Pourquoi et comment faire des tests de personnalité en entreprise ?

Les tests de personnalité sont des évaluations psychologiques conçues pour analyser les caractéristiques, les comportements, les émotions et les traits d’une personne. Ils visent à mieux comprendre sa manière d’interagir avec le monde et les autres. Souvent élaborés par des psychologues et des chercheurs, ils sont utilisés dans un large éventail de contextes, dont celui de la psychologie clinique.

De plus, récemment, nombreux sont ceux qui ont commencé à s’en servir pour la gestion des ressources humaines et recommandent même à tous les chefs d’entreprise et DRH de faire pareil.

Mais, réellement, est-ce qu’une telle initiative est bénéfique ? En d’autres termes, faire des tests de personnalité en entreprise comporte-t-il des avantages ? Et si c’est le cas, quels sont-ils et comment doit-on dérouler ces tests pour avoir d’optimaux résultats ? On vous en parle.

Les avantages des tests de personnalité en entreprise

Que ce soit en entreprise ou dans tout autre secteur, les tests de personnalité présentent toujours des avantages. En effet, de par leurs caractéristiques, ils arrivent à faire ressortir des informations qui finissent constamment par s’avérer utiles.

Particulièrement dans le domaine des ressources humaines, les points positifs sont encore plus quantitatifs. En voici quelques-uns :

L’identification des compétences et des traits clés

L’un des avantages majeurs des tests de personnalité réside en leur capacité à identifier les compétences et les traits essentiels de chaque employé. En effet, à partir de questions-réponses ou de simulations de situations, ils révèlent des données précieuses sur la manière dont un individu interagit avec les autres, résout les problèmes, et gère le stress. Bien évidemment, cela permet aux employeurs de mieux comprendre les atouts et les faiblesses de leurs équipes, favorisant ainsi une administration plus efficace.

En outre, il convient de souligner que pour de meilleurs résultats, il est indispensable que les tests de personnalité soient effectués par des professionnels en la matière tels que Assessfirst. Pour cause, étant donné qu’il faut une certaine expertise pour réaliser les évaluations de manière adéquate, confier cette tâche à un novice risque d’amener la structure à ne prendre que de mauvaises décisions.

L’amélioration de la communication interne et la facilitation de la prise de décision

Outre les compétences et les traits individuels, les tests de personnalité aident aussi à déterminer les styles de communication préférés de chaque employé. Ainsi, lorsque les employés d’une même entreprise sont soumis à l’évaluation, les administrateurs arrivent facilement à déterminer et à instaurer le type de communication qu’il faut entre eux. L’objectif visé étant l’amélioration de la collaboration et de la résolution des problèmes.

Par ailleurs, il convient de souligner que les tests de personnalité fournissent aussi des données objectives qui peuvent être utilisées pour prendre des décisions éclairées en matière de ressources humaines. Par exemple, lors de l’embauche, ils aident à sélectionner le candidat le plus adapté à un poste. Dans le développement de carrière, ils guident les choix de formation et de perfectionnement. Enfin, dans la gestion du personnel, ils permettent de déterminer les meilleures approches pour motiver et positionner chaque employé. Cliquez ici si vous souhaitez plus en apprendre sur ce dernier point.

Les différentes méthodes de test de personnalité

Pour évaluer les individus, les tests de personnalité utilisent conventionnellement différentes méthodes, parmi lesquelles on retrouve : les tests psychométriques, les évaluations comportementales, les entretiens structurés, etc.

Les tests psychométriques sont des évaluations standardisées qui mesurent les traits de personnalité et les compétences. Ils fournissent des résultats quantitatifs, ce qui les rend faciles à comparer entre les individus. Les exemples incluent le test de Myers-Briggs (MBTI) et le test Big Five.

Les évaluations comportementales à leur tour se concentrent sur les comportements observables. Ici, les experts utilisent des observations directes ou des évaluations par les pairs pour recueillir des données sur la manière dont un employé interagit avec les autres, résout les problèmes, et gère les responsabilités.

Enfin, les entretiens structurés impliquent des questions standardisées conçues pour évaluer les compétences et la personnalité. Ils permettent d’obtenir des informations qualitatives approfondies sur un candidat ou un employé. L’entretien de type STAR (Situation, Tâche, Action, Résultat) constitue un exemple courant.

La méthodologie pour mettre en place des tests de personnalité en entreprise

Pour mettre en place des tests de personnalité en entreprise, il suffit généralement de suivre les quatre principales étapes que sont :

La définition des objectifs ;

Le choix des outils appropriés ;

La collecte et l’analyse de données ;

L’utilisation des résultats de manière constructive.

Et pour y parvenir efficacement, il vous faut l’accompagnement de vrais experts tels que ASSESFIRST.