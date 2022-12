Investir dans une machine à laver professionnelle : le bon choix pour sa blanchisserie

Contrairement à ce que certaines personnes pensent, la machine à laver professionnelle n’a rien à voir avec le lave-linge classique. Il s’agit d’un équipement électroménager très puissant qui est capable de laver jusqu’à 100 kilos de linges sales.

Utilisé dans les restaurants et les hôpitaux pour la plupart du temps, ce meuble reste très efficace pour tout type d’entreprise.

Existant sous divers modèles, il sait s’adapter à tout besoin en matière de linges. Pour en savoir plus sur la machine à laver professionnelle et les raisons d’y investir, veuillez poursuivre votre lecture.

Les différents types de machines à laver professionnelles

Il existe 3 types de machines à laver dédiées aux entreprises. Figure d’abord la machine à laver semi-professionnelle.

Viennent ensuite le lave-linge professionnel et celui industriel.

La machine à laver semi-professionnelle

Parmi les machines à laver professionnelles se démarque le lave-linge semi-professionnel. Il convient généralement aux besoins des restaurants, salons de coiffure et résidences.

Il possède une capacité de 6 à 15 kg pour le petit linge ainsi qu’une utilisation de 1 à 4 cycles par jour. Ce type de machine peut être acheté à partir de 1000 euros. Le prix maximum de cet équipement est d’ailleurs estimé à 5000 euros.

La machine à laver professionnelle

La machine à laver professionnelle est un matériel très puissant et bien mieux que la précédente. Avec une capacité de 8 à 30 kg, elle a de quoi rendre propre une montagne de linges.

Sa fréquence d’utilisation peut aller jusqu’à 8 cycles par jour. Son coût varie généralement entre 2000 et 20 000 euros. Cet équipement est adapté :

Aux petits hôtels

Aux campings

Aux clubs de sports

La machine à laver industrielle

Quant à la machine à laver industrielle, il faut retenir qu’il s’agit d’un appareil électroménager surpuissant. Sa grande capacité de lavage (jusqu’à 120 kg de linge normal) et sa longue durée de vie sont assez impressionnantes.

Cet équipement répond davantage aux besoins des grandes structures telles que les hôpitaux et hôtels de luxe. Il est possible d’avoir cet appareil à partir de 10 000 euros et 20 000 euros au maximum.

Les raisons d’investir dans une machine à laver professionnelle

Il existe de nombreuses raisons pour vous convaincre d’acheter les machines à laver professionnelles.

Pour une personne gérant un établissement professionnel, il en aura besoin afin de bénéficier d’une bonne qualité de lavage. Ces équipements ont en effet la capacité de rendre vos linges étincelants, quelle que soit leur quantité. Avec de tels appareils, vous avez de quoi obtenir des linges impeccables et sans fournir le moindre effort.

Les machines à laver industrielles sont d’ailleurs équipées d’une option de vitesse impressionnante. Contrairement à un lave-linge classique, celui-ci prend moins de temps pour un cycle de lavage complet (moins d’une heure).

De ce fait, vous pourrez avoir une grande quantité de linges propres en un temps record. Vous pouvez également lancer plusieurs cycles de lavages par jour. Cet avantage est possible en raison des éléments chauffants placés à l’intérieur de l’appareil.

Un autre atout des machines à laver professionnelles ? Il s’agit de leur résistance face au temps. Eh oui ! Ces équipements ont été conçus avec des pièces de haute qualité. Elles sont donc très résistantes, même face à l’usure. Investir dans ces machines vous permettra de laver de nombreux linges durant de longues années à condition de bien les entretenir.

Les avantages de l’internalisation pour la blanchisserie de son linge professionnelle

Si vous possédez une entreprise ou une grande structure, il est recommandé d’internaliser le service de la blanchisserie. En effet, le fait de confier cette tâche à un prestataire externe ne vous arrange pas réellement.

Il s’agit d’une option très coûteuse comme indiqué ici dans cet article. Il est en réalité mieux d’intégrer sa blanchisserie dans son établissement professionnel.

Internaliser ce service vous permet tout d’abord de mieux contrôler l’hygiène des linges. Ainsi, la présence d’une machine à laver professionnelle favorise la création d’un circuit dénué de risques de contamination. De plus, elle permet une meilleure séparation du linge sale et du linge propre, ce qui améliore le taux d’hygiène.

Ensuite, l’internalisation d’un système de blanchisserie dans son établissement offre un atout sécuritaire. Cette alternative offre en effet une garantie de confort, mais aussi de sécurité. Vos linges sont traités sous vos yeux et avec des machines de qualité.

Enfin, le traitement internalisé du linge professionnel contribue à une souplesse d’utilisation dans l’organisation. Grâce à cette option, vous aurez un meilleur contrôle sur le fonctionnement de votre blanchisserie. En outre, il s’agit d’un moyen pour vous de faire appel aux compétences internes de votre entreprise.

En fin de compte, investir dans une machine à laver professionnelle est une alternative sûre et économique. C’est en effet dans votre intérêt de recourir à ce type de lave-linge surtout si vous dirigez une entreprise.