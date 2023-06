Comment récupérer une story vidéo Facebook

Kinguin Disney•Pixar Toy Story 3: The Video Game Steam CD Key

iTechCover® Câble de chargement/chargeur USB compatible avec Facebook Portal Plus Smart Video Calling 15,6" (1 m)

Kinguin Disney•Pixar Toy Story 3: The Video Game EU Steam CD Key

Récupération d’une story vidéo Facebook ?

Très populaires sur Facebook, les stories vidéo sont des éléments vidéo éphémères partagés par les abonnés avec leurs amis. Si vous souhaitiez récupérer une story vidéo que vous avez publiée ou que vous avez vu sur le profil de quelqu’un d’autre, sachez que cela est tout à fait possible.

Dans cet article, nous vous invitons à découvrir les différentes méthodes que vous pouvez adopter pour récupérer une story vidéo Facebook, que ce soit sur votre propre compte ou celui d’autres utilisateurs.

Récupérer une story vidéo sur votre propre compte

Si vous souhaitez récupérer une story vidéo que vous avez publiée sur votre propre compte Facebook, plusieurs alternatives s’offrent à vous.

Téléchargement depuis l’application Facebook

Pour télécharger votre story vidéo depuis l’application Facebook, veuillez ouvrir cette dernière sur votre téléphone, accéder à votre profil et appuyer sur l’icône « Votre story » en haut de votre fil d’actualité. Là, vous pourrez voir vos stories récentes. Appuyez ensuite sur la story vidéo que vous souhaitez récupérer, et recherchez l’option de téléchargement ou de sauvegarde. Une fois la vidéo téléchargée, vous la trouverez dans votre galerie de photos ou de vidéos.

Utilisation d’outils tiers

Il existe des applications tierces disponibles dans les magasins d’applications qui permettent de télécharger des stories Facebook. Il s’agit par exemple de « Story Saver » ou « Story Save » qui sont très performantes. Pour un choix judicieux, veuillez prendre votre temps pour lire les avis des utilisateurs.

Autres articles :

Récupération d’une story vidéo sur le compte d’autres utilisateurs

Si vous souhaitez récupérer une story vidéo d’un autre utilisateur sur Facebook, sachez que les options sont plus limitées en raison des paramètres de confidentialité et des restrictions imposées par Facebook. Toutefois, vous pouvez essayer quelques méthodes pratiques :

Capture d’écran ou enregistrement d’écran : la méthode la plus simple consiste à faire une capture d’écran ou à enregistrer l’écran de votre appareil pendant que la story vidéo est en cours de lecture. Cela vous permettra d’obtenir une version statique ou une vidéo de la story. Cependant, sachez que la qualité peut être réduite et que les éléments interactifs tels que les autocollants ou les filtres peuvent ne pas être capturés ;

Utilisation d’extensions de navigateur : certaines extensions de navigateur telles que « Facebook Story Downloader » peuvent vous permettre de télécharger des stories Facebook sur votre ordinateur. Veuillez donc vous rendre dans le Chrome Web Store ou d’autres magasins d’extensions de navigateur pour choisir un modèle adapté à vos besoins. Après cela, il suffit de suivre les instructions pour récupérer les stories vidéo de vos amis ;

Demande directe à l’utilisateur : si vous connaissez la personne dont vous souhaitez récupérer la story vidéo, vous pouvez essayer de lui demander de vous envoyer la vidéo ou de la partager avec vous. Cependant, cela dépendra de la volonté de l’utilisateur et de ses paramètres de confidentialité. Par ailleurs, veuillez visiter ce lien pour savoir davantage sur les stories Facebook.

Utilisation d’outils de téléchargement en ligne

Il est possible de récupérer une story vidéo Facebook avec des outils de téléchargement en ligne spécialement conçus à cet effet. Très pratiques, ces derniers permettent de copier et de télécharger les stories vidéo de Facebook en entrant simplement l’URL de la story. L’un des plus populaires est SaveFrom.net que vous pouvez utiliser en suivant la procédure suivante :

Ouvrir Facebook dans votre navigateur et accéder à la story vidéo que vous souhaitez récupérer ;

Cliquer avec le bouton droit de la souris sur la story vidéo et sélectionnez « Copier l’adresse du lien » ou « Copier l’URL de la vidéo », selon le navigateur que vous utilisez ;

Accéder au site SaveFrom.net (https://en.savefrom.net/) dans un nouvel onglet de votre navigateur ;

Coller l’URL de la story vidéo dans la barre de recherche de SaveFrom.net ;

Cliquer sur le bouton « Télécharger » ou sur l’icône correspondante pour lancer le processus de téléchargement ;

Sélectionner le format de fichier souhaité (généralement MP4 pour les vidéos) et cliquer sur « Télécharger ». Après cela, le fichier de la story vidéo sera alors téléchargé sur votre appareil.

Il existe d’autres outils en ligne similaires à SaveFrom.net. Il s’agit notamment de Getfvid.com ou Fbdown.net qui sont de bonnes alternatives. Veuillez toutefois respecter les droits d’auteur et la vie privée des autres utilisateurs lors du téléchargement de leurs stories vidéo.

Utilisation de l’inspecteur d’éléments

Vous pouvez utiliser l’inspecteur d’éléments de votre navigateur pour récupérer une story vidéo Facebook. Cette méthode peut sembler un peu plus technique, mais elle vous permettra de récupérer facilement des stories vidéo aussi bien sur votre compte que celui d’autres utilisateurs. Pour l’adopter, il suffit de :

Ouvrir Facebook dans votre navigateur et accéder à la page contenant la story vidéo que vous souhaitez récupérer ;

Cliquer avec le bouton droit de la souris sur la page et sélectionner « Inspecter l’élément » ou « Inspecter » dans le menu contextuel ;

Rechercher l’onglet « Réseau » ou « Network » dans l’inspecteur d’éléments ;

Rechercher la story vidéo que vous souhaitez récupérer ;

Cliquer sur le fichier vidéo pour l’ouvrir dans une nouvelle fenêtre ou un nouvel onglet du navigateur dès que vous l’aurez retrouvé ;

Cliquer avec le bouton droit de la souris sur la vidéo et sélectionner « Enregistrer la vidéo sous » ou « Enregistrer le lien comme » dans le menu contextuel.

Enfin, veuillez choisir l’emplacement où vous souhaitez enregistrer la vidéo et cliquer sur « Enregistrer » pour finaliser l’opération.