Oppo Find AI : innovation et stratégie autour de l’intelligence artificielle mobile

Avec sa présence remarquée au Mobile World Congress 2025, Oppo confirme un tournant majeur dans l’intégration de l’intelligence artificielle (IA) à travers l’ensemble de ses gammes. Cette montée en puissance se traduit non seulement par une offre technologique étoffée sur les smartphones haut de gamme, mais également par le déploiement progressif de solutions IA sur des modèles plus abordables. Le géant chinois opte pour une approche axée sur la sécurité et un écosystème complet, visant à transformer l’expérience utilisateur du quotidien.

Une stratégie ambitieuse dévoilée lors de l’OPPO AI Tech Summit

Barcelone a servi cette année de cadre à l’annonce d’une feuille de route renforcée orientée IA pour le constructeur. Lors du MWC 2025, Oppo a présenté sa vision : concevoir des expériences riches, centralisées sur l’intelligence artificielle, qui sont accessibles aussi bien sur ses flagships que sur ses téléphones les plus démocratiques.

L’entreprise s’affirme comme un acteur-clé du secteur en investissant dans des solutions innovantes et sécurisées. L’accent est mis sur la continuité de l’innovation afin de garantir aux utilisateurs une prise en main intuitive, mais aussi la confidentialité de leurs données au cœur des nouveaux usages mobiles basés sur l’IA.

Quelles applications IA sur les appareils Oppo ?

Les outils déployés relèvent à la fois de l’aide au quotidien et de l’amélioration multimédia. Oppo propose désormais des fonctionnalités de retouche photo générative, à l’instar de l’AI Eraser déjà disponible sur certains modèles, qui permettent de modifier les images capturées sans recourir à un logiciel tiers. Cette option devient accessible même sur des séries milieu de gamme et d’entrée de prix, élargissant ainsi son public cible.

L’écosystème embarque aussi des services de gestion intelligente de la batterie, des suggestions contextuelles et une optimisation dynamique des performances. Cela montre la volonté d’Oppo d’étendre la portée de l’IA au-delà de la simple photographie mobile, tout en veillant à l’efficacité énergétique et à l’adaptabilité logicielle.

Fonctionnalités phare centrées sur l’image

Le traitement photo assisté par intelligence artificielle occupe une place importante dans la stratégie du constructeur. Inspiré des initiatives observées chez d’autres acteurs majeurs, le module génère des retouches précises directement depuis la galerie du mobile. Quelques modifications sont possibles : suppression d’objets indésirables, recomposition partielle des clichés ou éclaircissement ciblé de certaines zones.

Suppression automatique d’éléments gênants sur une image

sur une image Amélioration intelligente des couleurs et des contrastes

et des contrastes Restauration de détails dans les zones surexposées ou sous-exposées

dans les zones surexposées ou sous-exposées Propositions créatives pour le montage photo

Cette palette de fonctions vient enrichir l’usage photographique sans nécessité d’expertise technique, rendant ces outils attractifs pour de nombreux profils d’utilisateurs.

Gestion optimisée et recommandations intelligentes

En arrière-plan, l’IA intervient dans la répartition efficiente des tâches gourmandes en ressources, assurant une fluidité ressentie à l’utilisation quotidienne. Elle propose aussi, selon l’usage observé, des recommandations personnalisées concernant la consommation énergétique ou le paramétrage de sécurité.

Cela inclut par exemple l’organisation de l’écran d’accueil, les conseils pour prolonger la durée de vie de la batterie ou encore la priorisation des notifications jugées pertinentes. L’ensemble renforce l’impression d’un smartphone taillé sur mesure.

Performances photographiques et comparatif avec la concurrence

La série Oppo Find X8 Ultra s’est distinguée lors de tests comparatifs, notamment face à des concurrents directs tels que le Samsung Galaxy S25 Ultra. Les deux modèles affichent chacun quatre capteurs au dos ; cependant, Oppo équipe son modèle de trois modules à capteur large, offrant davantage de lumière et un potentiel accru pour la photographie en conditions complexes.

D’un point de vue purement objectif, ce choix matériel permet de capter plus d’informations à chaque déclenchement et facilite le travail de l’IA pour restituer des images fidèles, nettes et détaillées, quelles que soient la scène ou la luminosité.

Modèle Nombre de capteurs Principaux atouts IA Oppo Find X8 Ultra 4 (dont 3 capteurs larges) Retouche photo générative, amélioration multi-scène, gestion HDR avancée Samsung Galaxy S25 Ultra 4 Traitement IA des portraits, options de zoom optimisées, correction d’images

Lors d’essais poussés, la polyvalence du Find X8 Ultra en condition réelle a été régulièrement saluée, grâce à une restitution fidèle des couleurs et un piqué accentué permis par la combinaison du hardware et de l’algorithme embarqué.

L’assistance logicielle ne se limite d’ailleurs pas à ce segment premium. Des fonctionnalités semblables élargissent progressivement leur présence sur des modèles intermédiaires comme la série Reno, soulignant la volonté d’harmoniser l’offre Oppo autour des apports concrets de l’IA.

Démocratisation de l’IA : des smartphones experts à l’accès pour tous

Oppo fait évoluer ses gammes pour rendre l’intelligence artificielle accessible sur l’ensemble de ses terminaux. Longtemps réservées aux appareils les plus onéreux, les nouveautés logicielles disposent aujourd’hui de versions allégées adaptées aux performances attendues sur des modèles comme le Find X3 Lite ou d’autres appareils entrée et milieu de gamme.

Cette démarche s’accompagne du maintien de standards de qualité. Par exemple, le Find X3 Lite combine un écran AMOLED fluide à 90 Hz, la compatibilité 5G, un système de recharge rapide 65 W et une expérience photo boostée malgré son tarif contenu. L’objectif demeure d’offrir une expérience complète, enrichie par l’IA, pour un coût réduit.

Outils de retouche IA intégrés y compris sur smartphones abordables

y compris sur smartphones abordables Systèmes d’exploitation actualisés et adaptés à la gestion IA

et adaptés à la gestion IA Mise en avant de la personnalisation via IA pour un confort renforcé

Aujourd’hui, l’utilisateur peut bénéficier d’atouts réservés hier au segment haut de gamme, répondant ainsi à une demande croissante de technologies utiles et intuitives, indépendamment du budget consacré à l’achat du smartphone.

