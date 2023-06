Réduire des liens URL : à quoi cela peut-il vous servir ?

Éditions AdA Comment l'activisme quantique peut sauver l'humanité: Il ne suffit que de quelques personnes pour changer le cours de l'évolution

La réduction de liens URL est désormais incontournable dans la réussite des campagnes ou stratégies marketing.

Ces liens réduits sont très pratiques dans les stratégies de marketing sur les réseaux sociaux pour capter l’attention des utilisateurs, mais ils peuvent aussi servir autrement.

Vous pouvez les utiliser sur une infographie, une infolettre, dans des SMS, des mails, ou sur votre carte de visite pour attirer la clientèle ou augmenter le trafic sur votre site.

Pourquoi est-il pertinent de raccourcir certaines URL ?

Raccourcir des URL présente de nombreux avantages pour les propriétaires de sites web ou chefs d’entreprise. Cela permet en général d’améliorer l’expérience des utilisateurs et d’optimiser les efforts de marketing.

Un lien URL court, facile à mémoriser

Les liens URL raccourcis sont beaucoup plus courts et plus faciles à mémoriser que les liens d’origine. Ces derniers sont souvent trop longs et complexes avec différents caractères ou des symboles incompréhensibles. Les internautes peuvent se souvenir plus facilement d’un lien URL court et concis après un tour sur votre site web. De potentiels clients peuvent aussi mémoriser facilement un lien URL de taille réduite trouvé sur un support de communication comme un flyer ou une infographie. Ils peuvent le partager plus efficacement avec d’autres personnes, ce qui augmente le trafic sur le site web.

Les URL raccourcies, faciles à intégrer dans les médias sociaux

Raccourcir certaines URL facilite la tâche si l’on souhaite procéder à leur diffusion sur les réseaux sociaux et autres plateformes de partage en ligne à nombre de caractères limité. Sur Skype par exemple où le nombre de caractères par tweet est limité à 280, une URL courte serait plus pratique qu’une URL longue. Elle peut être facilement intégrée dans un court message visant à faire une promotion sans l’encombrer ou compliquer la lecture à l’internaute.

Une URL raccourcie est plus esthétique

Les URL raccourcies sont esthétiquement plus agréables. Des liens longs, complexes, avec parfois des caractères inconnus, peuvent sembler peu attrayants et peu professionnels aux yeux des internautes.

En raccourcissant certaines URL, vous pouvez améliorer l’apparence globale de vos pages et renforcer la confiance des utilisateurs.

Ces URL raccourcies peuvent être aussi utilisées pour masquer des liens affiliés souvent longs et compliqués. Elles sont simples à mettre à jour et peuvent donc être facilement modifiées et/ou redirigées en cas de nécessité.

Comment procéder pour réduire un lien internet ?

Pour avoir un lien court, personnalisé et direct, la solution est d’utiliser un raccourcisseur d’URL ou un site pour réduire la taille d’un lien internet. Ces plateformes disponibles en ligne permettent de rendre les URL plus courtes et esthétiques, de les masquer ou de les réécrire en cas de besoin.

Il suffit généralement de copier l’URL qu’on souhaite raccourcir et de la coller dans un champ de saisie de la plateforme. En cliquant sur « Raccourcir », une nouvelle URL plus courte et directe est générée. Vous pouvez la copier pour la partager sur les réseaux sociaux ou pour autres utilisations.

Il est souvent permis de créer un compte gratuit sur ces plateformes réducteur de liens pour bénéficier de fonctionnalités avancées. Avec un compte, il est par exemple possible de recueillir et d’analyser des données liées aux URL raccourcies. Le titulaire du compte peut avoir des statistiques de suivi détaillées telles que :

le nombre de clics,

la provenance géographique des visiteurs,

l’heure et la date de la visite,

les types d’appareils et les navigateurs utilisés,

la langue, etc.

Un générateur de QR codes est aussi intégré à certaines plateformes. Il permet de créer un QR code pour chaque lien raccourci. Le propriétaire du site peut ensuite changer la destination du lien réduit à tout moment ou modifier les formes du QR code pour augmenter l’engagement de son audience.

Pour procéder à la réduction de liens internet, il est toutefois recommandé de choisir une plateforme fiable. Sa politique de confidentialité et de gestion des données doit être conforme au règlement général sur la protection des données (RGPD). Disponible depuis plusieurs années, elle doit avoir été utilisée par plusieurs entreprises de renom. Veillez aux avis, notes ou étoiles donnés par les anciens utilisateurs. La plateforme raccourcisseur de liens doit surtout permettre de collecter et d’analyser les données de clic. Ces données sont précieuses pour évaluer l’efficacité des campagnes ou des stratégies marketing et des efforts de référencement.

Comment bien insérer et mettre en avant un lien pour votre site ?

Pour bien insérer et mettre en avant un lien raccourci pour votre site, choisissez judicieusement le(s) mot(s) d’ancrage, ou plus simplement, l’ancre du lien. C’est sur ce(s) mot(s) appelé texte d’ancrage que les utilisateurs cliqueront pour être redirigés vers votre page.

Le texte d’ancrage doit être clair, concis et pertinent par rapport à la page vers laquelle il pointe. Il est conseillé de choisir un texte d’ancrage comportant un mot-clé sur lequel est construit le référencement naturel de la page. Mais inutile de noyer votre site avec des liens excessifs, cela pourrait distraire les visiteurs.

Privilégiez la qualité à la quantité et insérez des liens uniquement lorsque cela ajoute une valeur réelle au contenu. Pour mettre en avant vos liens intégrés, utilisez des formats visuels ou des effets de mise en évidence tels que la couleur, le gras ou l’italique. Cela permet de distinguer les ancres de vos URL raccourcies du reste du texte.