La tendance rétro-gaming : le retour en force des anciennes consoles et jeux vidéo

Dans un monde où les avancées technologiques sont de plus en plus importantes, notamment dans l’industrie du jeu vidéo, on peut se demander pourquoi certains s’intéressent encore aux anciennes consoles et jeux vidéo. La réponse est simple : la nostalgie et la volonté de préserver une culture vidéoludique qui date de plusieurs décennies.

Les rééditions de consoles iconiques

Lors de la saison des fêtes de fin d’année, alors que les nouvelles générations de consoles et de jeux vidéo font fureur, une vieille console a fait parler d’elle en automne 2023 : Atari a sorti la 2600+, une version modernisée de la console emblématique sortie initialement en 1977 aux États-Unis. Cette nouvelle version, compatible avec les téléviseurs actuels et reprenant le design d’origine ainsi que son joystick, témoigne de l’engouement pour les consoles rétro.

Ce regain d’intérêt pour les anciennes consoles n’est pas nouveau, puisqu’il a été initié par Nintendo avec la NES Classic Mini en 2016, distribuée mondialement. Comme d’autres industries, le rétro-gaming puise dans l’histoire et mise sur l’authenticité pour exploiter la nostalgie des premières générations de joueurs.

Préservation et rétro-gaming : un phénomène populaire

Le souci de préserver et perpétuer les anciennes consoles et leurs jeux ne se limite pas aux initiatives officielles des constructeurs. Depuis les années 1990, des communautés d’enthousiastes se sont formées, permettant l’accès à ces classiques par le biais de la programmation et du piratage.

La collection : certains fans cherchent à rassembler un maximum de consoles et jeux rétro pour assurer leur conservation

L’archivage : des bases de données en ligne proposent d’accéder à des versions numérisées de ces jeux

Le partage d’informations : forums, sites spécialisés et chaînes YouTube mettent à disposition des informations précieuses sur l’histoire de ces objets et leurs modes de fonctionnement

Les activités créatives : les passionnés de rétro-gaming n’hésitent pas à personnaliser ou restaurer leurs consoles et jeux vidéo

Avec le développement des plateformes Youtube et DailyMotion au début des années 2000, ces pratiques culturelles ont gagné en visibilité auprès d’un public plus large.

Médiation et médiatisation autour des anciens jeux vidéo

Plusieurs types de vidéos participent à la mise en valeur des consoles iconiques telles que l’Atari 2600 :

Les vidéos « longplay » présentant les jeux dans leur intégralité sans commentaire, permettant aux spectateurs de découvrir le contenu et l’esthétique des premiers jeux en mouvement

Des vidéos commentées par les créateurs, qui introduisent une console et ses jeux à travers un récit personnel (par exemple, Joueur du Grenier ou Hooper)

Les vidéos de joueurs moins célèbres essayant pour la première fois ces classiques en 2023 tout en enregistrant leurs réactions

Collection et mise en scène : préserver, exposer… et rejouer

Au-delà des vidéos en ligne, d’autres formes de valorisation sont mises en œuvre pour préserver la mémoire des consoles et jeux vidéo rétro.

Les collectionneurs se font un devoir de rassembler et entretenir des exemplaires fonctionnels de ces machines et de leurs jeux originaux, privilégiant une expérience authentique et fidèle à l’époque

Certains musées consacrent des expositions permanentes ou temporaires aux consoles et jeux vidéo d’antan

Ces initiatives contribuent à inscrire les pratiques vidéoludiques dans une histoire longue et riche, dépassant les simples tendances commerciales. Les auteurs de ces contributions ont ainsi permis de maintenir un lien avec le passé et de nourrir la mémoire collective du jeu vidéo, préservant ainsi des objets et expériences qui pourraient autrement disparaître.

Conclusion : une nouvelle jeunesse pour les consoles et jeux vidéo rétro

En somme, le succès et la pérennité des anciennes consoles et jeux vidéo s’expliquent par l’attachement des passionnés à la préservation de leur culture vidéoludique et par le désir de partager ce patrimoine avec les générations futures. Le rétro-gaming ne semble donc pas près de disparaître, laissant encore de belles années devant eux aux consoles et jeux vidéo qui nous ont tant marqués.