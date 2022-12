Ouverture imminente d’une boulangerie : le guide

La boulangerie est une institution qui a une valeur inestimée en France. Les boulangers sont en effet à la base de produits aussi bien diversifiés que riches en nutriments.

Toutefois, la mise en place d’une boulangerie doit se faire sur la base de principes et méthodes destinés à en faciliter le fonctionnement et la gestion.

Voici à cet effet les points essentiels à respecter lors de la mise en place d’une boulangerie.

L’équipement nécessaire pour la boulangerie

En plus des employés, le fonctionnement d’une boulangerie nécessite l’acquisition de l’équipement adéquat. En tout premier lieu, il faudra s’équiper d’une caisse enregistreuse moderne ayant des fonctionnalités utiles.

S’équiper d’une caisse enregistreuse tactile

Une caisse enregistreuse tactile est un appareil permettant au caissier d’un magasin d’enregistrer les commandes des clients.

Cet appareil se compose d’un clavier, d’un écran tactile comportant la machine à calculer et d’un tiroir de caisse. La présence d’un écran tactile rend l’appareil assez réactif, ce qui permet un gain de temps conséquent lors du passage du client à la caisse.

La caisse est programmée de manière à ce que le tiroir ne puisse s’ouvrir qu’après l’enregistrement d’un article.

Cela accroit considérablement la sécurité des recettes de l’activité.

De manière générale, cet équipement est indispensable pour faciliter le travail à la caisse et la sécurité des recettes engrangées.

Jeune commerçante ayant choisi une caisse enregistreuse pour son entreprise à Cagnes-sur-Mer, en région PACA.

Équipements de préparation et de production du pain et des viennoiseries

Il existe de nombreux outils dans cette rubrique dont une boulangerie doit être équipée. On rencontre notamment le pétrin, un appareil électrique utilisé dans le pétrissage du pain. On peut l’avoir sous différents modèles.

On a le pétrin à bras plongeant qui est employé pour la fabrique des pâtes douces. Le pétrin à spirale pour un pétrissage rapide et efficace. Le pétrin à axe oblique ou à fourche qui est équipé d’un bras oblique.

Il faut également disposer d’un doseur d’eau. Suivant la recette retenue, le doseur va permettre au boulanger de contrôler la quantité et la température de l’eau utilisée dans la cuisson du pain. Cet appareil est relié à un refroidisseur permettant de diminuer la température de l’eau jusqu’au niveau souhaitable.

Un autre outil indispensable dans un atelier est la diviseuse. Elle est incontournable dans la confection des petits pains et des pains de masse régulière. La diviseuse est de type manuelle ou hydraulique et on la trouve sous différentes formes sur le marché.

Il existe de nombreux autres équipements d’importance capitale comme :

le batteur-mélangeur : permettant de mélanger les ingrédients nécessaires à la confection des pâtes et des émulsions,

le laminoir : pour affiner la pâte,

l’échelle pâtissière,

la chambre de fermentation ou la chambre de pousse,

la chambre froide professionnelle,

le four de boulanger, etc.

Tous ces équipements peuvent représenter une somme colossale pour l’ouverture d’une boulangerie. Il faudra alors faire attention à la répartition des budgets.

Le petit matériel et le matériel de présentation

Le boulanger-pâtissier n’a pas besoin que de grands équipements électroniques. Il travaille également avec du petit matériel. On peut notamment citer des raclettes, des filets de cuisson, des bacs, des moules à pain et des toiles à pain, des spatules, des fouets, etc. Ces ustensiles occupent une place centrale dans le fonctionnement d’une boulangerie.

Il est par ailleurs important de s’armer du matériel de présentation et de conservation afin de mieux exposer vos produits. Il s’agit principalement de la vitrine à pâtisserie, notamment les modèles chauds et froids.

Ouverture de boulangerie : le recrutement du personnel

L’ouverture d’une boulangerie fait appel à divers points importants. Après s’être muni du matériel adéquat, il faut procéder au recrutement du personnel qualifié. Pour ce faire, le propriétaire de la boulangerie ou le gestionnaire doit procéder en 3 étapes.

Définir ses besoins

Cette étape est indispensable pour identifier les postes à pourvoir et les tâches qui décrivent chacun des postes définis. En procédant ainsi en amont, le propriétaire pourra garantir une meilleure organisation des activités de sa boulangerie. Un tel processus permet de mieux structurer l’entreprise, de donner aux employés une bonne visibilité sur leurs tâches et leurs possibilités d’avancement.

