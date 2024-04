Comment puis-je utiliser le contrôle parental sur le Google Play Store ou l'App Store ?

Le contrôle parental est un moyen efficace de sécuriser les activités en ligne des enfants. Il permet de filtrer et de limiter l’accès à certains contenus, applications ou fonctionnalités spécifiques selon l’âge, la maturité et les préférences parentales. Dans cet article, nous expliquerons comment définir et utiliser le contrôle parental sur le Google Play Store et l’App Store.

Mise en place du contrôle parental sur le Google Play Store

Les étapes pour activer le contrôle parental sur le Google Play Store sont simples et faciles à suivre. Voici comment procéder :

Ouvrez l’application Google Play Store sur votre appareil Android. Touchez l’icône représentant les trois lignes horizontales en haut à gauche de l’écran. Allez dans Paramètres. Choisissez Contrôle parental, puis activez-le à l’aide de l’interrupteur situé sur la droite. Créez un PIN de contrôle parental unique que vos enfants ne devineront pas facilement. Dans les sections Applications et jeux, Films, et Musique, vous pouvez choisir les classifications d’âge appropriées pour chaque type de contenu. Enregistrez vos modifications en appuyant sur Terminer.

Ainsi, vous avez activé le contrôle parental et défini les restrictions de contenu pour empêcher vos enfants d’accéder à du contenu inapproprié.

Bloquer ou autoriser des applications spécifiques

En plus de restreindre les contenus par âge, vous pouvez également bloquer ou autoriser certaines applications spécifiques. Voici comment :

Touchez l’icône représentant les trois lignes horizontales en haut à gauche de l’écran Google Play Store. Allez dans Paramètres, puis sélectionnez Contrôle parental. Sous les sections Applications et jeux, Films et Musique, touchez Autoriser apps et jeux. Recherchez et choisissez l’application que vous souhaitez bloquer ou autoriser, puis utilisez l’interrupteur correspondant. Appuyez sur OK pour enregistrer la modification.

Configuration du contrôle parental sur l’App Store

Le contrôle parental fonctionne différemment sur l’App Store d’Apple, car il utilise le système de Restrictions intégré aux appareils iOS. Vous pouvez activer les Restrictions et personnaliser les paramètres selon vos préférences. Voici comment faire :

Ouvrez les Paramètres sur votre appareil iOS. Touchez Général, puis Restrictions. Appuyez sur Activer Restrictions et saisissez un code à quatre chiffres pour protéger l’accès aux Restrictions. Veillez à choisir un code différent de celui que vos enfants utilisent pour déverrouiller l’appareil. Dans les sections Applications, Musique, Podcasts, Livres, Apps, Sites Web et Multijoueur en jeu, vous pouvez choisir les classifications d’âge appropriées pour chaque type de contenu.

Une fois les Restrictions activées, l’icône représentant les paramètres de contrôle parental apparaîtra dans le coin supérieur droit de l’écran. Vous pouvez ajuster les autorisations à tout moment afin de garantir que vos enfants ont accès au contenu qui leur convient.

Restreindre les achats intégrés aux applications

Les achats intégrés aux applications peuvent parfois poser problème, notamment lorsque les enfants les effectuent sans permission. Pour éviter cela, vous pouvez désactiver cette fonctionnalité dans les Restrictions :

Allez dans Paramètres, puis sélectionnez Général et Restrictions. Entrez votre code à quatre chiffres pour accéder aux options des restrictions. Sous la section Autoriser, décochez l’option Achats intégrés. Appuyez sur OK pour enregistrer la modification.

Surveiller et gérer l’utilisation des applications par les enfants

Les paramètres de contrôle parental ne sont pas infaillibles. Pour garantir la sécurité de vos enfants, il est essentiel de surveiller régulièrement leur utilisation des applications et d’ouvrir le dialogue sur les comportements sécuritaires en ligne. Voici quelques conseils :

Parlez à vos enfants des dangers en ligne : Expliquez-leur les risques associés aux contenus inappropriés, au partage d’informations personnelles et aux interactions avec des inconnus.

: Expliquez-leur les risques associés aux contenus inappropriés, au partage d’informations personnelles et aux interactions avec des inconnus. Établissez des règles claires : Fixez des limites concernant ce qu’ils peuvent et ne peuvent pas télécharger, ainsi que des horaires d’utilisation appropriés.

: Fixez des limites concernant ce qu’ils peuvent et ne peuvent pas télécharger, ainsi que des horaires d’utilisation appropriés. Explorez les applications ensemble : Essayez régulièrement de nouvelles applications intéressantes et apprenez-en plus sur celles que vos enfants utilisent déjà.

: Essayez régulièrement de nouvelles applications intéressantes et apprenez-en plus sur celles que vos enfants utilisent déjà. Renseignez-vous sur les politiques de confidentialité et conditions d’utilisation des applications : Comprenez comment elles recueillent, stockent et partagent les informations des utilisateurs.

En éduquant vos enfants sur les meilleures pratiques en matière de cybersécurité et en utilisant les outils de contrôle parental disponibles, vous pouvez créer un environnement numérique sûr et adapté pour toute la famille.