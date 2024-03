Comment signaler une application suspecte ou malveillante sur le Google Play Store ou l'App Store ?

Les smartphones sont présents au quotidien pour la majorité d’entre nous, et il est devenu crucial de protéger nos appareils contre les menaces en ligne. Une des façons d’assurer cette protection est de signaler toute application suspecte ou malveillante sur le Google Play Store et l’App Store.

Reconnaître une application suspecte ou malveillante

Pour être capable de signaler une application potentiellement dangereuse, il faut d’abord savoir comment la reconnaître. Voici quelques indices qui devraient vous mettre la puce à l’oreille :

Fonctionnalités inutiles ou inexistantes : certaines applications promettent des fonctionnalités miracles sans vraiment les fournir, c’est souvent un signe que leur principale raison d’être est de véhiculer des logiciels malveillants.

: certaines applications promettent des fonctionnalités miracles sans vraiment les fournir, c’est souvent un signe que leur principale raison d’être est de véhiculer des logiciels malveillants. Autorisations excessives : si une application demande des autorisations étranges ou trop nombreuses compte tenu de sa catégorie, c’est peut-être parce qu’elle a été conçue pour accéder aux données sensibles de votre appareil.

: si une application demande des autorisations étranges ou trop nombreuses compte tenu de sa catégorie, c’est peut-être parce qu’elle a été conçue pour accéder aux données sensibles de votre appareil. Évaluations et commentaires suspects : les avis laissés par d’autres utilisateurs peuvent vous aider à déterminer si une application mérite d’être signalée. Soyez attentif aux faux commentaires positifs généralement accompagnés de fautes travaillées ou semblant manquer du naturel.

: les avis laissés par d’autres utilisateurs peuvent vous aider à déterminer si une application mérite d’être signalée. Soyez attentif aux faux commentaires positifs généralement accompagnés de fautes travaillées ou semblant manquer du naturel. Historique de mises à jour suspect : prenez le temps de consulter l’historique de mise à jour d’une application. Un nombre important de mises à jour en peu de temps est souvent un signe que quelque chose ne va pas.

Signaler une application malveillante ou frauduleuse sur le Google Play Store

Si vous rencontrez un problème avec une application que vous avez téléchargée depuis Google Play Store, voici comment procéder pour signaler cette application :

Ouvrez le Google Play Store et recherchez l’application dont il est question dans la barre de recherche en haut de l’écran. Lorsque l’application a été localisée, cliquez sur son icône pour ouvrir sa page dédiée. Dans la page de l’application, faites défiler vers le bas pour trouver la section « Partager ». Cliquez sur le bouton « Signaler » situé en dessous (ou à côté) du bouton de partage. Un menu déroulant apparaît alors pour vous permettre de choisir le motif de votre signalement. Sélectionnez l’option qui correspond le mieux à votre situation (par ex. « fraude » ou « contenu inapproprié ») et validez.

Votre signalement sera envoyé à l’équipe de modération du Google Play Store, qui devra vérifier l’application en question et décider des mesures à prendre si nécessaire.

Signaler une application malveillante ou frauduleuse sur l’App Store

Les utilisateurs d’appareils Apple peuvent également signaler des applications suspectes ou potentiellement nuisibles à travers l’App Store. Voici la marche à suivre :

Ouvrez l’App Store et cherchez l’application que vous souhaitez signaler en utilisant la recherche située en bas de l’écran. Une fois que vous avez trouvé l’application, cliquez sur son icône pour accéder à sa page dédiée. Dans la page de l’application, faites défiler vers le bas jusqu’à trouver la partie « App » ou « Développeur ». Cliquez sur le lien sous cette entrée intitulé « Signalier un problème ». Vous serez redirigé vers un formulaire en ligne pour soumettre votre demande. Remplissez les informations requises et fournissez autant de détails que possible pour expliquer précisément le problème rencontré avec l’application.

Une fois que vous aurez soumis votre signalement, il sera traité par l’équipe d’examen de l’App Store, qui prendra les mesures appropriées si l’application est jugée malveillante ou abusive.

Quelques astuces pour éviter les applications malveillantes

Pour limiter votre exposition aux applications dangereuses et vous assurer de ne pas tomber dans le piège de télécharger une application suspecte, voici quelques conseils :

Installez uniquement les applications dont la provenance est connue et fiable.

Méfiez-vous des applications trop jeunes ou ayant peu d’avis.

Prenez le temps de lire les avis et témoignages d’autres utilisateurs.

Assurez-vous que l’éditeur de l’application est bien identifié et dispose d’un site web officiel.

En suivant ces recommandations et en signalant toute application suspecte ou malveillante sur le Google Play Store et l’App Store, vous contribuez à la protection non seulement de votre propre appareil, mais aussi de la communauté d’utilisateurs dans son ensemble. Restez vigilant et mettons tous un point d’honneur à protéger nos précieux smartphones contre les menaces en ligne !