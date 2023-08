Comment scraper des données depuis LinkedIn facilement ?

Trotec Déshumidificateur TTK 28 E + Enregistreur de données BL30

L’extraction de données des pages web ou autres sources sur internet, encore connu sous le nom de scraping est une pratique bien connue aujourd’hui. Nul ne peut encore nier le potentiel informationnel que représentent les sites et applications web.

Ils renferment et par eux transitent des millions d’informations utiles chaque jour. LinkedIn en tant que réseau professionnel par excellence représente une importante source de données utiles.

Découvrez dans cet article comment scraper des données LinkedIn très facilement.

Qu’est-ce que le scraping de données ?

Scraper des données, c’est extraire des informations présentes sur un site internet afin de les utiliser à d’autres fins. Le scraping des données se fait de façon automatique et ce, au moyen d’outils performants. Cette extraction d’informations peut se faire sur les sites web, mais aussi sur les applications comme LinkedIn.

Pourquoi extraire données LinkedIn ?

Le scraping de données est un outil important puisqu’il peut aider à recueillir des informations capitales. Mais pourquoi extraire des données du réseau professionnel LinkedIn précisément ? La réponse pourrait être simple : il y a beaucoup de choses à gagner !

LinkedIn, 1er réseau professionnel au monde

Ce n’est plus un secret pour personne, LinkedIn est le premier réseau social professionnel au monde. De ce fait, il regroupe une importante communauté de personnes et d’entreprises dont les profils pourraient être assez intéressants. On retrouve une variété de profils de travailleurs. Les informations contenues sur ces profils, ainsi que ceux qui transitent par le réseau lui-même peuvent par exemple aider à mettre en place ou améliorer une stratégie marketing. L’extraction de données telles que les informations géographiques peut par exemple être très utile dans le cadre d’un ciblage géographique pointu.

Plus de 500 000 pages d’entreprises sur ce réseau

LinkedIn compte environ 950 millions de comptes professionnels actifs aujourd’hui, avec plus de 500 000 pages d’entreprises. La quantité de données que renferment toutes ces pages d’entreprises est juste énorme. Extraire données LinkedIn permet donc d’accéder à toutes cette panoplie d’informations.

Plusieurs types de données collectées par LinkedIn sur ces utilisateurs

Il est important de savoir que LinkedIn collecte plusieurs informations. Il y a d’abord les informations de profil et le ciblage géographique. Ensuite, ils enregistrent aussi les informations tels que les centres d’intérêts, le type de contenu partagé, les activités sur la plateforme, etc. Pour couronner le tout, LinkedIn enregistre des informations telles que les réseaux auxquels appartiennent l’utilisateur, ses fonctions, ses réseaux professionnels et bien plus encore. Toutes ces informations constituent des mines d’or exploitables à plusieurs fins.

Une facilitation de la recherche de talents qualifiés

Le scraping de données peut être un instrument utile pour la recherche de talents qualifiés pour les campagnes de recrutement. LinkedIn est un réseau professionnel. Il regroupe donc des millions de talents à divers postes. Les informations concernant le niveau d’étude, les postes occupés, le niveau d’expériences font parties des données collectées par la plateforme.

Ainsi, extraire données LinkedIn peut permettre de trouver plus rapidement et avec plus de facilité, des profils qualifiés à divers niveaux. Loin d’être le seul usage possible de cet outil, il s’agit juste d’une des fonctions les plus utiles d’un logiciel de scraping de données LinkedIn.

Quels sont les outils utilisés pour extraire données LinkedIn ?

Il existe aujourd’hui de nombreux outils de scraping de données. Ces outils d’intelligence artificielle analysent d’importantes quantités de données, et permettent d’extraire seulement ceux qui sont utiles pour l’utilisateur. Sur un site web, grâce à un outil de scraping de données, il est possible d’extraire différents types d’informations comme des adresses email, des informations de produits, des informations clients, des localisations etc.

Avec un outil comme Bright data, vous avez la possibilité d’ extraire données LinkedIn de différents types. Entre autres, vous pouvez obtenir des détails par rapport aux profils, expériences, emplois, certifications, langues,villes, fonctions et bien plus encore. L’extraction de données se fait à grande vitesse grâce au machine learning, ce qui permet un important gain de temps.

Quel est le processus qui permet de scraper des données LinkedIn ?

En effet, outre l’utilisation de logiciel dédié pour scraper des données, il faudrait se servir de de langage de programmation approprié; ce qui implique des connaissances techniques et des manipulations qui peuvent vite devenir compliquées. Mais avec un bon logiciel d’extraction de données, il est tout à fait possible de tirer des informations de LinkedIn ou autres sources sans connaissances techniques de base.

Le processus est simple. Il suffit de choisir la source à scraper et d’appuyer sur un bouton pour recueillir le type d’information désiré ; c’est aussi simple que ça. Le processus de scraping est donc facilité avec les bons outils.