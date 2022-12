Mise en place d’un suivi instantané des consommations énergétiques

La bonne gestion d’énergie ne concerne pas que les grandes entreprises.

Des startups aux commerçants en passant par les professionnels libéraux et autres entrepreneurs, il est important que tout le monde réalise des économies d’énergie conséquentes.

Quels sont les bons gestes à adopter pour économiser de l’énergie ?

Voici quelques gestes et mesures à mettre en œuvre pour économiser de l’énergie en entreprise.

Opter pour les objets connectés

Le caractère programmable des objets connectés est leur principal avantage. Vous pouvez les rendre fonctionnels grâce à une application mobile qui les accompagne.

Par exemple, en optant pour des prises connectées dans son entreprise, vous pouvez éteindre les appareils branchés, et ce, en un seul clic. C’est un accessoire qui vous permet d’économiser jusqu’à 10 % sur votre facture d’électricité annuelle.

Afin d’utiliser l’énergie de façon optimale dans votre entreprise, n’hésitez pas à engager un Energy Manager, advizeo par exemple.

Ce professionnel mettra à votre disposition les informations et les outils nécessaires pour utiliser votre énergie efficacement.

Ne pas laisser les ordinateurs continuellement branchés

Ordinateurs, téléviseurs ou tout autre appareil consommant de l’énergie ne doivent pas rester branchés, même lorsqu’ils sont éteints. Par conséquent, après les heures de travail, il est recommandé de ne pas les laisser brancher sur les prises.

C’est aussi le cas lorsque les appareils ne sont pas utilisés. Par ailleurs, n’hésitez pas à opter pour l’utilisation des ordinateurs portables dans votre structure. Contrairement aux bureautiques, ils consomment jusqu’à 80 % d’énergie en moins.

Une quantité qui n’est pas négligeable quand on souhaite à économiser de l’énergie.

Mettre les radiateurs sous-tensions après le travail

Beaucoup de structures commettent l’erreur de ne pas débrancher les appareils de chauffage en période hivernale. Ils restent allumés 24 h sur 24, ce qui représente un réel gaspillage d’énergie.

Les normes Afnor.NF X 35-201 recommandent une température idéale de 20 °C sur un lieu de travail. Cette température peut descendre jusqu’à 13 °C lorsque le personnel est absent, voire moins dans des entrepôts de stockage. Le mieux, c’est d’installer un thermostat connecté.

Ainsi, il sera plus facile de régler et de contrôler la température à distance, et ce, avec votre smartphone. En fonction du modèle, vous serez en mesure de programmer les périodes de chauffage.

L’entretien et le renouvellement des équipements

Gaz, fioul, charbon, peu importe le système de chauffage que vous utilisez dans votre entreprise, il est important de réaliser un entretien régulier de ce dernier. La fréquence d’entretien dépendra cependant de la puissance du système de chauffage.

Par exemple, pour un système de chauffage doté d’une puissance entre 4 et 400 W, l’entretien doit se faire obligatoirement de façon annuelle.

Quand il est bien réalisé, l’entretien vous permet d’économiser jusqu’à 10 % sur votre facture annuelle.

De plus, c’est un moyen d’assurer la sécurité du personnel de votre entreprise. En cas de besoin, n’hésitez pas à changer votre système de chauffage, surtout si l’équipement est obsolète ou vétuste.

Pour l’acquisition du nouveau chauffage, prêtez plus attention au label de l’appareil. Ce réflexe permet d’être fixé sur les performances énergétiques de l’appareil. Il est inscrit sur ceux qui consomment moins d’énergie le label A.

L’installation des ampoules intelligentes

Les ampoules classiques ne sont plus recommandées dans les entreprises, notamment pour celles qui désirent utiliser l’énergie de manière économique. L’idéal, c’est d’opter pour les ampoules LED, car elles consomment moins d’énergie que les ampoules classiques.

L’autre avantage de ces ampoules écologiques, c’est que leur durée de vie est nettement supérieure. Ainsi, pour économiser l’énergie consommée au sein de votre structure, assurez-vous de remplacer le plus possible des ampoules classiques de vos locaux par les ampoules LED.

L’isolement des locaux

L’isolation du bâtiment permet de le garder au chaud en hiver et au frais en été. Par conséquent, une bonne isolation permet d’économiser de l’énergie tout au long de l’année.

La mousse de polyuréthane est un isolant léger et durable qui offre de réelles économies d’énergie. Le programme d’aides aux entreprises réalisant des rénovations énergétiques concerne principalement les travaux d’isolation des bâtiments professionnels.

N’hésitez pas à réaliser un diagnostic de performance énergétique afin de mieux identifier les failles et les faiblesses de vos locaux