Découverte Musicale sur Demande : Shazam et SoundHound, Identifiez Cette Chanson en Un Instant

Qui n’a jamais été frustré d’entendre une chanson sans pouvoir l’identifier ? Grâce aux avancées technologiques, il existe désormais des applications qui vous permettent d’obtenir le titre d’une musique en quelques secondes. Dans cet article, nous allons vous présenter deux des meilleures options disponibles sur le marché : Shazam et SoundHound. Ces deux applis de découverte musicale sur demande vont révolutionner votre expérience musicale au quotidien.

Shazam : La référence de la reconnaissance musicale

Disponible sur iOS et Android, Shazam est sans doute l’application de reconnaissance musicale la plus célèbre et utilisée à travers le monde. Elle promet de vous aider à découvrir en un instant le titre, l’artiste et même les paroles d’une chanson que vous entendez dans votre environnement.

Comment utiliser Shazam ?

Pour utiliser Shazam, il suffit de télécharger gratuitement l’application sur votre smartphone ou tablette. Une fois l’installation terminée, ouvrez l’appli et appuyez simplement sur l’icône en forme de « S » lorsque vous entendez une musique que vous souhaitez identifier. Shazam se met alors à écouter attentivement pendant quelques secondes avant de vous fournir toutes les informations relatives à cette chanson. Vous pourrez ainsi connaître le titre, l’artiste, l’album et même les paroles, tout en ayant accès à des liens pour écouter la musique sur diverses plateformes de streaming.

Autres fonctionnalités de Shazam

En plus de la reconnaissance musicale, Shazam offre une série de fonctionnalités intéressantes :

Une liste des morceaux que vous avez récemment « shazamés » est sauvegardée dans l’historique de l’appli. Vous pouvez donc les retrouver facilement et les partager avec vos amis.

Shazam propose également un classement des chansons les plus recherchées par les utilisateurs. Cette sélection constitue une excellente source d’inspiration si vous êtes à la recherche de nouvelles musiques ou tendances du moment.

L’intégration avec d’autres applis : Shazam s’intègre parfaitement à de nombreuses autres applications musicales comme Spotify, Deezer ou Apple Music. Ainsi, lorsque vous identifiez une chanson, vous pouvez immédiatement l’écouter intégralement sur la plateforme de streaming de votre choix.

SoundHound : Un concurrent de taille

Même si Shazam reste le leader absolu de la reconnaissance musicale, SoundHound n’est pas une application à négliger. Dotée d’un large catalogue de chansons et d’une interface simple et intuitive, elle rivalise aisément avec son homologue en termes de performance.

Comment utiliser SoundHound ?

Tout comme Shazam, SoundHound se télécharge gratuitement et fonctionne sur iOS et Android. Pour identifier une chanson, il suffit d’appuyer sur l’icône en forme de note de musique située au centre de l’écran. SoundHound émet alors un son pour vous indiquer que l’écoute a commencé et fournit rapidement les informations détaillées sur la chanson.

Les particularités de SoundHound

Si SoundHound se rapproche de Shazam en termes de fonctionnement, cette application dispose également de certaines particularités qui pourraient vous convaincre :

La reconnaissance vocale : contrairement à Shazam, SoundHound est capable de reconnaître une chanson même si vous fredonnez ou chantez quelques notes à côté de votre appareil. Cela peut s’avérer très pratique lorsque vous avez un air en tête mais ne parvenez pas à vous souvenir du titre !

: contrairement à Shazam, SoundHound est capable de reconnaître une chanson même si vous fredonnez ou chantez quelques notes à côté de votre appareil. Cela peut s’avérer très pratique lorsque vous avez un air en tête mais ne parvenez pas à vous souvenir du titre ! Un module de recherche intégré : avec sa fonctionnalité de recherche avancée, SoundHound vous permet de trouver des artistes et des albums en saisissant simplement leur nom dans la barre de recherche. Vous pouvez ainsi avoir accès à toutes les informations essentielles sur leurs musiques sans avoir besoin de les écouter au préalable.

: avec sa fonctionnalité de recherche avancée, SoundHound vous permet de trouver des artistes et des albums en saisissant simplement leur nom dans la barre de recherche. Vous pouvez ainsi avoir accès à toutes les informations essentielles sur leurs musiques sans avoir besoin de les écouter au préalable. Une expérience interactive : grâce à son onglet « Découvrir », SoundHound vous présente des sélections personnalisées de titres en fonction de vos goûts musicaux, de vos recherches précédentes et même des morceaux populaires dans votre localisation géographique. De quoi vous offrir une véritable exploration musicale à la carte !

Où se procurer ces applis ?

Shazam et SoundHound sont disponibles gratuitement sur leur site internet respectif , ou encore en téléchargement sur les principales plateformes d’applications telles que l’App Store pour iOS et Google Play Store pour Android. Bien entendu, des versions payantes existent également si vous souhaitez bénéficier de fonctionnalités premium, telles que l’absence de publicités, la prise en charge du mode hors-ligne ou l’accès prioritaire au support client.

Alors, Shazam ou SoundHound ?

Chacune de ces deux applications dispose de ses propres avantages et fonctionnalités spécifiques. Que vous choisissiez Shazam pour sa rapidité et son catalogue exhaustif de chansons, ou encore SoundHound pour ses capacités de reconnaissance vocale et son expérience interactive, l’important est de trouver celle qui correspond le mieux à vos besoins et exigences en matière de découverte musicale.

En conclusion, n’hésitez pas à essayer ces géants de la reconnaissance musicale afin de ne plus jamais passer à côté d’une chanson qui vous plaît. Que ce soit pour conforter votre culture musicale, impressionner vos amis lors de soirées ou simplement embellir votre playlist personnelle, Shazam et SoundHound sont incontestablement des compagnons indispensables dans votre exploration du monde musical.