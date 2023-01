Comment supprimer un contact sur Messenger ?

En avez-vous assez de voir un message texte d’une personne que vous voulez éviter ? Même si l’objectif principal de l’utilisation de Messenger est de chatter avec des gens, certaines personnes ne méritent pas votre temps.

Supprimer un contact Messenger : Comment faire ?

Vous pouvez facilement supprimer quelqu’un de Messenger s’il vous a importuné. En d’autres termes, vous pouvez “bloquer” des personnes sur Messenger pour empêcher toute forme de contact avec elles via l’application.

Messenger permet aux gens, qu’il s’agisse de personnes que vous connaissez ou de simples inconnus, d’envoyer des messages. Cependant, il se peut que toutes ces personnes ne vous poursuivent pas avec les bonnes intentions ou que vous ne souhaitiez pas avoir de conversation avec certaines personnes.

Pour faire face à de tels problèmes, nous allons parler dans cet article des moyens de supprimer quelqu’un de Messenger et des alternatives si vous voulez y aller doucement.

Comment supprimer facilement quelqu’un de Messenger

Selon le Journal du Freenaute, envoyer des SMS à des personnes au hasard n’est pas forcément la tasse de thé de tout le monde. L’envie de supprimer quelqu’un de Messenger peut également provenir du désir de filtrer votre profil Internet. Savoir comment supprimer quelqu’un de Messenger vous aidera à restreindre votre cercle et à vous débarrasser des personnes désagréables par la même occasion. Nous avons répertorié quelques façons de supprimer quelqu’un de Messenger.

Bloquer des personnes

Supprimer un non-ami

Supprimer quelqu’un d’une discussion de groupe

Supprimer des contacts en masse

Restreindre quelqu’un de Messenger

Se séparer d’une personne

Toutes les méthodes énumérées ci-dessous sont des moyens directs et indirects de supprimer quelqu’un de la messagerie. Lisez chacune d’entre elles et décidez de l’option à choisir. Vous pouvez utiliser Messenger pour Desktop ou installer Messenger sur votre Android et IOS pour suivre ces méthodes.

Bloquer des personnes

Messenger dispose d’une fonction étonnante qui vous permet de “bloquer” des personnes et de ne plus jamais entendre parler d’elles. Non seulement vous ne verrez pas leur nom dans votre liste de discussion, mais ils ne pourront pas non plus vous envoyer de texte. Pour bloquer des personnes sur Messenger, suivez les étapes ci-dessous :

Ouvrez Messenger et connectez-vous à votre compte. Faites défiler la liste de chat et sélectionnez l’utilisateur que vous voulez. Cliquez sur l’icône d’informations supplémentaires. Sous “Confidentialité”, sélectionnez “Bloquer”. Cliquez à la fois sur ” Bloquer la messagerie et les appels ” et ” Bloquer sur Facebook “.

Si vous voulez qu’ils restent dans votre liste d’amis, vous pouvez éviter l’option ” Bloquer sur Facebook “.

Cliquez sur ” Bloquer “.

De cette façon, la personne sera bloquée de votre messagerie ainsi que de Facebook.

Supprimer les non-amis

Il est parfois effrayant de constater que des personnes que vous ne connaissez même pas dans la vie réelle peuvent vous harceler et vous envoyer des messages sur votre messagerie. Si cela vous inquiète, vous pouvez supprimer quelqu’un de Messenger même s’il ne figure pas dans votre liste d’amis. Il y a deux façons de supprimer les personnes qui ne sont pas des amis, énumérées ci-dessous :

Supprimer des personnes de votre messagerie

Supprimer des contacts individuels

Les deux méthodes peuvent être appliquées pour différentes raisons. Nous vous suggérons de les étudier avant de les appliquer dans la vie réelle.

Supprimer des personnes de votre demande de messages

Certaines personnes vous enverront des messages, qu’elles vous connaissent ou non. Parfois, ces messages peuvent vous mettre mal à l’aise, c’est pourquoi il est préférable de s’en débarrasser. Vous pouvez suivre les étapes ci-dessous pour supprimer ces personnes de votre liste de messages.

Cliquez sur l’icône du profil et allez à “Demande de messages”. Sélectionnez une discussion.

Vous verrez deux options : ” Supprimer ” et ” Bloquer “.

Les deux options permettent de supprimer la personne de votre demande de message, mais si vous supprimez simplement la discussion, elle pourra toujours vous envoyer des messages à l’avenir. Nous vous recommandons d’utiliser l’option ” Bloquer ” pour supprimer complètement une personne de la messagerie.

Supprimer des contacts individuels

Parfois, les personnes qui figurent dans votre liste de contacts ne sont pas forcément des amis. Dans ce cas, il est préférable de les supprimer de votre plateforme de médias sociaux, surtout si vous ne souhaitez pas partager vos moments ou interagir avec eux. Suivez les étapes ci-dessous pour supprimer des contacts individuels de votre messager.

