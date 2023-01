Entreprise : Comment choisir le bon prestataire ?

Pour se développer et s’agrandir, une entreprise a besoin d’expertises dans les domaines financiers, juridiques, informatiques, etc.

L’externalisation de certains de ces services permet à l’entreprise de se concentrer sur la raison même de son existence. Pour ce faire, vous devez nécessairement faire appel à un prestataire.

Si cette solution peut être très bénéfique pour votre système, un mauvais choix du partenaire peut être préjudiciable pour vous et votre équipe. Afin d’éviter tout désagrément, voici comment choisir le bon prestataire.

Choisir le prestataire en fonction de vos besoins

Bien avant de choisir votre prestataire, il vous faut décrire votre projet de manière claire et précise. Vous devez apporter à cette description des informations détaillées et compréhensibles afin d’éviter toute ambigüité. En d’autres termes, pensez à rédiger un cahier de charge avec soin et application.

Il s’agira d’y consigner vos attentes de façon explicite et complète. En effet, la plupart des prestataires vous proposeront des résultats certains et rapides. Mais pour le bien de votre société, veuillez privilégier des solutions évolutives qui pourront satisfaire vos besoins sur le long terme.

Il faut noter qu’une vague description de vos expectations dénoterait d’un manque d’intérêt et d’attention pour le projet. Par exemple, avant de contacter un expert-comptable en ligne pour résoudre un problème en comptabilité, vous devez détailler de manière spécifique vos attentes.

Une bonne évaluation des besoins de votre entreprise se décline donc comme la toute première étape avant d’enclencher toute collaboration.

Miser sur l’expertise et la multiplicité des ressources du prestataire

Au moment de choisir votre prestataire, vous devez prendre en compte la compatibilité de ses compétences avec les besoins de votre entreprise.

En réalité, diverses compétences sont requises dans une entreprise pour optimiser son développement. De ce fait, la tâche d’un développeur web est totalement différente de celle d’un gestionnaire. De la même manière, un spécialiste du e-commerce n’est pas forcément expert en cybersécurité.

Afin de bénéficier d’un service de qualité, il est recommandé de miser sur l’expertise d’un prestataire avisé. Cela implique un gros investissement, mais également une garantie que votre projet sera mené à bien avec professionnalisme.

Pour éviter des imprévus, pensez à choisir un prestataire efficace et compatible avec votre secteur d’activité. Si vous êtes un auto-entrepreneur ou une entreprise individuelle par exemple, vous gagnerez plus en vous tournant vers une banque pour auto-entrepreneur plutôt qu’une banque classique.

Il faudra aussi prendre en compte la rapidité de la réponse fournie. Les prestataires qui interviennent 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 doivent faire partie de la première sélection avant que vous ne fassiez le grand tri.

Prendre en compte l’expérience du prestataire

L’expérience du prestataire de service ou du fournisseur de votre sélection est un critère de choix qu’il convient d’analyser attentivement. Prenez le temps de vous renseigner autour de vous sur ses réalisations dans le cadre de projets semblables au vôtre.

Dans le cadre d’une mission numérique par exemple, ce n’est pas parce qu’une personne a travaillé sur une centaine de sites e-commerce qu’elle possède les compétences requises pour votre projet. Ce n’est pas non plus parce qu’elle a exercé dans plusieurs banques de la place qu’elle est apte à gérer les finances de votre entreprise. D’où l’importance de se renseigner d’une manière exhaustive.

D’un autre côté, votre partenaire doit être en mesure de s’adapter aux éventuels changements qui pourraient survenir lors de la réalisation du projet. De surcroît, il doit pouvoir apporter de nouvelles informations utiles à l’implémentation de la stratégie de départ.

Prendre en compte l’image du prestataire

Lors du choix de votre collaborateur, il est essentiel de vérifier si ce dernier justifie d’une expertise reconnue. Ses compétences et ses qualifications doivent être clairement justifiables.

Dans la mesure du possible, menez une enquête auprès d’autres entrepreneurs qui ont déjà collaboré avec le prestataire. Vous pouvez même demander à voir le portfolio de ce dernier afin d’avoir une idée sur ses accomplissements précédents. Vous pourrez ainsi évaluer son niveau de professionnalisme et son aptitude à faire face aux difficultés.

Vous pouvez aussi prendre le temps de vérifier si le prestataire que vous vous apprêtez à choisir dispose d’un agrément délivré par l’État. Certains prestataires sont en effet agréés Crédit Impôt Recherche (CIR) et/ou Crédit Impôt Innovation (CII) détaillé ici. Ce critère permet par exemple de réduire les coûts en bénéficiant d’une réduction d’impôt.

Miser sur la qualité et la complétude

Recourir à un prestataire extérieur est souvent considéré comme un moyen pour réduire les coûts du service requis. En réalité, il s’agit là d’une erreur à ne pas commettre. De la même manière, un devis excessivement cher ne garantit pas l’efficacité de la prestation. Plutôt que de miser sur le prix, il est primordial de prendre en compte la qualité.

En lieu et place d’un lot de prestataires indépendants, vous pouvez opter pour une société Outsourcing qui offre des packs de solutions. Ce type de société propose divers services de qualités tels que :

la gestion des paiements ;

la gestion administrative ;

la gestion du service après-vente ;

et la gestion comptable..

En optant pour une agence spécialisée, vous pourrez vous illustrer devant vos concurrents. Par la même occasion, vous serez capable d’apporter satisfaction au besoin de la clientèle.