Pourquoi faire appel à un prestataire de services IT pour la sécurité informatique de votre entreprise ?

Dans le monde de l’informatique, la sécurité est une préoccupation importante pour tout entrepreneur. Ainsi, toute entreprise doit veiller à la sécurité de son réseau ainsi que ses données. Pour ce faire, solliciter un prestataire de service IT reste la solution idéale.

Celui-ci propose un accompagnement complet, une disponibilité de service permanente, une meilleure productivité et une réduction des coûts d’exploitation. Plus de détails sur ces avantages pour votre sécurité informatique.

Un accompagnement de spécialistes IT qualifiés pour votre sécurité informatique

Solliciter les services d’un prestataire IT permet de bénéficier de l’accompagnement de spécialistes du domaine.

Les experts de SmartYou par exemple vous conseillent sur des choix technologiques stratégiques pour améliorer la sécurité informatique de votre réseau.

Ils s’occupent également de la gestion de vos outils collaboratifs et garantissent une protection complète de votre environnement IT.

D’autre part, votre prestataire de services IT peut aussi vous accompagner dans l’installation et la maintenance de votre système informatique. Grâce à leurs compétences, les experts mettent à votre disposition un matériel adapté à votre secteur d’activité. Généralement, les domaines qui font appel à ces services sont les suivants :

la santé ;

l’énergie ;

la banque ;

l’industrie ;

les administrations publiques ;

et les organisations internationales.

Retenez que cette liste n’est pas exhaustive. Les spécialistes IT sont également en mesure de fournir une prestation de sécurité informatique adaptée à tout type d’entreprise.

Un service informatique disponible à plein temps pour vous servir

Confier la gestion de votre sécurité informatique à des experts en services IT, c’est profiter de services de qualité disponible à tout moment. Les professionnels peuvent rapidement intervenir sur tout bug logiciel ou panne informatique n’importe quand.

Dans ces situations, ils sont aussi capables de trouver des solutions adéquates afin de permettre à vos collaborateurs de reprendre leurs tâches respectives. Aussi, il peut arriver que votre personnel en charge du système informatique soit en congé ou en vacances. Plus d’inquiétude, car les experts IT sont disponibles 24 h/24 et 7jrs/7 pour vous assister.

Une alternative sûre pour gagner en productivité

Solliciter les services d’un prestataire IT est une solution sûre pour vous permettre de mieux gérer les priorités de votre entreprise. Vous n’avez plus à vous prendre la tête ou à stresser en ce qui concerne votre sécurité informatique. Ainsi, votre équipe et vous pouvez vous concentrer davantage sur vos objectifs.

Par ailleurs, votre productivité globale augmente puisque vous êtes déchargé de cette tâche chronophage qu’est la gestion de sécurité informatique. Cela va aussi aider vos collaborateurs à se focaliser sur des missions plus importantes afin d’optimiser votre rendement.

Une sécurité optimale de votre système informatique

Que vous soyez une grande ou moyenne entreprise, vous êtes toujours exposé à des backdoor (attaques cybercriminelles). Ils deviennent de plus en plus récurrents de nos jours. Mais avec l’aide d’un prestataire de services IT, vous bénéficiez d’une veille de sécurité informatique constante.

Grâce à l’expertise des spécialistes, votre réseau informatique ainsi que vos disques durs sont constamment surveillés et protégés. Ils mettent en place des logiciels antivirus et des pare-feu puissants afin de préserver votre matériel informatique des hackers. Mieux, toutes vos données importantes sont stockées sur un serveur de stockage externe sûr. De plus, les professionnels de services IT sont à même de détecter les failles et anomalies de votre sécurité informatique. Ils proposent également des solutions sur mesure et des méthodes efficaces pour anticiper tout zero-day (intrusion) dans votre système informatique.

Les spécialistes de l’informatique vous protègent efficacement des attaques de votre système IT. Comme vous pouvez le lire ici, ces prestataires vous aident également à être en règle en ce qui concerne les normes en vigueur en matière de sécurisation de données. Votre entreprise pourra ainsi respecter les règlementations en cybersécurité sur la protection des données RGPD.

Une réduction des coûts informatiques de votre entreprise

Engager une entreprise de services IT peut parfois être onéreux certes, mais cette solution représente un investissement rentable à long terme.

Travailler avec des experts en sécurité informatique vous garantit un personnel disponible pour analyser et identifier avec précision les vulnérabilités de votre système.

Ils disposent également du matériel et du temps nécessaire pour les corriger efficacement.

Vous n’avez ainsi plus à enchaîner différentes alternatives de réparations qui pourraient vous coûter un gros budget. En cas de vétusté du système, les professionnels de l’informatique vous conseillent sur l’achat d’équipements adaptés à votre environnement IT.

De même, vous disposez d’une équipe de maintenance compétente qui s’occupe de vos appareils régulièrement et optimise la durée de vie du matériel informatique. Vous êtes ainsi à l’abri de tout bug ou dysfonctionnement du système, ce qui vous évite des dépenses fréquentes de réparations.

Enfin, notez que d’après les enseignements de la jurisprudence française, votre prestataire informatique a l’obligation d’information à votre égard. Cela implique qu’il a un triple devoir à respecter vis-à-vis de vous : renseignement, mise en garde et conseils.