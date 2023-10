Le rôle de l’IA et des robots dans le picking automatisée

L’essor de la technologie a profondément modifié le paysage de la logistique. Face à une demande croissante et à la nécessité de livraisons plus rapides, les entrepôts cherchent constamment à améliorer leur efficacité.

C’est dans ce contexte que l’intelligence artificielle (IA) et la robotique émergent comme de véritables alliés. Ainsi, machines et algorithmes s’allient aujourd’hui pour transformer la préparation de commandes et répondre aux défis modernes du secteur.

Comprendre l’intelligence artificielle et la robotique dans la logistique

Décrypter l’intelligence artificielle et la robotique est essentiel pour saisir les changements majeurs opérant dans la logistique moderne. Ces technologies, loin d’être de simples gadgets, redéfinissent les méthodes de travail et ouvrent de nouvelles perspectives d’efficacité.

Qu’est-ce que l’intelligence artificielle ?

L’intelligence artificielle, souvent abrégée IA, désigne la simulation d’intelligence humaine par des machines. Concrètement, il s’agit d’algorithmes et de modèles capables d’effectuer des tâches normalement requérant l’intelligence humaine, comme la prise de décision ou la reconnaissance de formes. Alors que les systèmes traditionnels suivent des instructions précises pour accomplir une tâche, l’IA, elle, utilise des données pour « apprendre » et améliorer ses performances de manière autonome. D’après une étude de McKinsey, 47% des entreprises ont intégré au moins une forme d’IA dans leurs opérations en 2020.

Introduction à la robotique moderne

La robotique, en logistique, ne se limite pas aux bras mécaniques que l’on peut voir dans les usines. Aujourd’hui, de nombreux entrepôts utilisent des robots mobiles autonomes pour transporter des marchandises. Ces robots, capables de naviguer de façon indépendante, sont souvent équipés de capteurs et de caméras pour éviter les obstacles. Selon une étude de Tractica, la logistique représenterait près de 40% de l’ensemble des dépenses mondiales en robots mobiles autonomes en 2021.

Avantages et innovations majeures de l’IA dans la préparation de commandes

L’adoption de l’intelligence artificielle dans la logistique offre bien plus que de simples améliorations techniques. Au cœur de cette révolution, on découvre des avantages tangibles qui transforment la manière dont les commandes sont préparées et gérées.

Réduction des erreurs

L’un des atouts majeurs de l’IA est sa capacité à minimiser les erreurs. Contrairement à l’humain, qui peut être sujet à des distractions ou des oublis, un système d’IA analyse en permanence les données en temps réel. Par exemple, lors de la sélection d’articles, l’IA peut prévoir des incohérences dans les commandes et les rectifier avant même qu’elles ne deviennent problématiques. Une étude de Accenture révèle que l’utilisation de l’IA peut réduire les erreurs de préparation de commandes de jusqu’à 65%.

Optimisation des flux de travail

Grâce à l’IA, il est désormais possible de gérer et d’optimiser les flux de travail avec une précision sans précédent. Elle analyse des volumes massifs de données pour allouer efficacement les ressources, que ce soit le personnel, les robots ou le matériel de manutention. En outre, en priorisant les tâches basées sur des critères comme l’urgence ou la complexité, elle assure une meilleure fluidité opérationnelle. Gartner estime que d’ici 2023, les entreprises qui adopteront des solutions d’IA pour gérer leurs opérations logistiques augmenteront leur productivité de 25%.

Les transformations apportées par la robotique dans les entrepôts

L’évolution de la robotique a entraîné des transformations majeures dans l’univers des entrepôts. Ces innovations, loin d’être de simples machines, sont au cœur d’un changement de paradigme, où précision mécanique et ingéniosité humaine s’entremêlent.

Robots autonomes de préparation de commandes

Ces robots sont spécifiquement conçus pour faciliter la préparation de commandes.

Munis de scanners et de capteurs, ils sont capables de se déplacer de manière autonome, de sélectionner les articles et de les transporter.

Ils peuvent travailler sans interruption, optimisant ainsi la cadence de préparation.

L’entreprise Boston Dynamics, avec son robot « Stretch », par exemple, peut gérer jusqu’à 800 boîtes par heure, démontrant une augmentation de 40% de la productivité par rapport aux méthodes traditionnelles.

Interaction homme-robot

Loin de remplacer totalement l’humain, les robots sont souvent conçus pour travailler en collaboration avec lui. Cette synergie homme-machine permet d’exploiter au mieux les compétences humaines tout en bénéficiant de la précision robotique. Chez Ocado, un entrepôt britannique, des robots et des employés travaillent de concert, générant une augmentation de la capacité de traitement des commandes de 300% tout en réduisant les erreurs.

Les défis et préoccupations liés à l’adoption de ces technologies

L’adoption de l’IA et de la robotique est prometteuse, mais elle n’est pas sans obstacles. Pour que ces innovations puissent réellement transformer la logistique, il est essentiel d’adresser certains défis et préoccupations.

Coûts et investissements

L’acquisition et l’implémentation de ces technologies avancées requièrent un investissement initial conséquent. Si l’on prend en compte la maintenance, le coût peut sembler dissuasif pour certains. Toutefois, selon une étude de Deloitte, les entreprises qui ont investi dans ces technologies voient un retour sur investissement (ROI) moyen de 17% sur trois ans, grâce à la réduction des erreurs, l’amélioration de la productivité et la satisfaction client accrue.

Formation et adaptation des employés

L’introduction de ces innovations nécessite une formation approfondie des employés pour garantir une utilisation optimale. Cela implique du temps et des ressources, mais est essentiel pour minimiser les résistances au changement. DHL, par exemple, a mis en place un programme de formation continue, permettant à ses employés de s’adapter aux nouvelles technologies, résultant en une transition douce et une efficacité opérationnelle améliorée.

‘L’avenir de la logistique (ici) se dessine au croisement de l’intelligence humaine et des avancées technologiques. Alors que l’IA et la robotique s’immiscent de plus en plus dans nos entrepôts, nous sommes à l’aube d’une nouvelle ère où efficacité et innovation coexistent. Il est fascinant de se projeter et d’imaginer comment ces technologies continueront d’évoluer, et quelles nouvelles possibilités elles ouvriront pour la logistique de demain. Se préparer dès maintenant, c’est saisir les opportunités du futur.