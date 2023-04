Installer un garde-corps chez soi : comment bien choisir cet équipement ?

Atrium Concept Garde-corps terrasse CRYSTAL SLIM Le garde-corps terrasse CRYSTAL SLIM ENCASTRÉ est la solution pour créer votre balustrade à moindre coût avec un design à couper le souffle ! Son profilé en aluminium lui permet de pouvoir soutenir du verre feuilleté trempé lui conférant ainsi une solidité extrême. Ses rails en aluminium extrudé peu 534,00 €

Le garde-corps est un accessoire qui suscite de plus en plus l’engouement des propriétaires. Si son aspect esthétique reste l’un de ses plus grands atouts, il est particulièrement prisé pour sa contribution à la sécurité.

Différents modèles sont proposés, dont le garde-corps en verre qui a particulièrement le vent en poupe. À ce propos, de nombreux types de rambardes vitrées sont disponibles sur le marché. De fait, le choix peut s’avérer difficile lors de l’achat.

Toujours est-il qu’il existe certains paramètres auxquels vous pouvez vous référer pour un choix judicieux. Découverte !

Bien penser le choix du modèle

Un premier paramètre auquel il faut se référer pour réussir son choix est le modèle. En effet, il n’existe pas de modèle fixe de garde-corps.

Cet accessoire se décline en différents types, lesquels ont chacun leurs particularités. À preuve, la rambarde vitrée peut être sans cadre ou avec structure.

Dans le premier cas, le dispositif est tout en verre. C’est l’idéal pour donner une impression de volume et de légèreté à vos espaces extérieurs et intérieurs. Lorsqu’il est avec structure, le garde-corps vitré est associé à d’autres matériaux. À ce propos, il existe par exemple des modèles en aluminium qui sont particulièrement prisés pour leur aspect très élégant.

Le garde-corps vitré extérieur est un autre modèle proposé sur le marché que vous pouvez retrouver sur sur ce site. Il offre un confort optimal, notamment lorsqu’il est associé à un matériau comme l’inox.

Tenir compte de l’emplacement où installer le garde-corps

L’emplacement du garde-corps est un autre détail indispensable que vous devez considérer dans le processus de choix de cet équipement. Il est en effet très important que vous sachiez à l’avance l’emplacement prévu pour l’installation avant d’opérer un choix.

Cela vous permettra notamment d’opter pour un modèle qui vous sera réellement utile. Le fait est que cet accessoire n’est pas uniquement destiné à un usage interne. En dehors de l’escalier, le garde-corps peut également être installé à divers endroits selon les besoins. En pratique, il peut être destiné :

au balcon ;

à la terrasse ;

à la piscine ;

à la mezzanine

etc.

Par ailleurs, il convient d’évaluer selon chaque emplacement, les risques de chute. De facto, vous pourrez mieux vous fixer sur l’altitude optimale où installer la balustrade en verre ou les dimensions adéquates qu’il convient de choisir. De même, en évaluant au préalable les risques que pourrait représenter chaque lieu, vous saurez réellement s’il vous faut une rambarde en verre épais ou non.

Opter pour un type de vitrage adapté

S’il s’agit sans doute d’un véritable atout décoratif, la balustrade vitrée est avant tout, un accessoire de sécurité idéal pour pallier les chutes accidentelles. Dès lors, outre le modèle et l’emplacement, il ne faudrait surtout pas négliger le caractère sécuritaire du garde-corps.

Pour un choix judicieux, le vitrage est alors un paramètre très capital auquel il faut se référer. À ce propos, les types de verre les plus courants sont notamment le verre feuilleté et le verre trempé. Le premier offre au quotidien une protection optimale.

En raison de sa composition, il a l’avantage de minimiser les dégâts en cas d’accident puisqu’il ne se brise pas en petits morceaux. Ce vitrage est généralement recommandé en intérieur pour les endroits à haut risque de chute comme les escaliers qui sont situés en hauteur.

Le verre trempé est quant à lui particulièrement prisé pour sa forte résistance aux chocs. Il est très solide, tenace et contrairement au verre feuilleté, il convient pour une utilisation à l’extérieur. Pour cause, il résiste très bien à l’humidité et aux écarts de température. C’est l’alternative idéale pour les endroits accessibles aux enfants, les terrasses, etc.

Choisir en fonction de la teinture du verre

Lorsqu’il faut choisir une balustrade vitrée, la teinture du verre est un autre critère très important. Il s’agit à vrai dire d’un paramètre qui vous permettra d’optimiser le rendu final de la pose de votre garde-corps en verre. À ce propos, le choix à faire va surtout dépendre de vos attentes.

Ainsi, si vous souhaitez bénéficier d’une vue dégagée pour admirer la beauté du paysage sans avoir à vous confronter au vis-à-vis, le verre transparent est l’option idéale. En revanche, pour rester en toute discrétion sur votre terrasse, préférez plutôt un verre dont la teinte est sombre ou opaque. Un verre opaque blanc ou un verre avec une teinte comme le bronze fera très bien l’affaire dans ces cas.

Se référer au prix de l’accessoire

Un dernier critère qu’il convient de prendre en compte pour un choix judicieux d’un garde-corps est le coût de l’accessoire. À ce propos, plusieurs facteurs font généralement varier le prix. Il s’agit entre autres de la qualité de l’accessoire, du modèle, du type de verre, de la marque…

En pratique, un équipement entièrement en verre vous reviendra un peu plus cher qu’une balustrade dotée d’un cadre. Aussi, le budget à prévoir sera un peu plus conséquent pour un modèle en verre trempé que pour un autre en verre feuilleté.

Par ailleurs, en vous référant au coût de l’accessoire à acquérir, vous saurez à quel modèle vous attendre. Aussi, il vous sera sans doute beaucoup plus facile de couvrir les frais.