Pour ce faire, on doit :

lister les opérations régulières et périodiques nécessaires à la bonne tenue de l’entreprise,

identifier chacune des compétences adaptées pour effectuer ces tâches ou missions,

analyser l’organisation de l’équipe et répartir les fonctions et les tâches en conséquence,

établir le niveau de compétences minimal requis pour chaque poste,

mettre en place un organigramme afin d’établir et de mieux gérer les rapports hiérarchiques au sein de la boulangerie.

Après ce travail préalable, le propriétaire aura une vision d’ensemble de sa structure et des détails qui vont meubler le fonctionnement de chaque département.

Les différents canaux de communication pour recruter en boulangerie

Dans le cadre de l’ouverture d’une boulangerie, le propriétaire doit d’abord s’assurer d’avoir à sa disposition du personnel compétent capable de l’accompagner au quotidien. Pour cela, il est important d’actionner certains leviers. Ainsi, le propriétaire doit :

rédiger une offre d’emploi claire, précise et ciblée : elle doit comporter la fonction, la tâche, la rémunération, les avantages, les horaires, le type de contrat…,

: elle doit comporter la fonction, la tâche, la rémunération, les avantages, les horaires, le type de contrat…, diffuser des annonces dans les médias spécialisés,

faire fonctionner le bouche-à-oreille auprès des autres professionnels du secteur et du personnel déjà recruté.

Avec le taux de pénétration élevé des technologies de l’information et de communication, les annonces sur les sites internet spécialisés prennent de plus en plus d’ampleur.

Cependant, il est souvent optimal d’associer différents modes de communication.

Lorsque c’est possible, il faut mener une communication étroite auprès des instituts de formation des boulangers et pâtissiers.

Entretien d’embauche et aides au recrutement

Après ces différentes annonces, il faut sélectionner, parmi les personnes ayant candidaté, celles qui peuvent mieux contribuer à l’exécution des tâches préalablement définies. Cette sélection doit se faire sous la forme d’un entretien d’embauche. Pour que l’entretien porte ses fruits, il faut prendre le temps de recueillir le maximum d’informations sensibles sur le candidat en face.

Dans ce cas, il est conseillé de privilégier l’échange et le dialogue avec le candidat et non un interrogatoire rigoureux. Un candidat ouvert à la conversation est plus enclin à donner les informations dont on a besoin. Divers outils de recrutement existent également pour accompagner le propriétaire de la boulangerie dans cet exercice.

Il est en effet possible de faire un contrôle de références des potentiels salariés ou accorder une période d’essai aux candidats retenus. On peut aussi se référer à Pôle emploi pour diverses solutions de mises en relation entre employés et recruteurs d’un secteur. Parmi ces méthodes proposées, on peut citer la technique de recrutement par simulation, la méthode d’une période de mise en situation professionnelle. Il faudra s’appuyer sur l’un de ces relais pour constituer une équipe capable de remplir les différentes missions au sein de la boulangerie.

La communication à mettre en place pour annoncer l’ouverture de la boulangerie

En marge de l’ouverture de sa structure, le propriétaire doit mettre en place un dispositif de communication capable de toucher un grand nombre de résidents. Le but est de pousser la population à rapidement intégrer la boulangerie dans leurs possibilités de choix. Ainsi, il faut éviter de laisser les clients découvrir la structure de manière fortuite ou grâce au bouche-à-oreille.

Les supports de communication pour sensibiliser la population concernant l’arrivée de la boulangerie sur le marché sont nombreux. On peut en effet lancer une campagne de pub radio, solliciter d’autres commerçants pour la communication ou diffuser un communiqué de presse.

Il est également possible de recourir aux supports tactiques, notamment à la distribution de flyers à un lieu géographique ciblé. On peut aussi faire du sampling en proposant à certains passants de goûter les produits de la boulangerie.

Enfin, il est aussi possible d’organiser un évènement de lancement. Ce dernier canal nécessite une bonne organisation et une large communication sur l’évènement. Une organisation réussie permet de faire bonne impression dès le départ tandis qu’une bonne communication garantit une large diffusion du nom de la structure.

Autres articles : programmes de fidélité