Le monte-escalier debout : une solution innovante pour une vie plus active

L’avancée en âge provoque généralement une perte de mobilité progressive. De ce fait, il devient très compliqué pour les seniors de marcher. Le problème prend surtout une autre allure quand l’habitation est une maison à étages : monter les escaliers se transforme en une véritable épreuve Face à cette situation, investir dans un monte-escalier debout s’impose.

Il s’agit d’un dispositif mécanique qui permet à son utilisateur de se déplacer entre les étages d’un bâtiment en position debout. C’est la solution parfaite pour les personnes âgées et les PMR (Personnes à Mobilité Réduite) pour gagner en autonomie et continuer à profiter pleinement de leur logement. Zoom sur cet équipement révolutionnaire pour le maintien à domicile.

Pourquoi faire le choix d’un monte-escalier debout ?

Encore appelé siège perche ou monte-escalier perche, le monte-escalier debout est une alternative au monte-escalier classique. En effet, il se différencie de ce dernier dans la structure de l’assise. Le monte-escalier debout est dénué de siège encombrant, ce qui n’enlève en rien l’aspect confortable puisqu’il est équipé d’un appui-fesse et d’un repose-pied rabattable.

éléments confèrent un confort exceptionnel pendant l’utilisation. Une ceinture de sécurité et 2 accoudoirs escamotables permettent à l’utilisateur de bénéficier d’une certaine stabilité lors de l’ascension et de la descente de l’escalier. Les personnes âgées peuvent ainsi accéder sans effort et en toute quiétude aux différents étages.

La sécurité est aussi une autre raison qui fait de ce dispositif un excellent choix. L’utilisateur a la possibilité de s’arrêter en cas d’urgence grâce à la ceinture de sécurité intégrée et le système de freinage. L’appareil est doté d’un capteur qui détecte les obstacles et arrête immédiatement la montée ou la descente. Vous pouvez en apprendre davantage dans cet excellent guide sur cet équipement.

Pour votre gouverne, le monte-escalier debout fonctionne parfaitement sur tous les types d’escaliers tant linéaires que circulaires. C’est la solution idéale pour franchir les bâtiments multiniveaux. On peut donc affirmer que le choix d’un monte-escalier debout peut être avantageux et dans les cas suivants :

Si la maison dispose d’un escalier étroit qui ne permet pas d’utiliser les autres types de sièges ;

Si la personne âgée a des problèmes de santé avec des difficultés de plier les genoux.

Pour finir, précisons que le monte-escalier peut fonctionner même en cas de coupure de courant. Il dispose en fait d’un moteur électrique doté de 2 batteries avec plusieurs points de charge. Par ailleurs, les monte-escaliers debout comptent généralement moins de pièces mobiles que les modèles assis, et par conséquent, exigent moins de maintenance.

Comment fonctionne le monte-escalier debout ?

Le monte-escalier debout est actionné par une télécommande, un panneau de commande ou un joystick. Une fois montée, il suffit d’utiliser la télécommande ou le joystick qui se trouve sur le côté afin d’activer la course depuis le haut ou depuis le bas, selon sa destination. Une fois arrivé à destination, l’appareil va automatiquement s’arrêter pour permettre à l’utilisateur de se détacher et de descendre.

Cet appareil est entraîné par une crémaillère ou un galet caoutchouc, le long d’un ou deux rails.

Comment choisir le bon monte-escalier debout ?

Pour dénicher le meilleur monte-escalier debout pour votre logement, certains éléments sont à prendre en compte. Découvrons-les.

La taille de la rampe

La taille de la rampe et la capacité de poids sont des aspects à vérifier pendant l’acquisition d’un monte-escalier debout. Celles-ci doivent s’adapter à vos besoins. Pour permettre à la chaise de se déplacer confortablement, la largeur et la longueur des rampes doivent être suffisantes.

Le type de contrôle

Dans la majorité des cas, le monte-escalier debout est doté soit d’une commande à bouton-poussoir, d’un panneau de commande tactile ou un joystick. Il vous revient de choisir le type de commande qui vous mettra à l’aise.

Les caractéristiques supplémentaires

Pour améliorer le confort et la sécurité de l’utilisateur, certains modèles de monte-escalier offrent des caractéristiques supplémentaires. Il peut s’agir :

des sièges rembourrés ;

des bras articulés et des barres de sécurité ;

d’une fonction rapide ;

d’une mini-tourelle.

Quelles sont les aides financières pour installer un monte escalier debout ?

Pour l’achat de monte-escaliers debout, il existe un certain nombre de programmes d’aide gouvernementale.

Ce sont des aides financières qui sont régies par la loi sur les aides à l’autonomie et peuvent aller jusqu’à 50 % du coût total.

Ces subventions peuvent être obtenues auprès des organismes publics et privés. Nous pouvons citer :

Le crédit d’impôt pour l’accessibilité : les personnes âgées ou handicapées bénéficient de 25 % de crédit d’impôt travaux dans la limite de 5 000 € pour une personne seule et de 10 000 € pour un couple ;

L’APA : cette aide est destinée aux personnes âgées dont la perte d’autonomie est évaluée entre le GIR1 et le GIR 4 de la grille AGGIR ;

La PCH : cette subvention est accordée aux personnes en situation de handicap ;

L’aide Habiter facile Anah : elle prend en charge 35 à 50 % des frais de travaux pour l’adaptation du logement ;

L’aide Bien vieillir chez soi : elle permet de prendre en charge les travaux pour le maintien à domicile ;

Les collectivités territoriales : elles proposent des aides financières pour adapter son domicile ;