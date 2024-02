Perplexity : Le moteur de recherche IA prêt à défier Google qui révolutionne la navigation sur Internet ?

Perplexity, le nouveau concurrent sur le marché des moteurs de recherche

Au cours de ma vie adulte, chaque fois que j’avais une question sur le monde ou que je devais trouver quelque chose en ligne, je recherchais les réponses sur Google. Récemment, je suis passé à un nouveau moteur de recherche alimenté par l’intelligence artificielle. Ce moteur de recherche, dont les fondateurs ont travaillé dans la recherche en intelligence artificielle chez OpenAI et Meta, est rapidement devenu l’un des produits les plus prisés dans le monde de la technologie.

Les initiés de la technologie en font l’éloge sur les médias sociaux, et des investisseurs comme Jeff Bezos – qui était également un investisseur précoce dans Google – y ont injecté de l’argent. Intrigué par le battage médiatique, j’ai récemment passé plusieurs semaines à utiliser Perplexity comme moteur de recherche par défaut, sur ordinateur et mobile. J’ai testé à la fois la version gratuite et le produit payant, Perplexity Pro, qui coûte 20 $ par mois et donne aux utilisateurs l’accès à des modèles d’IA plus puissants et à des fonctionnalités telles que la possibilité de télécharger leurs propres fichiers.

Des centaines de recherches plus tard, je peux dire que même si Perplexity n’est pas parfait, il est très bon. Et même si je ne suis pas encore prêt à rompre complètement avec Google, je suis désormais plus convaincu que les moteurs de recherche alimentés par l’IA comme Perplexity pourraient desserrer l’étau de Google sur le marché de la recherche ou du moins les forcer à rattraper leur retard.

Lire : L’intelligence artificielle de Google raconte une histoire à partir de vos photos

Les points forts de Perplexity :

Interface similaire : Au premier coup d’œil, l’interface de Perplexity ressemble beaucoup à celle de Google : une zone de texte centrée sur une page d’accueil minimaliste. Les réponses sont annotées avec des liens vers les sources utilisées par l’IA qui apparaissent également dans un panneau au-dessus de la réponse.

: Au premier coup d’œil, l’interface de Perplexity ressemble beaucoup à celle de Google : une zone de texte centrée sur une page d’accueil minimaliste. Les réponses sont annotées avec des liens vers les sources utilisées par l’IA qui apparaissent également dans un panneau au-dessus de la réponse. Utilisation diversifiée : J’ai testé Perplexity sur des centaines de requêtes, notamment des questions d’actualité, des recommandations d’achat et des tâches ménagères. Chaque fois, j’ai reçu une réponse générée par l’IA, généralement composée d’un ou deux paragraphes parsemés de citations provenant de sites Web tels que NPR, The New York Times et Reddit, ainsi que d’une liste de questions supplémentaires qui pourraient être posées – par exemple : peut-on congeler un ragoût de bœuf pour qu’il se conserve plus longtemps ?

: J’ai testé Perplexity sur des centaines de requêtes, notamment des questions d’actualité, des recommandations d’achat et des tâches ménagères. Chaque fois, j’ai reçu une réponse générée par l’IA, généralement composée d’un ou deux paragraphes parsemés de citations provenant de sites Web tels que NPR, The New York Times et Reddit, ainsi que d’une liste de questions supplémentaires qui pourraient être posées – par exemple : peut-on congeler un ragoût de bœuf pour qu’il se conserve plus longtemps ? Le copilote intelligent : Une caractéristique impressionnante de Perplexity est Copilot, qui aide à affiner les requêtes des utilisateurs en posant des questions supplémentaires. Lorsqu’on demande des idées pour organiser une fête d’anniversaire pour un enfant de 2 ans, par exemple, Copilot demande si l’on veut des suggestions d’espaces extérieurs, intérieurs ou les deux.

: Une caractéristique impressionnante de Perplexity est Copilot, qui aide à affiner les requêtes des utilisateurs en posant des questions supplémentaires. Lorsqu’on demande des idées pour organiser une fête d’anniversaire pour un enfant de 2 ans, par exemple, Copilot demande si l’on veut des suggestions d’espaces extérieurs, intérieurs ou les deux. Admettre l’ignorance : Perplexity est également capable d’admettre lorsqu’il ne sait pas quelque chose, ce qui est rafraîchissant. La plupart des produits de chat basés sur l’IA que j’ai utilisés n’ont pas cette humilité ; ils semblent sûrs de leurs réponses même lorsqu’ils inventent des choses.

Les domaines où Google domine encore :

Durant mes tests, j’ai trouvé Perplexity très utile pour des recherches complexes ou ouvertes, comme la synthèse d’articles récents sur des entreprises spécifiques ou me donner des suggestions de restaurants pour une soirée.

J’ai également trouvé utile lorsque je cherchais des informations – telles que des instructions pour renouveler mon passeport – cachées sur des sites Web encombrés avec une navigation difficile. Cependant, je suis revenu à Google pour certains types de recherches, généralement lorsque je cherchais des personnes ou des sites Web spécifiques dont je savais déjà qu’ils existaient.

Par exemple, en tapant « Wayback Machine » dans la barre de recherche de mon navigateur, j’ai été redirigé vers Perplexity, qui a produit un essai d’un paragraphe sur l’histoire de l’organisation Internet Archive qui gère Wayback Machine.

Mais Perplexity ne sait pas où je vis et ne peut donc pas m’offrir un lien vers MapQuest.

Lire : L’impact de l’intelligence artificielle sur la société

Quelques chiffres à propos de Perplexity :

Taille : Perplexity compte 41 employés basés dans un espace de travail partagé à San Francisco et revendique 10 millions d’utilisateurs actifs par mois, un nombre impressionnant pour une jeune start-up, mais une goutte d’eau comparée aux milliards d’utilisateurs de Google.

: Perplexity compte 41 employés basés dans un espace de travail partagé à San Francisco et revendique 10 millions d’utilisateurs actifs par mois, un nombre impressionnant pour une jeune start-up, mais une goutte d’eau comparée aux milliards d’utilisateurs de Google. Publicités et paiements : Pour l’instant, le site n’a pas de publicités et moins de personnes payent pour la version premium, a déclaré Aravind Srinivas, PDG de la société.

: Pour l’instant, le site n’a pas de publicités et moins de personnes payent pour la version premium, a déclaré Aravind Srinivas, PDG de la société. Écosystème Google : Bien sûr, Perplexity n’offre pas de versions de Gmail, Google Chrome, Google Docs et des dizaines d’autres produits qui rendent l’écosystème Google si indispensable.

Malgré ces défis, M. Srinivas pense qu’en se concentrant sur leur startup, ils peuvent effrayer un concurrent aussi redoutable que Google. Les moteurs de recherche basés sur l’IA comme Perplexity ont encore du chemin à parcourir, mais ils représentent sans aucun doute une alternative intéressante et novatrice à explorer dans le monde numérique d’aujourd’hui.