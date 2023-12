Envoyer une carte de voeux pour souhaiter une bonne année 2024 à ses proches, ses collègues de travail…

Les fêtes de fin d’années sont généralement l’occasion de réaliser une analyse rétrospective sur l’année écoulée. C’est aussi le moment propice pour prendre de bonnes résolutions afin d’amorcer la nouvelle année sous de nouveaux auspices. De nombreuses familles se retrouvent dans un cadre convivial et chaleureux pour passer des moments mémorables où se mêlent des sentiments de joie et de reconnaissance.

Pendant cette période, les cartes de vœux fusent de toute part. Dans le milieu professionnel, cette tradition est également observée. En effet, faire parvenir des cartes de vœux à ses partenaires et clients est un moyen de leur témoigner de l’intérêt.

Nous vous présentons dans cet article les percepts que vous devez connaitre sur l’envoi des cartes de vœux à l’orée d’une année.

Quel est le moment opportun pour envoyer les cartes de vœux 2024 et quels sont les potentiels destinataires ?

Les fêtes de fin d’année pointent à l’horizon. Envoyer des cartes pour faire part de ses vœux aux membres de sa famille, à ses amis ou à ses collègues devient une priorité. Vos proches méritent ce qu’il y a de mieux. Toutefois, trouver le bon moment pour envoyer ces cartes de vœux peut s’avérer difficile.

En effet, le meilleur moment pour envoyer ses cartes de vœux est de mi-décembre à janvier. En France, il est même possible d’envoyer ou de recevoir des cartes de vœux jusqu’à la fin du mois de janvier.

Envoyer une carte de vœux reste un moyen efficace pour prouver son affection et consolider les relations avec ses proches. C’est l’occasion de manifester sa sympathie à sa famille. Les amis, collègues ou connaissances seront sans doute très heureux de faire l’objet d’une attention si noble.

Par ailleurs, dans le milieu professionnel, il est tout aussi important de penser à ses collaborateurs et à ses partenaires d’affaires. Dans l’univers des affaires, l’envoi de cartes de vœux est généralement très apprécié. C’est une excellente occasion de réitérer votre confiance et votre engagement envers vos collaborateurs et partenaires d’affaires.

C’est donc le moment opportun de découvrir des cartes de voeux originales.

Exemple typique d’un vœu professionnel, comment le rédiger ?

Les vœux professionnels représentent d’excellents moyens de communication. Avec de la créativité, il est possible d’y ajouter de la sensibilité. Ces cartes de vœux transmises aux collaborateurs ont des spécificités qui les distinguent des messages classiques et rationnels utilisés dans les milieux professionnels tout au long de l’année.

Rédiger un vœu professionnel peut se révéler difficile surtout lorsqu’on manque d’inspiration. Afin d’être efficace et créatif, il faut commencer par choisir l’idée principale du message et les mots-clés que l’on souhaite utiliser : réussite, satisfaction, tranquillité, aventure…

Ensuite, il convient d’enrichir son idée principale avec des expressions en utilisant des synonymes plus expressifs et des expressions empreintes d’une importante charge émotionnelle. En outre, il est recommandé d’éviter le registre familier, les fautes d’orthographe ou de se tromper de destinataire.

Répondre à des vœux 2024 reçus, tout un art

D’une façon générale, ce n’est pas une contrainte de répondre aux vœux reçus de la part d’un ami ou d’un membre de la famille. Néanmoins, donner réponse à des vœux reçus est un témoignage de la considération et de la sympathie qu’on a envers ses proches.

Comment procéder ?

Une manière élégante de répondre consiste simplement à rédiger une note manuscrite sur une carte de visite ou une carte de correspondance. Ensuite, il faudra attendre trois ou au maximum quatre jours pour envoyer la carte de vœux.

Quel canal privilégier pour envoyer vos réponses ?

Il est préférable d’envoyer sa carte de vœux par le même moyen qu’a utilisé votre proche pour vous faire parvenir la sienne. La voie postale est le plus souvent utilisée lorsqu’il s’agit d’une carte de vœux traditionnelle.

En revanche lorsque le message vous parvient par une carte virtuelle, un courrier électronique semble être le meilleur canal pour renvoyer votre réponse.

Avec l’évolution de la technologie, cette tradition se poursuit désormais à travers les mails et par le biais des réseaux sociaux. Toutefois, les cartes de vœux traditionnels n’ont rien perdu de leur charme et de leur symbole.