Cliquez sur “Personnes”. Allez dans les contacts et sélectionnez un contact dans votre liste.

Vous serez redirigé vers son profil de messagerie.

Cliquez sur l’icône d’information. Sous “Confidentialité”, sélectionnez “Bloquer”. Cliquez à la fois sur ” Bloquer la messagerie et les appels ” et ” Bloquer sur Facebook “. Appuyez à nouveau sur l’option ” Bloquer “.

Vous serez ainsi certain que le contact a été supprimé de votre Facebook et de votre Messenger. Vous pouvez réussir à supprimer quelqu’un de Messenger avec ces méthodes.

Supprimer d’une discussion de groupe

Parfois, la seule chose qui vous lie à l’autre personne peut être le groupe de discussion dans lequel vous vous trouvez. Le chat de groupe est généralement conçu pour avoir une conversation amusante avec des amis dont vous êtes proche. Mais s’il y a quelqu’un que vous n’aimez pas particulièrement, cela peut ruiner l’ambiance et le flux de la conversation. Vous serez heureux d’apprendre qu’il est possible de supprimer des personnes d’une discussion de groupe en quelques clics.

Suppression massive de contacts

Votre messager synchronisera les contacts de votre téléphone si vous lui en avez autorisé l’accès. Cela signifie que toutes les personnes figurant dans les contacts de votre téléphone peuvent facilement vous trouver sur Messenger et devenir amis avec vous. Mais ce n’est peut-être pas ce que vous souhaitez. Au lieu de perdre votre temps à supprimer individuellement une personne de Messenger, vous pouvez supprimer en masse tous les contacts.

Désactiver la synchronisation des contacts

La suppression des contacts vous aidera à vous débarrasser de vos contacts pour le moment, mais si vous n’avez pas désactivé la synchronisation des contacts, le messager pourra accéder à vos contacts et les gérer. Pour désactiver la synchronisation des contacts, vous pouvez suivre les étapes ci-dessous :

Allez dans votre profil. Sous “Préférences”, sélectionnez “Contacts téléphoniques”. Cliquez sur “Télécharger les contacts” et sélectionnez “Désactiver”.

Ceci désactivera la synchronisation des contacts de votre appareil vers la messagerie.

Restreindre quelqu’un sur Messenger

Si vous ne souhaitez pas supprimer directement une personne de Messenger, mais que vous voulez également éviter toute interaction possible avec elle, vous pouvez la restreindre sur Messenger. En les restreignant, vous ne recevrez plus de notifications de cette personne. Suivez les étapes ci-dessous pour mettre quelqu’un en sourdine sur Messenger.

Cliquez sur la boîte de dialogue. Tapez sur l’icône d’informations supplémentaires. Sous “Confidentialité”, sélectionnez “Restreindre”. Cliquez sur “Restreindre (-son nom-)”.

Cela peut être considéré comme une alternative plus douce pour supprimer quelqu’un de Messenger. Elle vous aidera à rester mutuel sur la plateforme tout en vous assurant que vous ne verrez pas cette personne dans votre liste de discussion.

Se séparer d’un ami

La suppression des amis est une autre solution pour supprimer quelqu’un de Messenger. Même si cela ne peut pas être considéré comme une solution permanente et qu’il y a une chance qu’ils se rendent compte de votre action, c’est une excellente solution temporaire. Vous pouvez suivre les étapes ci-dessous pour désamorcer des personnes.

Cliquez sur une boîte de dialogue et tapez sur l’icône d’information. Sélectionnez ” Profil ” et appuyez sur ” Afficher le profil sur Facebook “.

Vous serez redirigé vers leur profil Facebook.

Cliquez sur l’icône d’ami et sélectionnez “Unfriend”.

De cette façon, l’utilisateur sera retiré de votre compte. C’est un excellent substitut pour supprimer quelqu’un de Messenger de façon permanente.

Si vous supprimez quelqu’un de Messenger, recevra-t-il une notification ?

Heureusement, Facebook n’a pas encore mis en place de fonctionnalité permettant aux utilisateurs de savoir si quelqu’un les a supprimés de leur messagerie. Toutefois, cela ne garantit pas non plus que l’autre partie ignorera à jamais votre décision. Si vous avez seulement supprimé une personne de votre liste d’amis, le bouton “Ajouter un ami” réapparaîtra sur votre profil et elle pourra le voir.

En outre, si vous les avez directement bloqués, ils ne pourront pas trouver votre profil sur Facebook et ne pourront pas vous répondre sur Messenger. Bien que cela puisse déjà leur donner l’indice qu’ils ont été bloqués.

Conclusion

Le nombre de personnes qui envoient des messages de spam ou de simples inconnus qui vous importunent sur Messenger augmente chaque jour. Dans ces moments-là, il est bon de connaître les moyens de supprimer quelqu’un de Messenger pour sauver votre santé mentale. Dans cet article, nous avons parlé des différentes façons de se débarrasser des contacts de votre messager.