Quel PC portable Acer acheter selon votre utilisation ?

Si vous lisez ces lignes, c’est probablement que vous souhaitez faire l’acquisition d’un nouvel ordinateur portable à court ou moyen terme. De nos jours, le marché est inondé de modèles et marques différentes…

Aujourd’hui, nous allons mettre le focus sur une marque en particulier : Acer. Après avoir lu les lignes qui suivent, votre prochain PC portable sera peut-être de cette marque ! Bref, on vous dit tout.

Ce que vous devez retenir :

Acer propose une large gamme d’ordinateurs portables adaptés à divers besoins, du gaming à la bureautique.

Les modèles Acer sont compétitifs en termes de prix et ont gagné en qualité ces dernières années.

Pour la bureautique, la gamme Aspire est recommandée ; pour le travail, les gammes Swift et Travelmate ; et pour le gaming, la gamme Nitro.

Le budget pour un PC Acer dépend des performances, de la taille de l’écran, de la finesse, du système d’exploitation et des options supplémentaires.

Pourquoi choisir la marque Acer pour votre prochain ordinateur portable ?

Avoir fait le choix de cette marque pour notre article du jour n’est pas anodin. En effet, il suffit de regarder les ordinateurs du fabricant Acer pour voir que le catalogue est large et varié ! Ainsi, que vous cherchiez un ordinateur puissant pour jouer et/ou travailler ou un autre modèle plutôt tourné vers la navigation simple, alors vous devriez trouver votre bonheur. De plus, les tarifs de la marque Acer sont plutôt compétitifs ! Par exemple, on peut mettre la main sur un ordinateur portable à moins de 500 €, le tout équipé par de l’Intel i3 et un écran de 15,6 pouces. Même le haut de gamme est compétitif avec des machines relativement puissantes aux alentours des 1 000 €. Enfin, notons qu’Acer a grandement augmenté sa qualité de fabrication ces dernières années. Quand la marque était synonyme de “low-cost” il y a 10 ou 15 ans, elle nous propose aujourd’hui des ordinateurs fiables, tout en restant compétitive au niveau du prix. Bref, c’est une marque qui vaut désormais clairement le coup (sans mauvais jeu de mots) de s’y pencher.

Quel est le meilleur PC portable Acer pour vous ?

Pour vous aider à trouver le PC portable Acer adapté à votre utilisation, il semble intéressant de, d’abord, faire le point sur l’usage que vous en aurez. En effet, cela présente peu d’intérêt que se tourner vers une machine surpuissante si vous faites du traitement de texte… Ou inversement une machine trop lente qui pourrait vous frustrer par rapport à l’usage que vous en aurez…

La bureautique

Si vous souhaitez acheter un nouvel ordinateur Acer pour l’utiliser à des fins de bureautiques et/ou de navigation internet, alors la gamme Aspire est probablement la plus intéressante pour vous. En effet, c’est la plus compétitive en matière de prix, sans pour autant trop rogner sur les performances : Intel Core i3, 8 Go de RAM, écran de 15,6 pouces (par exemple)… Bref, l’idéal pour réaliser toutes les tâches les plus basiques qu’un ordinateur doit avoir.

Le travail

Pour trouver un ordinateur portable pour réaliser vos tâches professionnelles, vous devez cibler vos besoins avec précision, Cependant, les exigences du travail pour un ordinateur portable ne sont pas toutes les mêmes… Ainsi, on peut vous recommander différentes gammes d’ordinateurs chez Acer en fonction de vos besoins en matière de travail :

Acer Swift : des ordinateurs portables fins et légers pour travailler en toute liberté grâce à une mobilité exemplaire, mais avec des performances suffisantes (par exemple, il existe même une gamme OLED qui est compatible avec toutes les nouvelles technologies liées à l’IA).

: des ordinateurs portables fins et légers pour travailler en toute liberté grâce à une mobilité exemplaire, mais avec des performances suffisantes (par exemple, il existe même une gamme OLED qui est compatible avec toutes les nouvelles technologies liées à l’IA). Acer Travelmate : avec les PC portables de la gamme Travelmate d’Acer, on se retrouve avec des formats réduits. Souvent, la taille d’écran recommandée pour cette gamme est de 13,3 pouces : si vous devez voyager beaucoup (une nouvelle fois) et que la taille globale de la machine est plus qu’importante, alors cette gamme est faite pour vous. Généralement, les Travelmate sont encore plus petits que les Swift.

: avec les PC portables de la gamme Travelmate d’Acer, on se retrouve avec des formats réduits. Souvent, la taille d’écran recommandée pour cette gamme est de 13,3 pouces : si vous devez voyager beaucoup (une nouvelle fois) et que la taille globale de la machine est plus qu’importante, alors cette gamme est faite pour vous. Généralement, les Travelmate sont encore plus petits que les Swift. Acer Nitro : les ordinateurs de la gamme Nitro sont plutôt orientés pour le gaming (le jeu vidéo donc). Toutefois, elles peuvent être d’excellentes machines pour le travail ! Si vous recherchez de la puissance brute avec une partie graphique dédiée performante (avec des cartes graphiques comme la RTX 4060 par exemple), alors la gamme Nitro est idéale pour vous. Si vous faites du montage vidéo et/ou du graphisme avec des logiciels assez lourds, alors vous serez aux anges.

Une nouvelle fois, on s’aperçoit qu’Acer a pensé à tout dans un but bien précis : répondre aux besoins de chacun des utilisateurs exigeants pour leur activité professionnelle, et c’est une excellente chose.

Le gaming

Nous n’allons pas trop nous attarder sur cette partie, car nous l’avons déjà abordé dans la précédente : il existe donc une gamme dédiée au gaming chez Acer et elle s’appelle Nitro. En fonction de votre budget, sachez que vous aurez droit à des machines particulièrement puissantes. Un exemple ? Imaginez un ordinateur portable, de la marque Acer donc, d’une taille d’écran de 17,3 pouces avec un Ryzen 7 accompagné d’une GeForce RTX 4070. Le tout avec un prix contenu… Intéressant, non ?

Comment connaître son budget pour l’achat d’un PC portable de la marque Acer ?

Il peut être assez difficile de vraiment connaître le budget dédié à l’achat d’un nouvel ordinateur portable, même si l’on sait que les produits du fabricant Acer disposent d’un rapport qualité/prix parmi les meilleurs du marché. Ce que vous pouvez retenir, c’est que le prix d’achat de votre prochain ordinateur portable dépendra de plusieurs éléments :

Les performances brutes de l’ordinateur (plus il sera puissant, plus le budget sera élevé)

La taille et la qualité de l’écran

La finesse de la machine (un ordinateur fin doit voir ses composants miniaturisés, cela demande du budget supplémentaire)

Le système d’exploitation (certains ordinateurs sont vendus sans système d’exploitation pour alléger la note)

La présence de différentes options (clavier rétro-éclairé, écran qui se retourne comme avec la gamme Acer Spin, présence du pavé numérique, etc…)

Désormais, vous n’avez plus qu’à vous lancer et trouver l’ordinateur Acer qui est fait pour vous. Avec ces gammes variées, nul doute que vous devriez trouver votre bonheur.