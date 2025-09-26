Grève du vendredi 26 septembre : crèches et écoles fermées, une journée sous tension pour les familles

4.9/5 - (138 votes)

Ce vendredi 26 septembre, de nombreux parents à travers la France se retrouvent face à un véritable casse-tête. Le mouvement de grève national prévu ce jour-là entraîne la fermeture de nombreuses crèches et écoles dans plusieurs villes, compliquant sérieusement l’organisation quotidienne des familles. Retour sur les raisons de cette mobilisation, les secteurs concernés et les solutions mises en place par les collectivités pour limiter les perturbations.

Pourquoi une grève touche-t-elle crèches et écoles le 26 septembre ?

Le mécontentement d’une partie du personnel municipal et des agents périscolaires est au cœur de la mobilisation annoncée ce vendredi 26 septembre. Agents municipaux, personnels d’accueil en crèche et enseignants ont déposé un préavis afin de dénoncer leurs conditions de travail, réclamer une revalorisation salariale ou encore pointer l’organisation actuelle de leurs services. L’appel à la grève concerne donc non seulement les établissements scolaires mais aussi tous les acteurs autour de la petite enfance.

Dans certaines communes, comme Brest ou Amiens, une communication officielle a été adressée aux familles afin d’anticiper la fermeture partielle ou totale des structures. Cette anticipation vise à limiter les désagréments liés à la perturbation scolaire et à organiser, lorsque cela est possible, un accueil minimal pour les enfants dont les deux parents travaillent ou ne peuvent être gardés autrement.

Quels établissements sont concernés par la grève ?

Les conséquences de la mobilisation sociale se font ressentir dans diverses structures publiques. Plusieurs réseaux de crèches municipales ferment complètement leurs portes durant la journée. Les écoles maternelles et élémentaires subissent elles aussi des perturbations, avec certains établissements privés de cantine ou de service périscolaire. Dans des villes comme Brest, Amiens ou les Abymes, des listes d’établissements fermés circulent depuis la veille, conséquence directe de la mobilisation des agents territoriaux.

Selon la ville, la liste des lieux concernés varie en fonction du nombre d’enseignants grévistes et des moyens disponibles pour assurer un accueil minimal. Outre les écoles publiques et crèches municipales, d’autres infrastructures telles que les cantines scolaires et centres de loisirs peuvent également fermer ou fonctionner en régime restreint.

Crèches municipales totalement fermées

Écoles maternelles et primaires impactées (fermeture ou fonctionnement allégé)

(fermeture ou fonctionnement allégé) Cantines scolaires inaccessibles dans plusieurs établissements

dans plusieurs établissements Centres d’accueil périscolaire réduits ou absents

Quelles mesures préviennent une paralysie totale ?

Face à l’ampleur de la grève, certaines communes mettent en place un dispositif d’accueil d’urgence. Il s’agit souvent d’ouvrir exceptionnellement quelques centres de loisirs ou bâtiments municipaux dédiés, réservés aux enfants sans solution alternative de garde. La capacité limitée de ces dispositifs exige une inscription préalable et cible principalement les familles où les deux parents sont soumis à une contrainte professionnelle stricte.

Amiens a notamment choisi cette voie, mobilisant deux centres pour accueillir un effectif réduit d’enfants. La sélection s’effectue selon des critères transparents basés sur la situation professionnelle et familiale des parents concernés. À Brest, la métropole informe régulièrement les usagers via son site officiel ou sa plateforme dédiée, afin d’éviter tout déplacement inutile devant une porte close lors de la fermeture des écoles ou des crèches.

Des adaptations locales et régionales

À l’échelle locale, chaque mairie compose avec ses propres ressources et disponibilités. Certaines villes parviennent à maintenir l’ouverture partielle de quelques structures en redéployant le personnel non gréviste. D’autres misent sur la solidarité entre familles ou sur le soutien temporaire d’associations intervenant dans le secteur de la petite enfance et de l’accueil périscolaire.

Parfois, la décision d’une fermeture se prend tardivement, en fonction du nombre exact d’agents présents le matin-même. Cela oblige les directions scolaires et municipales à réagir rapidement, en informant par SMS, mails ou affichages dès l’aube les parents concernés par ces perturbations scolaires.

Quelles conséquences pour les familles ?

La fermeture des crèches et écoles entraîne toute une série de réajustements pour les foyers français. Beaucoup de parents doivent demander un jour de télétravail ou de congé au pied levé, recourir à la famille ou à des solutions ponctuelles de garde. Certains, peu habitués à gérer une telle organisation imprévue, soulignent la difficulté de jongler entre impératifs professionnels et responsabilités parentales quand la structure habituelle de prise en charge fait défaut.

D’autres situations deviennent délicates pour les plus fragiles, notamment les foyers monoparentaux ou les travailleurs précaires qui ne peuvent se permettre de manquer une journée entière de salaire. Des disparités apparaissent selon la possibilité ou non d’avoir recours au soutien familial proche, accentuant parfois les tensions au sein des fratries concernées par la fermeture des services scolaires.

Ville Établissements touchés Dispositifs mis en place Brest Écoles, crèches municipales Communication anticipée, notifications régulières Amiens Cantines scolaires, écoles maternelles Accueil minimum dans deux centres de loisirs Les Abymes Écoles, crèche municipale Information publique, fermeture exceptionnelle

Comment la mobilisation s’organise-t-elle sur le terrain ?

La coordination de la grève nécessite des échanges constants entre syndicats, représentants du personnel et directions d’établissement. Des assemblées générales, réunions informelles ou communications écrites rythment la semaine précédant la journée de mobilisation. Au niveau institutionnel, des décisions rapides s’imposent pour annoncer officiellement quelles classes, crèches ou services périscolaires resteront ouverts ou fermés.

Certains établissements essaient malgré tout de maintenir un service, même avec des effectifs largement réduits, en sollicitant en urgence des remplaçants internes ou des bénévoles parmi les associations partenaires. Cependant, ce mode de fonctionnement ne peut jamais garantir, à grande échelle, un accueil similaire à la normale lors d’un mouvement social de cette ampleur.

Perspectives après le 26 septembre

La grève du 26 septembre met en lumière les enjeux persistants autour des métiers de la petite enfance et de l’accompagnement scolaire. Les organisations syndicales évoquent déjà la possibilité de reconduire ce type d’action si les négociations n’avancent pas. Pour les familles comme pour les collectivités, chaque journée de mobilisation sociale invite à réfléchir à de nouvelles pistes d’organisation ou de soutien pour mieux accompagner toutes les parties concernées.

L’attention reste donc centrée à la fois sur le suivi de la mobilisation, l’écoute des revendications et l’accompagnement concret des familles confrontées à ces difficultés imprévues liées à la fermeture des crèches et écoles.

