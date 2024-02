DALL·E 3 vs Midjourney : Duel des intelligences artificielles génératives pour la création d’images

Les intelligences artificielles génératives envahissent nos écrans et offrent de nouvelles possibilités en matière de création d’images.

Différences entre DALL·E 3 et Midjourney

Dans cet article, nous comparons deux géants du secteur, DALL·E 3 et Midjourney, afin de déterminer lequel remporte notre faveur.

Aperçu rapide de DALL·E 3 et Midjourney

Avant de commencer la comparaison, il est important de connaître les principales caractéristiques des deux intelligences artificielles à l’étude :

DALL·E 3 : Lancée le 5 janvier 2021, cette IA pionnière dans le domaine des images génératives ne nécessite aucune installation et fonctionne via un navigateur.

: Lancée le 5 janvier 2021, cette IA pionnière dans le domaine des images génératives ne nécessite aucune installation et fonctionne via un navigateur. Midjourney : Apparu en juillet 2022, ce concurrent doit être utilisé avec un compte Midjourney et un compte Discord. Il comprend également le langage naturel mais préfère les mots-clés aux phrases construites.

Prix : égalité entre DALL·E 3 et Midjourney

Les deux plateformes ont récemment supprimé leurs offres gratuites sans limitation de fonctionnalités. Toutefois, il est possible de profiter de DALL·E 3 gratuitement grâce à Bing Chat et Bing Image Creator, bien que toutes les fonctionnalités ne soient pas disponibles. Pour bénéficier de la version complète, le tarif est de 20 $ par mois, avec une limitation de 40 images générées toutes les quatre heures.

Midjourney, quant à lui, propose un abonnement mensuel de base à 8 $ ou 10 $, permettant environ 200 générations d’images par mois.

Ergonomie : avantage DALL·E 3

L’utilisation de Midjourney nécessite un compte Discord en plus du compte Midjourney, ce qui peut être une contrainte pour certains utilisateurs. De plus, la maîtrise des commandes et réglages de l’IA demande un certain apprentissage.

D’un autre côté, DALL·E 3 offre une expérience utilisateur plus intuitive, fonctionnant directement dans un navigateur et proposant une interface plus ergonomique. Les deux IA comprennent également le français. Cependant, il est important de signaler que Midjourney fournit des résultats moins probants sur des requêtes complexes par rapport à son concurrent.

Rendu des images : avantage Midjourney

Les images générées par Midjourney sont généralement plus réussies que celles produites par DALL·E 3. De plus, Midjourney offre la possibilité de permuter certaines parties des images pour générer de nombreuses combinaisons possibles, tandis que DALL·E 3 se limite aux quatre premiers visuels proposés.

Résolution des images : avantage Midjourney

Par défaut, Midjourney génère des images au format 1024 x 1024 pixels. Grâce à son outil d’upscaling, il est possible d’atteindre des résolutions de 2048 x 2048 pixels, voire 4096 x 4096 pixels. DALL·E 3, quant à lui, permet seulement de forcer la taille des images à 1024 x 1792 pixels ou 1792 x 1024 pixels.

DALL·E 3 vs Midjourney : le verdict

La comparaison entre DALL·E 3 et Midjourney permet de mettre en évidence les points forts et faibles de chacune de ces intelligences artificielles génératives :

En conclusion, le choix entre DALL·E 3 et Midjourney dépendra de vos préférences et de vos besoins spécifiques. Si vous privilégiez l’ergonomie et l’intuitivité, DALL·E 3 sera sans doute un meilleur choix. En revanche, si la qualité des images et la possibilité de créer d’innombrables combinaisons sont vos priorités, Midjourney s’impose comme l’option la plus intéressante.