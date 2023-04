Investir dans la montre de luxe : comment se procurer ce bijou sur le marché de l’occasion

Bracelet Compatible avec Apple iWatch 38/40/41mm 42/44/45/49mm Ultra Series 8 7 6 5 4 3 2 1 SE Bijoux Bracelet pour iWatch Montre intelligente Sangle Bracelet Alliage Perlé Luxe Ajustable Boucle en miniinthebox

La montre de luxe est aujourd’hui une idée intéressante pour les nombreux entrepreneurs qui souhaitent faire un placement financier. Mais, ce bijou coûte souvent cher, ce qui le rend hors de portée de beaucoup d’entrepreneurs.

Heureusement, depuis que le marché de l’occasion s’est ouvert au secteur de l’horlogerie, il est devenu plus simple de s’acheter des montres de luxes. Les investisseurs et les consommateurs n’hésitent plus à se tourner vers les modèles d’occasion.

Cependant, cette solution implique de faire un choix minutieux au risque d’avoir de grands regrets. Vous souhaitez investir dans les montres de luxe, mais vous ne savez comment vous en procurer. Dans cet article, découvrez la démarche à suivre pour se procurer une bonne montre de luxe sur le marché de l’occasion.

Où acheter une montre de luxe sur le marché de l’occasion ?

Quand on veut investir dans les montres de luxe, la première préoccupation qui se pose concerne le choix d’un bon fournisseur. Sur le marché des montres de luxe d’occasion, on peut acheter chez deux types de vendeurs : les particuliers qui revendent leurs montres de luxe et les professionnels spécialisés.

S’il est vrai que vous ferez de très belles trouvailles chez chacun d’eux, nous vous recommandons tout de même de faire attention quand vous achetez auprès d’un particulier. En effet, en cas de non-conformité (ce qui arrive quelques fois), il vous sera beaucoup plus difficile de retourner la montre et obtenir un remboursement.

Notre conseil ? Il serait plus sûr de vous tourner vers les professionnels spécialisés. La montre de luxe étant un bijou coûteux, il est capital de privilégier des modes d’achat fiables et sécurisés. Ces experts ont de belles collections et il est même possible de retrouver des collections qui ne sont plus en vente sur le marché du neuf.

Vous pourrez facilement trouver une collection de montres de luxe de la célèbre marque Audemars Piguet auprès des professionnels spécialisés. Créée en 1875, Audemars Piguet est une véritable référence en matière de montres de luxes. Elle est très recherchée et peut rapporter beaucoup d’argent aux investisseurs. Vous pourrez trouver beaucoup d’autres collections intéressantes chez ces professionnels. Découvrez la collection de montres d’occasion Omega sur le site spécialisé de David Watches.

Essentiellement, présente en France et en Belgique l’entreprise David Watches propose à sa clientèle des montres de luxe d’occasion de marques d’exception telles que :

Rolex ;

Omega;

Breitling;

Cartier.

L’avantage avec ce type de professionnels, c’est qu’il vous offre tous les éléments de réassurance nécessaires pour faire un achat en toute tranquillité. Avec ces experts, vous bénéficiez de prix plus justes par rapport à certains particuliers. Enfin, il y a un service après-vente pour vous aider en cas de problème.

Quelles précautions prendre avant d’acheter une montre de luxe sur le marché de l’occasion ?

Avant d’investir dans les montres de luxe sur le marché de l’occasion, il est important de prendre quelques précautions.

S’assurer de la fiabilité du vendeur

Il est important de savoir que les vendeurs de montres de seconde main ne sont pas tous crédibles. Vous devez clairement faire preuve de vigilance pour ne pas tomber sur l’un des nombreux arnaqueurs physiques ou en ligne. Pour s’assurer de la fiabilité du vendeur :

Il faut vérifier que le site spécialisé possède également un vrai magasin physique avec une localisation fixe.

Il faut avoir un échange en ligne et par téléphone avec le site spécialisé pour vous assurer que les informations sont exactes.

Il faut chercher et lire les avis et commentaires fiables sur le site avant de valider l'achat.

Éviter les marques de montre dont la valeur peut éventuellement chuter

Un point important quand on doit investir dans les montres de luxes est qu’il faut s’intéresser aux marques que la majorité des consommateurs aiment.

De plus, il est plus conseillé d’opter pour les marques de montre qui jusque-là ont gardé une valeur stable dans le temps.

Comme vous le savez, la valeur et la désirabilité d’un bien dans le temps ne sont pas pareilles d’une gamme à une autre. Des marques comme Audemars Piguet, Breitling ou Rolex sont des exemples de marques de montre de luxe qui maintiennent une désirabilité et une valeur relativement stables dans le temps.

S’assurer de l’authenticité des montres de luxe

Avant de conclure l’achat de vos montres de luxe d’occasion, vérifiez bien que des pièces n’ont pas été modifiées, mais aussi l’année de création et tous les autres signes en rapport avec l’authenticité. En vous rendant auprès d’un professionnel spécialisé, vous devrez normalement avoir toutes les informations détaillées.