Jeux mobiles pour seniors : stimuler l’esprit sans limite d’âge Loisir et réflexion – Words with Friends – Solitaire & Candy Crush Saga

Plaisir et réflexion : Les jeux mobiles préférés des seniors pour stimuler l’esprit et renforcer les liens

Les jeux mobiles représentent une source inépuisable de divertissement pour tous les âges. Ils sont particulièrement appréciés par les seniors, qui y trouvent un moyen ludique d’occuper leurs temps libres tout en stimulant les capacités cognitives et en renforçant les liens sociaux.

Une liste de 3 jeux pour les seniors

Parmi les jeux favoris des seniors, on retrouve Words with Friends, le Solitaire et Candy Crush Saga, disponibles sur différentes plateformes. Découvrons ensemble les règles, astuces et atouts de ces trois grands classiques.

Ce que vous devez retenir desJeux mobiles pour seniors :

Words with Friends, Solitaire, et Candy Crush Saga enrichissent l’esprit des seniors.

Ces jeux stimulent mémoire, concentration, et capacités cognitives tout en divertissant.

Ils offrent des avantages sociaux et cognitifs, renforçant les liens et la réflexion.

Words with Friends : Quand la mémoire et la compétition font bon ménage

Words with Friends est un jeu de lettres inspiré du célèbre Scrabble. Les joueurs doivent composer des mots à partir de lettres tirées au hasard et ainsi gagner des points en fonction de la longueur et de la difficulté des mots formés. Le but étant bien sûr d’obtenir le score le plus élevé.

Règles du jeu

Le jeu se déroule sur un plateau de 15×15 cases où chaque joueur place tour à tour des lettres pour former des mots croisés. Les mots peuvent être horizontaux ou verticaux. Chaque lettre rapporte un certain nombre de points, selon sa fréquence d’apparition dans la langue et les bonus présents sur le plateau (cases multiplicatrices de lettres ou de mots).

Astuces et avantages

Pour bien maîtriser Words with Friends, quelques conseils sont à prendre en compte :

Apprendre les mots courts et rares : Ils permettent de gagner des points rapidement et de bloquer l’adversaire. Mémoriser les mots avec des lettres qui rapportent gros : Les lettres « K », « W », « X » et « Z » valent plus de points. Utiliser judicieusement les cases bonus : Placer des lettres sur les cases multiplicatrices pour augmenter le score.

Outre les avantages cognitifs liés à la réflexion et la mémoire, Words with Friends présente un atout social grâce à son aspect compétitif entre les joueurs, engageant discussions et partage d’astuces.

Solitaire : Un grand classique au service de la concentration

Le Solitaire est un jeu de cartes individuel apprécié depuis plusieurs siècles. Il existe différentes variantes du jeu, mais la version la plus populaire reste le Klondike. Les seniors trouvent dans ce jeu une source de détente ainsi qu’un exercice stimulant pour leur attention et leur capacité de réflexion.

Règles du jeu

L’objectif du Solitaire Klondike est de regrouper toutes les cartes par couleur et ordre croissant, en déplaçant celles-ci du tableau vers les emplacements prévus en haut du plateau. Les manoeuvres sont limitées par certaines contraintes (superposition des cartes, alternance des couleurs, retour possible dans la pioche).

Astuces et avantages

Quelques conseils pour améliorer ses performances au Solitaire :

Négliger la pioche : Concentrez-vous sur les cartes du tableau avant de piocher.

Concentrez-vous sur les cartes du tableau avant de piocher. Explorer les options : Prendre le temps d’évaluer les différentes combinaisons possibles.

Prendre le temps d’évaluer les différentes combinaisons possibles. Développer une stratégie : Ne pas se précipiter dans les mouvements, mais plutôt planifier ses actions quelques coups à l’avance.

Le Solitaire est un jeu qui demande patience et concentration. Il a été démontré qu’il contribue également à renforcer les capacités cognitives en sollicitant la mémoire, la réflexion et la prise de décision.

Candy Crush Saga : Un casse-tête coloré pour stimuler les neurones

Candy Crush Saga est un jeu mobile très populaire depuis plusieurs années auprès des seniors. Composé de nombreux niveaux aux défis variés, ce jeu de type « match-3 » consiste à aligner des bonbons de couleur identique pour marquer des points et progresser dans les étapes.

Règles du jeu

Le joueur doit permuter deux bonbons adjacents afin de créer des lignes ou colonnes de trois bonbons ou plus de la même couleur. Ces derniers disparaissent, faisant descendre les bonbons situés au-dessus et laissant apparaître de nouveaux éléments. Chaque niveau propose un objectif spécifique : atteindre un score minimum, éliminer certains éléments du plateau ou déplacer des objets vers le bas de l’écran.

Astuces et avantages

Pour progresser avec succès dans Candy Crush Saga, voici quelques astuces à connaître :

Viser les combinaisons : Réaliser des « matchs » de quatre bonbons ou plus pour créer des bonbons spéciaux aux pouvoirs intéressants.

Réaliser des « matchs » de quatre bonbons ou plus pour créer des bonbons spéciaux aux pouvoirs intéressants. Optimiser les mouvements : Planifier ses actions en fonction des objectifs du niveau et du nombre de mouvements restants.

Planifier ses actions en fonction des objectifs du niveau et du nombre de mouvements restants. Gérer son temps : Ne pas céder à la tentation de tout éliminer d’un coup, prendre le temps de réfléchir aux meilleurs coups possibles.

Candy Crush Saga est ainsi un excellent moyen de passer un moment agréable tout en stimulant sa mémoire et sa capacité de réflexion. L’infini variété des niveaux proposés permet de renouveler sans cesse ce plaisir ludique.

Un divertissement bénéfique pour les seniors

Que ce soit pour s’imprégner de culture générale, développer sa concentration ou simplement se détendre, les jeux mobiles offrent aux seniors une multitude d’opportunités d’amuser et d’enrichir l’esprit. Words with Friends, Solitaire et Candy Crush Saga sont autant de choix intéressants parmi cette diversité et l’on ne peut que recommander leur pratique régulière et inlassable.