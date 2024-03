Comment puis-je limiter les achats in-app par mes enfants ?

Avec l’évolution des technologies et la généralisation des smartphones et tablettes, il est devenu fréquent pour les parents de confier ces appareils à leurs enfants. De nombreuses applications sont disponibles pour les divertir et leur permettre d’apprendre. Cependant, certaines contiennent des achats in-app qui peuvent rapidement faire grimper la facture si vos enfants y ont accès sans limitation. Voici quelques conseils pour vous aider à maîtriser ces dépenses.

Mettre en place un mot de passe ou un verrouillage biométrique

Une première étape pour limiter les achats in-app de vos enfants consiste à mettre en place un mot de passe ou un verrouillage biométrique (reconnaissance faciale ou empreinte digitale) pour sécuriser votre compte sur votre app store (Apple Store ou Google Play Store).

Cela permet d’éviter que vos enfants aient accès au processus d’achat sans votre consentement. N’oubliez pas de ne pas partager votre mot de passe avec eux ou de ne pas autoriser leurs empreintes digitales s’ils utilisent également votre appareil.

Utiliser les options de contrôle parental

Les systèmes d’exploitation de vos smartphones et tablettes offrent généralement des options de contrôle parental pour mieux gérer l’utilisation de l’appareil par vos enfants. Vous pouvez choisir de désactiver complètement les achats in-app ou de les restreindre à certains montants ou à certaines périodes de la journée, par exemple.

iOS : Restrictions et Temps d’écran

Sur iOS (iPhone et iPad), vous pouvez configurer les restrictions dans les paramètres de l’appareil en suivant ces étapes :

Allez dans « Réglages » > « Temps d’écran » Touchez « Activer le temps d’écran » (si ce n’est pas déjà fait) Touchez « Continuer » et choisissez si l’appareil est à usage personnel ou familial Suivez les instructions pour définir un code d’accès qui permettra de modifier ultérieurement les réglages de temps d’écran

Une fois le temps d’écran activé, vous pouvez accéder aux options de restriction des achats in-app en touchant « Contenu & Confidentialité » dans les paramètres de temps d’écran. Dans cette section, vous pourrez notamment limiter les achats in-app en les désactivant totalement ou en les restreignant selon vos préférences.

Android : Google Play Store et Family Link

Pour Android, vous avez plusieurs possibilités pour gérer les achats in-app réalisés par vos enfants. Vous pouvez utiliser les options du Google Play Store ou télécharger l’application Family Link.

Dans le Google Play Store, suivez ces étapes pour activer les contrôles d’achat :

Ouvrez l’application Google Play Store Touchez les trois barres horizontales en haut à gauche pour ouvrir le menu Appuyez sur « Paramètres » Choisissez « Authentification nécessaire pour les achats » Sélectionnez une option parmi : « Pour tous les achats », « Toutes les 30 minutes » ou « Ne jamais » Entrez votre mot de passe de compte Google

En choisissant l’option « Pour tous les achats », vous devrez saisir votre mot de passe à chaque demande d’achat in-app, empêchant ainsi vos enfants de réaliser des achats sans votre accord.

L’application Family Link permet elle aussi de gérer les achats in-app pour le compte de vos enfants en étant reliée à leur appareil Android. Vous pouvez fixer des limites pour leurs dépenses et/ou approuver ou refuser chaque achat qu’ils souhaitent effectuer.

Surveiller régulièrement l’activité de vos enfants

Pour bien encadrer les achats in-app de vos enfants, il est essentiel de rester vigilant et de consulter régulièrement l’historique d’achats de votre app store. Cela vous permettra de détecter d’éventuelles dépenses non désirées et, si nécessaire, prendre des mesures plus restrictives pour éviter que cela ne se reproduise.

Enfin, n’hésitez pas à échanger avec vos enfants sur ce sujet et à leur expliquer pourquoi certaines limitations ont été mises en place. Le dialogue est souvent la meilleure façon d’assurer une utilisation responsable des technologies par les plus jeunes.