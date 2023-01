Les atouts de la formation au permis de conduire à distance 

Depuis quelques années, il est désormais possible de passer son code en ligne. Ainsi, les candidats à un tel examen peuvent donc s’inscrire sans forcément recourir à une auto-école traditionnelle. Il suffit de recevoir les cours directement sur les plateformes de formation sur internet, ce qui comporte un certain nombre d’avantages.

Quels sont alors les principaux atouts des formations à distance ? Découvrez ici tous les éléments de réponse.

Les formations à distance sont accessibles à tout le monde

L’atout majeur existant dans le fait de passer le code en ligne est que les plateformes d’enseignement virtuelles restent accessibles à tout moment. Ainsi, vous pouvez apprendre à votre rythme et ceci, sans investir dans le paiement de frais de déplacement.

Depuis votre ordinateur, ou smartphone, vous avez directement accès à des cours théoriques et à des tests afin de vous préparer à prendre le volant. Grâce à des formations à distance, fini donc le problème de manque de temps pour étudier les bases du Code de la route.

Il vous suffit de consacrer quelques heures de votre emploi du temps pour réviser vos cours depuis votre bureau, votre domicile. Vous pouvez également planifier de le faire au cours d’une pause-déjeuner.

Mieux, les cours sont expliqués par des formateurs de qualité, ce qui les rend plus accessibles à tout le monde. D’ailleurs, si vous souhaitez passer rapidement votre permis de conduire, vous avez la possibilité d’accélérer votre formation en augmentant le nombre d’heures. Tout dépend de vos besoins et de vos motivations.

Les formations en ligne offrent plus de chances de réussite

L’autre atout incitant à privilégier les formations à distance, c’est que vous avez plus de chances d’obtenir votre permis. En effet, selon une statistique, le taux de réussite est de 90% pour ceux qui font l’option de passer par les centres en ligne. Dans le même temps, ce ratio est de 60% pour les candidats au code passant par un centre classique.

La première raison qui explique cette statistique, c’est qu’avec les établissements virtuels, vous pouvez faire autant d’examens blancs et de tests d’entraînements que vous souhaitez. Vous avez, entre autres, la possibilité d’avoir des statistiques détaillées sur votre évolution, mais surtout sur vos différents scores.

Ceci vous permet de vous perfectionner afin d’éviter de cumuler les 5 fautes lors des 40 questions soumises aux candidats pendant l’épreuve théorique. La deuxième raison est que vous pouvez passer votre code ainsi que votre permis n’importe où en France.

En effet, après votre formation en ligne, vous n’avez qu’à confirmer votre présence une journée à l’avance dans n’importe quel bureau de poste. Cela vous permet d’éviter les situations stressantes afin de préparer plus sereinement votre examen.

Les formations à distance sont moins coûteuses

En plus d’être accessibles et pratiques, les formations à distance pour passer le code en ligne sont disponibles à des prix réduits. En effet, pour obtenir un permis de conduire dans une auto-école classique, il vous faut dépenser en moyenne 1250 euros. Par contre, grâce à un établissement de formation en ligne, vous pouvez obtenir jusqu’à 30 à 50% de réduction. L’obtention de votre permis de conduire peut vous revenir donc au plus à 800 euros.

De plus, pour se présenter à un examen théorique en tant que candidat libre, vous ne déboursez rien si vous passez par une auto-école virtuelle. Par contre, les candidats libres doivent payer 150 euros via des établissements traditionnels.

Ces précieux sous économisés vous permettent de consacrer de l’argent pour d’autres courses. Par ailleurs, vous avez la possibilité d’obtenir des aides pour le financement de votre permis. Mieux, vous êtes libres de choisir le moniteur que vous voulez, sans payer d’autres frais spécifiques.

En résumé, les formations à distance sont facilement accessibles et sont moins chères. De plus, elles offrent des cours de grande qualité grâce à des moniteurs très bien formés. N’hésitez pas à faire votre inscription afin de passer avec succès votre code.