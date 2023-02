Votre parc informatique est-il vulnérable aux cyberattaques ?

Très souvent, les entreprises n’ont qu’une vague idée de leur vulnérabilité face aux cyberattaques. Or, celles-ci présentent de nombreux enjeux pour les organisations.

De plus, leur caractère protéiforme n’arrange rien et expose davantage les entreprises.

Il est donc nécessaire pour ces dernières d’évaluer de façon précise le niveau de sécurité de leur parc informatique par rapport aux menaces de cyberattaques.

Comment vérifier la sécurité du parc informatique de son entreprise ?

Faire un test d’intrusion pour savoir si son parc informatique est défectueux

Afin d’apprécier objectivement la sécurité de leur parc informatique face aux cyberattaques, les entreprises doivent impérativement réaliser un test d’intrusion.

Un test d’intrusion ou pentest, d’après le site Axido.fr, est une simulation de cyberattaques destinée à évaluer le niveau de sécurité d’un parc informatique ou d’un réseau. Réalisé dans les conditions réelles d’une cyberattaque, le test d’intrusion révèle les éventuelles vulnérabilités de l’infrastructure testée.

Au-delà de l’identification des faiblesses du parc informatique, le pentest a également pour objectif de faire évoluer la sécurité du système d’information de l’entreprise.

À cet effet, le test d’intrusion propose des solutions pour renforcer la sécurité du parc informatique et donc réduire, à défaut d’anéantir, les risques de cyberattaques.

En réalisant un pentest, les entreprises arrivent à identifier les failles des serveurs, les erreurs de configuration et les logiciels non à jour.

De façon pratique, 4 étapes importantes sous-tendent la réalisation d’un test d’intrusion :

la phase de reconnaissance du parc informatique,

l’étape de Mapping qui identifie les fonctionnalités du parc,

la phase d’attaque (pentest),

l’étape d’exploitation qui étudie les usages éventuels que les hackers peuvent faire des vulnérabilités identifiées.

Une fois le pentest réalisé, le professionnel l’ayant diligenté dresse un rapport. Celui-ci répertorie les vulnérabilités observées, leurs occurrences éventuelles, les risques qu’elles représentent et les préconisations pour contenir ou maîtriser ces risques.

Cyberattaques : quels sont les meilleurs moyens de renforcer la protection ?

Les entreprises disposent de plusieurs solutions efficaces pour se prémunir des cyberattaques sur leur parc informatique. La première est d’orienter leurs actions sur le capital humain, premier maillon faible d’une cyberattaque réussie. Concrètement, les entreprises doivent former leur personnel, afin que celui-ci puisse connaître et adopter les bonnes pratiques de cybersécurité.

De plus, il est impératif que les organisations mettent à jour l’ensemble de leur parc informatique. Des logiciels aux appareils en passant par les systèmes d’exploitation, il faut prévoir des mises à jour régulières, de façon automatisée. L’idéal est même de mettre en place un système de gestion de patchs afin d’assurer la traçabilité des mises à jour effectuées.

Par ailleurs, les entreprises doivent installer un antivirus performant sur tous les appareils qui composent leur parc informatique. Mieux, il doit s’agir d’une version payante, premium si possible, d’un antivirus efficace.

Elles sont réputées offrir une protection plus complète et se destinent aux usages des entreprises. Norton Small Business et Kaspersky Total Security en sont des exemples.

D’autres mesures utiles sont à envisager :

la mise en place d’un protocole d’accès aux ressources,

le stockage de données sur le cloud,

l’adoption de l’authentification multifacteurs,

la réalisation fréquente de scanner de vulnérabilités.

Bien sûr, toutes ces mesures permettent de réduire les risques de cyberattaques, mais il ne faut jamais oublier que la première porte d’entrée des hackers est ouverte pas les humains à l’intérieur.

