Comment retranscrire un entretien audio pour rester fidèle aux propos ?

Avez-vous déjà essayé une fois de retranscrire un entretien audio réalisé dans le cadre de votre travail ou de vos travaux de recherches ?

Si oui, vous savez sans nul doute que la retranscription peut s’avérer véritablement fastidieuse, surtout si elle n’est pas menée de façon méthodique. Pour gagner en temps et en productivité,

voici 3 astuces pour retranscrire vos entretiens audios de manière rapide et efficace.

Adopter le matériel de travail adéquat

Pour réussir à transcrire rapidement vos entretiens audios, il vous faut avoir les bons réflexes. En d’autres termes, vous devez agir en véritable professionnel. Pour y arriver, notre conseil, c’est d’adopter le matériel de travail adéquat.

Et, ces travaux peuvent se complexifier surtout si l’on ne dispose pas du matériel de travail adéquat. Pour retranscrire rapidement vos audios, il est donc essentiel de rechercher les outils nécessaires pour réussir vos travaux.

La bonne nouvelle, c’est qu’il existe une diversité impressionnante d’outils capables de vous faciliter la tâche. Prisés pour leur grande efficacité, ils sont destinés à simplifier le processus de transcription et à accélérer vos travaux.

Pour transformer vos entretiens audios en des textes exploitables, n’hésitez donc pas à vous procurer des outils de transcription comme :

Transcribe;

Express Scribe ;

Dragon dictate ;

Etc.

Et, ce n’est pas tout. Pour accélérer vos travaux, pensez également à vous procurer un casque et un logiciel de correction. Ainsi, vous pourrez transcrire vos audios en toute quiétude.

En effet, la transcription audio en texte est une tâche qui peut s’avérer à la fois complexe et exigeante.

Identifier la méthode de retranscription appropriée à votre projet

Votre matériel de travail au point, il ne vous reste plus qu’à identifier la méthode de retranscription la mieux adaptée à votre projet.

Mais avant de vous y engager, retenez qu’il existe différentes façons de transformer un audio en un texte exploitable.

Dans les faits, vous pourrez choisir entre :

La retranscription manuelle

La retranscription manuelle, c’est le fait de transformer par soi-même ses enregistrements en des textes sans avoir recours à un logiciel. Appréciée pour sa fiabilité, cette méthode peut se révéler pourtant très fastidieuse. Et pour cause, sa grande complexité et son aspect peu pratique.

La vérité, c’est qu’en optant pour cette méthode, il vous faudra dégager au minimum 6 heures de temps pour retranscrire un audio d’une heure d’horloge. Et, ce n’est pas tout.

Au cas où il aurait plusieurs intervenants comme dans le cas d’une enquête par exemple, votre tâche en ressortira plus complexifiée. Autant dire que vous passerez beaucoup de temps à convertir vos fichiers audios en des textes fiables.

La retranscription automatique

À l’inverse de la retranscription manuelle, la retranscription automatique consiste à utiliser un logiciel pour transformer ses fichiers audios en texte. Prisée pour sa rapidité, cette méthode révèle aussi quelques limites. Bien souvent, le texte produit est erroné avec un pourcentage élevé d’erreurs :

De syntaxe ;

Et, d’orthographe.

La plupart du temps, la production finale est approximative et ne révèle pas toujours le véritable contenu des fichiers transcrit. Une relecture s’avère alors indispensable pour ajuster le texte à l’enregistrement.

La retranscription professionnelle

Si les deux premières méthodes ne répondent pas à vos attentes, la retranscription professionnelle représente l’autre option qui s’offre à vous. Réalisée par des professionnels assermentés, elle vous permet de disposer de textes fiables et bien soignés. Mais, pas seulement. Qu’importe le jargon utilisé, vous aurez à disposition des professionnels qualifiés qui se feront le plaisir de transcrire vos audios avec :

Précision ;

Exactitude ;

Et, délicatesse.

L’autre aspect positif, c’est qu’il existe un large éventail d’entreprise transcription sur le marché comme https://lescribeaudio.com . C’est dire donc que vous profiterez d’un travail de qualité, et ce, à un prix compétitif. Quoi demander de mieux !

Organiser votre travail

Comme démontré plus haut, la transcription est un travail qui se veut à la fois complexe et exigeant. De fait, il nécessite un minimum d’organisation pour obtenir un bon résultat.

Si vous décidez de convertir par vous-même vos fichiers, il vous faudra donc faire preuve de rigueur et d’organisation. Pour y arriver, notre conseil, c’est de découvrir en premier votre mission.

Autrement dit, il vous faut écouter entièrement l’enregistrement avant de vous lancer dans sa transcription. Ainsi, vous aurez une idée globale du sujet de conversation et des grandes lignes à ressortir.

Cette étape franchie, organisez votre feuille de travail suivant les grands-angles de l’entretien. Dès que vous aurez fini, réécoutez progressivement la conversation par plage de 15 secondes.

Prenez ensuite note en mettant un accent d’honneur à retranscrire fidèlement les propos. À la fin de vos travaux, relisez l’ensemble de la production puis corrigez les éventuelles erreurs avec un correcteur orthographique.