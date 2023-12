Comment obtenir pleins d’avis Google ?

Le saviez-vous ? La majorité des clients potentiels consultent les avis Google (qui ne sont rien d’autre que les retours d’expérience des anciens consommateurs) avant d’acheter un produit ou de souscrire un service sur Internet.

Considérés comme plus authentiques que les discours publicitaires des enseignes, les avis Google revêtent donc une importance capitale pour votre e-réputation en ce sens qu’ils reflètent l’image de votre marque et celle perçue par vos prospects lorsqu’ils tombent sur votre fiche Google Business Profile.

Il s’agit aujourd’hui d’un véritable argument de vente incontournable pour les entreprises. Ainsi, toute organisation qui cherche à booster sa notoriété en ligne et accroître ainsi son chiffre d’affaires aura intérêt à obtenir plus de bons avis clients sur Google. Découvrez dans ce billet les astuces pour y arriver efficacement.

Ne jamais acheter de faux Avis Google

Il n’est pas rare de constater que certains établissements tentent d’inspirer confiance et d’avoir d’autres bons retours d’expérience en payant des faux avis Google. Croyez-nous, il s’agit d’une très mauvaise idée. L’achat d’avis Google est interdit strictement. Oui ! Les faux avis ne sont pas autorisés sur la plateforme Google Business Profile. Cela est d’ailleurs clairement dans le règlement de Google. Ce dernier procède à la suppression des faux avis dans la semaine et vous risquez une suspension de votre fiche Google My Business.

Conséquence, votre site e-commerce va bénéficier d’un mauvais référencement organique (SEO) et local, avoir une perte de visibilité sur les moteurs de recherche, ainsi qu’une mauvaise réputation en ligne. Tous vos clients actuels et prospects vous fuiront à cause de cette pratique. Ce n’est pas tout, vous pouvez prendre même une amende de plusieurs dizaines de milliers d’euros, voire une peine de deux ans de prison. Décidément, vous voyez vous-même que le jeu n’en vaut pas la chandelle !

Demander directement des avis aux clients satisfaits

Si vous ne demandez pas, vous n’obtiendrez rien. Maintenant, la question est de savoir comment demander des Google Reviews à votre clientèle ! Vous pouvez utiliser plusieurs canaux pour le faire :

En face à face : si vous collaborez avec des commerciaux ou si vous effectuez de temps en temps des déplacements vers vos clients, n’hésitez pas à leur demander des avis en direct. L’idéal serait que le client laisse son avis pendant que vous êtes encore là. Vous êtes ainsi sûr qu’il n’oubliera pas ;

En espace de vente : au cas où vous possèderiez d’une boutique physique, il serait intéressant de laisser un QR Code bien apparent qu’il sera possible de scanner pour être dirigé vers votre Fiche d’établissement Google. Vous pouvez par exemple le mettre au niveau du comptoir, en caisse ou encore sur votre menu ou vos supports physiques. Cela facilitera royalement la tâche à vos clients. Formez également votre service d’accueil afin qu’ils prennent l’habitude de dire aux clients de laisser un avis sur le support choisi ;

Par courrier électronique : pour les entreprises qui ont une base de données e-mail, elles peuvent demander systématiquement à leurs clients ou aux consommateurs de leurs produits de laisser un avis (par exemple après une commande ou suite à la réalisation d’un service). Il existe d’ailleurs des plateformes d’évaluation notamment Reviews.io qui rendent ce processus extrêmement efficace et simple. Elles permettent d’automatiser vos demandes d’avis ;

Par SMS : le SMS est également un canal efficace pour demander un avis, à condition que vous ayez les coordonnées téléphoniques de vos clients. Il vous suffit d’y insérer un lien direct vers votre fiche d’établissement Google. En général, les SMS bénéficient d’un taux d’ouverture assez grande, contrairement aux e-mails ;

Sur votre site : il est possible d’intégrer un widget d’avis directement sur sa plateforme e-commerce. Cela permet de faciliter la procédure d’évaluation et incite de nombreux clients à donner leurs avis ;

Sur les réseaux sociaux : si vous êtes présents sur les médias sociaux et que vos clients vous suivent, vous pouvez tirer parti de ces plateformes en faisant la promotion de vos avis Google. Vous pouvez publier par exemple une capture d’écran de votre meilleur avis et encourager vos clients à laisser les propres retours d’expérience sur Google ;

N’oubliez pas de montrer à votre client la manière à procéder pour laisser un avis Google.

Mettre fréquemment à jour son profil Google My Business

Pour améliorer votre classement dans les recherches à proximité, il est crucial d’avoir un profil complet à vos clients. Pour pouvoir modifier et compléter votre profil, il faut d’abord le réclamer. Une fois connecté, faites une lecture minutieuse pour vérifier si tous les détails concernant votre entreprise sont corrects. Ce faisant, il sera ainsi beaucoup plus facile pour les clients de vous trouver et de vous laisser des commentaires.

Ne pas oublier de répondre à ses avis sur Google

Chaque entreprise doit répondre aux critiques et commentaires qui lui sont faits sur Google. En fait, lorsque d’autres clients remarquent que des avis n’ont pas été pris en compte, cela les dissuade complètement de laisser les leurs. Le simple fait de répondre à un avis donne l’occasion à d’autres clients de rentrer dans la conversation et de dire leur mot par rapport à votre produit. Cela crée un certain buzz autour des commentaires des clients. Ils seront ravis que vous accordiez de l’importance à leurs opinions.