution adaptée pour votre logement.

Principe de fonctionnement d’un poêle à granulés

Un poêle à granulés, également appelé poêle à pellets, est un système de chauffage qui utilise de petits granulés de bois comme combustible. Les granulés sont produits à partir de sciure et copeaux de bois comprimés, ce qui en fait une source d’énergie renouvelable et respectueuse de l’environnement.

Le principe de fonctionnement d’un poêle à granulés est assez simple : les granulés sont stockés dans un réservoir intégré au poêle, puis acheminés vers le foyer par une vis sans fin. Une fois dans la chambre de combustion, les granulés sont allumés et brûlent afin de créer de la chaleur.

Cette chaleur est ensuite diffusée dans la pièce grâce à un ventilateur ou par convection naturelle, selon le modèle choisi. La température peut être réglée de manière précise grâce à un thermostat, permettant ainsi un confort optimal tout en maîtrisant sa consommation énergétique.

Les modèles de poêles à granulés

Il existe plusieurs types de poêles à granulés, adaptés aux besoins et aux contraintes de chaque foyer. Voici une présentation des principaux modèles :

Poêle à granulés à convection naturelle

Ce type de poêle fonctionne sans ventilateur, ce qui lui permet d’être très silencieux. La chaleur produite se propage par convection naturelle dans la pièce, c’est-à-dire qu’elle monte vers le haut et se diffuse lentement. Ce modèle est idéal pour chauffer une petite surface ou lorsque l’on recherche un mode de chauffage discret.

Poêle à granulés à ventilation forcée

Contrairement au précédent modèle, celui-ci dispose d’un ventilateur intégré pour diffuser la chaleur plus rapidement et uniformément dans la pièce. Ce système est légèrement plus bruyant, mais offre un meilleur rendement en termes de diffusion de la chaleur et convient donc mieux pour chauffer de grandes surfaces.

Poêle à granulés canalisable

Le poêle à granulés canalisable permet de chauffer plusieurs pièces grâce à un système de gaine soufflante. La chaleur produite par le poêle est ainsi distribuée dans les différentes pièces de la maison. Ce type de poêle est recommandé pour les logements disposant de plusieurs étages et nécessitant un chauffage centralisé.

D’autres critères peuvent également entrer en compte lors du choix d’un modèle, tels que le design, la capacité du réservoir ou encore les options disponibles (programmation, connectivité, etc.).

Rendement énergétique des poêles à granulés

Le rendement énergétique est un élément important à prendre en considération lors de l’achat d’un poêle à granulés. Plus le rendement est élevé, plus grande sera l’efficacité du système pour transformer les granulés en chaleur.

La plupart des poêles à granulés affichent un rendement supérieur à 80%, voire même 90% pour certains modèles haut de gamme. Cela signifie qu’une grande partie de l’énergie contenue dans les granulés est effectivement transformée en chaleur, permettant ainsi de réaliser des économies sur sa facture énergétique.

Il est également essentiel de choisir des granulés de qualité, certifiés et disposant d’un taux d’humidité faible, afin de garantir un bon rendement et une combustion optimale.

Consommation de granulés pour chauffer une maison de 80 m²

Pour estimer la consommation de granulés nécessaire pour chauffer une maison de 80 m², il est important de prendre en compte différents paramètres :

L’isolation thermique du logement : une bonne isolation permettra de réduire les besoins en chauffage et donc la consommation de granulés.

: une bonne isolation permettra de réduire les besoins en chauffage et donc la consommation de granulés. La température souhaitée : plus la température souhaitée est élevée, plus la consommation de granulés sera importante.

: plus la température souhaitée est élevée, plus la consommation de granulés sera importante. Le rendement du poêle à granulés : un poêle au rendement supérieur permettra d’utiliser moins de granulés pour atteindre la même température.

A titre indicatif, on peut estimer qu’une maison bien isolée de 80 m² nécessiterait environ 4 à 6 tonnes de granulés par an pour être chauffée correctement. Cette quantité varie bien sûr en fonction des critères mentionnés précédemment et des conditions spécifiques à chaque logement.

La filière des granulés en difficulté

Malgré les nombreux avantages des poêles à granulés et leur popularité croissante, la filière des granulés de bois connaît actuellement des difficultés en raison de la concurrence étrangère et d’un marché saturé. Plusieurs acteurs du secteur ont lancé un appel à l’aide, demandant notamment un soutien financier et des actions pour favoriser le développement de cette filière écologique et créatrice d’emplois locaux.

Il est donc essentiel de soutenir les producteurs locaux de granulés de qualité en choisissant de préférence des granulés certifiés et fabriqués en France, afin d’encourager une filière durable et respectueuse de l’environnement.