L’utilité du digital dans la gestion de son parc automobile

La gestion de parc automobile est le processus de supervision et de contrôle de tous les véhicules au sein d’une société ou d’une organisation.

Elle inclut l’achat, l’entretien, la réparation, l’assurance et le suivi des voitures. Une bonne gestion permet d’optimiser les coûts, d’accroître l’efficacité et d’assurer la sécurité des conducteurs.

L’utilisation du digital à cet effet, notamment à travers des logiciels dédiés, est très avantageuse.

Le digital au service de la gestion de son parc automobile

Le digital, à travers des logiciels dédiés, permet de nos jours d’améliorer la gestion du parc automobile. Ces outils aident en effet les gestionnaires à suivre les véhicules en temps réel.

Par conséquent, les mouvements des véhicules et des conducteurs peuvent être contrôlés à tout moment. Dès lors, certains problèmes tels que les retards, les accidents et les vols peuvent être évités.

De plus, la maintenance préventive peut être effectuée de manière optimale étant donné que les logiciels assurent également la surveillance des performances des voitures.

En fonction de l’état de celles-ci, il sera facile de planifier l’entretien. Aussi, grâce à un logiciel VO de gestion automobile, les gestionnaires peuvent limiter la consommation de carburant. De fait, il dévoile les habitudes de conduite qui engendrent le plus de dépenses.

Le digital permet d’optimiser considérablement l’usage des véhicules. Les gestionnaires pourront ainsi réaliser une meilleure planification des itinéraires, réduire les temps d’attente et limiter les trajets inutiles. Par ailleurs, cela contribue à la réduction des émissions de carbone et à la protection de l’environnement.

Entreprise : comment bien choisir ses outils de gestion ?

Avant de se lancer dans la recherche d’une solution pour mieux gérer son parc automobile, il est conseillé de faire un diagnostic, soit le point sur les besoins et les attentes. La plupart du temps, les enjeux relatifs à la gestion des parcs automobiles répondent aux problématiques suivantes : la réduction des coûts générés par la flotte, l’optimisation du travail du gestionnaire de flotte et la réduction des erreurs de saisie, la réduction des risques…

Après l’identification des besoins et attentes, il est impératif de savoir si le logiciel choisi est évolutif : SaaS ou sur site. Pour la première option, le gestionnaire disposera d’un outil en ligne accessible depuis n’importe quel ordinateur. En revanche, le logiciel sur site est installé localement sur l’ordinateur ou le serveur. La mise à jour de ce système requiert souvent des interruptions de service et, dans certains cas, des services supplémentaires. Et si les mises à jour importantes ne sont pas effectuées au bon moment, la version du logiciel peut être arrêtée pour maintenance.

En fonction de leur capacité d’automatisation des tâches, les logiciels de gestion de parc automobile peuvent permettre de gagner du temps. En réalité, si le logiciel choisi assure un gain de temps dans la gestion quotidienne de la flotte, il devrait également faire gagner du temps lors de l’intégration des données des fournisseurs. Qu’elles soient issues de sources externes (fournisseurs) ou internes (comptabilité, RH, etc.), l’importation de ces données est souvent l’une des tâches les plus fastidieuses.

L’usage d’un logiciel de gestion de parc automobile augmente l’efficacité de l’exploitation des véhicules et permet de gagner du temps. Cela signifie qu’il doit être facile à installer et à utiliser. À cette fin, il convient de s’assurer qu’il dispose de certaines fonctionnalités, telles que le GPS, qui permet de suivre les itinéraires des voitures. Il est également judicieux de disposer d’un logiciel équipé d’un tableau de bord afin de communiquer avec les conducteurs durant les trajets.

En résumé, le digital permet aux gestionnaires de flotte automobile d’optimiser la gestion, de gagner du temps et de faire des économies. À condition évidemment de choisir avec soin un logiciel dédié adapté aux besoins du parc.