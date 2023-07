L’importance des subventions publiques pour l’industrie agroalimentaire en France

Plum Station lavage oculaire Quick Safe industrie agroalimentaire

Avec un chiffre d’affaires annuel de 198 milliards d’euros, la filière agroalimentaire française est le secteur industriel le plus développé du pays. Grâce à ces excellents rendements, la France est aujourd’hui en tête du classement de la production agricole au sein de l’Union Européenne.

Cependant, il faut reconnaître que la croissance dans ce secteur est en réalité freinée par les différentes crises de ces dernières années. Injecter des subventions publiques dans ce secteur est donc une nécessité pour permettre aux agriculteurs de surmonter les difficultés.

Découvrons ici l’importance réelle du financement public pour l’industrie agroalimentaire.

Pourquoi soutenir la filière agroalimentaire en France ?

En France, l’industrie agroalimentaire représente 4 % du PIB. C’est un secteur qui rassemble des milliers d’entreprises et plus d’un million de salariés. Il faut aussi souligner que dans certains pays en Europe, les produits à la consommation sont cultivés en France.

Soutenir l’économie française

L’une des premières raisons de soutenir le secteur agroalimentaire est l’économie. En effet, la France tire d’énormes profits de la production et de l’exportation des céréales. Une grande partie de la production est aussi consommée localement. Ceci permet de fournir à la population des matières premières produites localement dans le respect des règles environnementales et hygiéniques.

Si ce secteur s’effondre en raison des crises, c’est donc toute l’économie française qui sera impactée.

Un grand nombre d’employés se retrouveraient sans emploi. Il est donc indispensable qu’un financement public soit mis en place pour aider les producteurs. Les entreprises du domaine doivent aussi bénéficier de mesures assouplissantes qui faciliteraient leurs activités.

Permettre à l’industrie agroalimentaire de se développer davantage

La filière agroalimentaire en France est très rentable. Le pays est classé premier dans la production de nombreuses matières premières en Europe, mais aussi dans le monde. Toutefois, il faut reconnaître que la France a encore une marge de progression. Avec l’appui financier nécessaire, ce secteur peut se développer davantage.

En effet, les entreprises et les producteurs arrivent à satisfaire les demandes avec de nombreuses contraintes. Lorsque celles-ci seront assouplies et que l’État subventionnera certaines dépenses, la production sera augmentée. C’est donc une solution très simple pour renforcer l’économie française.

Aider les entreprises à faire face aux nouvelles contraintes environnementales et écologiques

Aujourd’hui, le secteur industriel mondial est ralenti par un problème de taille : la dégradation de l’environnement. Les entreprises pour la plupart polluent l’atmosphère, ce qui conduit au réchauffement climatique. Les restrictions sur l’empreinte carbone empêchent donc les sociétés agricoles d’augmenter leur production.

Cependant, une aide financière serait idéale pour changer la donne. Avec un soutien financier de l’État français, les entreprises pourront se procurer des machines modernes conformes aux nouvelles normes. Ces machines permettront de réduire la production de dioxyde de carbone. Par ailleurs, les entreprises pourraient se tourner vers les énergies renouvelables pour l’avenir.

Quelles sont les subventions publiques dans l’industrie agroalimentaire en France ?

Accorder des subventions publiques aux entreprises de la filière agroalimentaire (ici)est donc capital. Ces subventions peuvent être de différents types afin d’aider les entreprises et les particuliers du domaine sur tous les plans.

Les aides financières

Les aides financières représentent les subventions publiques les plus importantes. En effet, il s’agit d’un montant octroyé par l’État afin d’aider les travailleurs du secteur. Ils peuvent s’en servir pour les dépenses les plus importantes. Ainsi, leur implication personnelle est réduite. De plus, ces subventions leur permettent d’obtenir un capital plus conséquent.

Avec plus d’argent, les entreprises auront plus de facilité à développer leurs activités. C’est donc une manière indirecte d’augmenter la production totale. Les investissements extérieurs sont aussi très pratiques pour subvenir aux besoins en ressources financières des producteurs.

Le financement matériel

Les entreprises de l’industrie agricole ont besoin de certains matériels. Il s’agit entre autres des :

Tracteurs ;



Charrues ;



Pulvérisateurs.

Plutôt que d’investir un capital, l’État français peut fournir le matériel nécessaire aux producteurs. À défaut de faire don de machines agricoles, il peut contribuer activement à leur achat. Les agriculteurs seront plus productifs avec des machines modernes et parfaitement fonctionnelles.

Les aides pour l’emploi

Pour se développer, le secteur agroalimentaire en France a besoin de personnes impliquées. Néanmoins, avec la modernisation, seule une minorité s’intéresse à l’agriculture. Les recrutements sont donc difficiles aussi bien pour les entreprises de transformation que les agriculteurs. Une amélioration des conditions de travail serait utile pour convaincre les jeunes à se lancer dans le secteur.

Somme toute, retenons que l’industrie agroalimentaire occupe une place importante dans l’économie française. Toutefois, elle a besoin de subventions de l’Etat pour pouvoir résister face aux nombreuses crises.