Développer son site e-commerce à l’étranger : pourquoi se faire accompagner ?

Vous souhaitez développer les activités de votre boutique en ligne à l’international ?

Il s’agit d’une option qui présente de réelles opportunités. Toutefois, vous devez maîtriser certains facteurs clés avant de vous lancer dans un tel projet.

Si vous ne disposez pas des connaissances requises, il est de mise de vous faire accompagner pour développer votre site e-commerce à l’étranger.

Disposer d’une base solide

La réussite du lancement de votre site e-commerce à l’étranger nécessite la maîtrise de certaines données comme :

Le pays dans lequel vous souhaitez vous installer bien sûr.

Le comportement des consommateurs (habitudes de consommation notamment) dans le pays visé.

La nature des concurrents locaux et internationaux.

Le positionnement de vos produits sur le marché de destination.

Une fois tous ces éléments étudiés, il faudra bien entendu penser à une stratégie de webmarketing. Sans celle-ci, impossible de réussir l’implantation de votre site e-commerce à l’étranger. Pour ce faire, il est conseillé de se faire accompagner par des experts en digital international.

En effet, recourir aux compétences d’un spécialiste en webmarketing vous permet de disposer de certaines informations utiles et pratiques pour réussir votre projet. Ainsi, vous constituez une base solide au projet de développement de votre site e-commerce à l’étranger.

Il existe à ce jour de nombreuses agences de webmarketing françaises, mais peu d’entre elles sont aptes à travailler à l’international. Dans les faits, il va être essentiel de vous faire accompagner d’experts qui maîtrisent le marché que vous visez.

Parmi les agences spécialisées en stratégies digitales internationales, il est possible de citer Seeders Agency. Cette agence dispose d’une équipe de professionnels qualifiés qui pourront accompagner le développement de votre site e-commerce à l’étranger, quel que soit le pays ciblé.

Bien concevoir votre site e-commerce

Votre boutique en ligne doit être travaillée et optimisée si vous voulez réussir votre implantation à l’étranger. Par exemple, il est essentiel que votre site e-commerce réunisse les points suivants :

Gestion des langues.

Gestion des devises.

Version responsive fonctionnelle.

La combinaison de tous ces facteurs vous permet de disposer d’une plateforme e-commerce au design adapté à la culture du pays et aux habitudes des visiteurs et consommateurs locaux. De même, il est important de prendre en compte la signification des couleurs dans les pays que vous visez.

Profiter d’une meilleure stratégie de communication

Il ne suffit pas de disposer d’un site web pour qu’il soit connu. En effet, il est essentiel d’adopter une politique de communication travaillée pour booster vos ventes.

De même, se faire accompagner par un spécialiste vous permet de marquer votre présence sur les réseaux sociaux et dans la sphère digitale en général.

À l’international, la popularité des réseaux sociaux varie d’un pays à un autre. Par exemple, en Russie, le réseau social le plus populaire est VK.com. De plus, le professionnel du webmarketing saura quel outil de communication Web sera le plus adapté pour votre stratégie de marketing :

Codes promo.

Blogs.

Emailing, etc.

Avec son expertise et sa maîtrise de la communication digitale, le professionnel est capable de mettre en place une campagne de publicité online adaptée à votre secteur d’activités. Pour ce faire, il s’appuie sur des outils comme Google Ads pour créer :

Des annonces publicitaires dans les moteurs de recherche.

Une présence dans les comparateurs et places de marché.

Établir une parfaite organisation à l’international

Réussir le lancement d’une boutique en ligne à l’étranger, c’est respecter une certaine procédure d’organisation. La première étape est la traduction du site. Elle permet de capter l’attention des internautes à l’international et ainsi d’améliorer la visibilité de votre plateforme e-commerce.

Avec un professionnel, vous avez l’assurance de trouver un traducteur compétent, crédible et capable de vous proposer des prestations de qualité.

La présence du professionnel en webmarketing vous aide à répondre efficacement aux demandes de votre clientèle dans toutes les langues. Votre boutique en ligne doit aussi présenter des prix dans la devise locale.

Pour ce faire, le suivi par un professionnel est la solution idéale pour identifier le moyen de paiement le plus approprié à votre pays cible. Il faut noter que les moyens de paiement sécurisés varient d’un pays à un autre. Par exemple, les paiements par carte bancaire sont très prisés aux USA et en Grande-Bretagne.

Rentabiliser votre projet de développement à l’international

Lorsque vous vous lancez sur un marché avec beaucoup d’inconnus, il y a de fortes chances de ne pas arriver à rentabiliser votre e-commerce à l’étranger. Mais en vous faisant accompagner par un spécialiste, vous avez toutes les armes pour faire de votre projet une parfaite réussite.

Vu que le commerce international privilégie les profils expérimentés, il est important de se faire accompagner par un professionnel. Avec la présence de ce dernier à vos côtés, vous profitez de formules adaptées à vos besoins. De plus, vous pouvez bénéficier de conseils pour enrichir vos connaissances dans le secteur de la vente en ligne.