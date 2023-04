Comment choisir le bon processeur pour son ordinateur  en fonction de son votre activité ?

Banggood 6 couleurs multi-fonction bureau moniteur support ordinateur portable écran Riser bois étagère bureau support de stockag

Si les tâches sont exécutées rapidement sur l’ordinateur, c’est principalement grâce au processeur.

Bien le choisir, c’est être sûr que son PC ne sera pas lent. Logiquement, le choix sera tributaire des opérations que vous aimeriez réaliser avec votre machine.

Afin de faire un choix judicieux, tenez compte des conseils prodigués ici.

Quel processeur est plus adapté aux tâches de bureautique ?

Si votre ordinateur va être utilisé pour l’exécution des tâches basiques, vous n’êtes pas obligé de choisir un ordinateur dont le processeur a de nombreux cœurs. Ce serait un investissement inutile. Avec un processeur à double cœur ou dual Core, vous pouvez exécuter une tâche sur votre ordinateur tout en écoutant votre chanson en streaming.

Pour avoir un tel processeur à un meilleur prix, il est recommandé de comparer le prix des processeurs. À titre informatif, notez qu’aujourd’hui, les Pentium mettent à la disposition de leur client l’hyper-threading. Les microarchitectures restent une bonne option pour ceux qui recherchent des ordinateurs de bureau qui ne font pas du bruit.

En outre, vous pouvez miser sur les dernières architectures lorsque vous ne les voulez pas énergivores. Avec de tels processeurs, vous avez la possibilité de :

procéder à l’édition de photo et vidéos à l’aide d’un logiciel non professionnel ;

regarder des vidéos avec une résolution de 1080p ;

et de jouer aux jeux pour un PC qui n’est pas puissant.

Parmi ceux-ci, vous avez les jeux rétro, les jeux de cartes, etc.

Le meilleur choix à faire pour le gaming

Pour le gaming, il vous faut un processeur plus puissant.

Ainsi, votre ordinateur portable ne sera pas lent pendant que vous y jouez à votre jeu préféré. Un PC gamer vous facilitera bien les choses ici.

En ce qui concerne le processeur, un Intel Core i9 reste une bonne option. Ce CPU possède 8 cœurs.

Le AMD Ryzen 9 peut également faire l’objet de votre choix. La puissance et la performance de ces processeurs vous permettront de jouer à vos jeux sans encombre. En faisant ce choix, il vous sera possible de jouer avec des résolutions de 2K ou de 4K sur des écrans de 27 pouces.

Ce processeur haut de gamme permet aux joueurs de retransmettre en direct leurs différentes parties de jeux vidéos. Cela dit, vous pouvez partager vos performances avec des téléspectateurs au fur et à mesure que vous jouez.

Il faut noter que certains processeurs sont livrés avec un refroidisseur. Tournez-vous vers de tels modèles et votre PC ne s’échauffera pratiquement pas. Pour finir, opter pour un Intel Core i9 si vous êtes aimez la réalité virtuelle.

Quel choix faire pour les montages vidéos ?

Pour ce qui concerne le montage vidéo, il est conseillé d’utiliser un processeur Quad Core. Ainsi, vous allez travailler plus aisément. Retenez donc que l’Intel Core i5 reste une bonne option. Le AMD Ryzen 5 aussi.

Mais, pour éviter réellement les mauvaises surprises, optez soit pour l’Intel Core i7 ou le AMD Ryzen 7. En dehors de ce CPU, vous aurez besoin d’une RAM ou mémoire vive d’au moins 8 Go.

Une bonne carte graphique vous permettra d’avoir un rendu rapide de ces vidéos que vous réaliserez. La NVIDIA GeFroce GTX 1650 suffit amplement. Avec un PC possédant ces caractéristiques techniques, vous pouvez jouer à certains jeux qui exigent peu de ressources. Entre autres, vous avez Point’n’click, les jeux indépendants, MOBA, etc.

Quel processeur est conseillé aux étudiants ?

Si vous êtes un étudiant, vous avez certainement besoin d’un ordinateur portable moins puissant. Il doit néanmoins avoir une puissance de calcul qui vous permettra d’exécuter vos différentes tâches plus rapidement. En outre, son format doit faciliter son transport.

Si vous êtes à la recherche d’un tel modèle, sachez qu’un Intel Core i3 vous convient parfaitement. Un tel CPU vous permet de faire des recherches avec 20 onglets ouverts tout en utilisant simultanément des logiciels comme Excel, SPSS, etc., sans que la machine ne devienne lente.

Que faut-il faire lorsque le processeur surchauffe ?

Comme vous le savez, aucune œuvre humaine n’est pas parfaite. Ainsi, quel que soit le processeur que vous achèterez, il peut bien arriver que ce dernier surchauffe.

Les symptômes qui devraient vous mettre la puce à l’oreille

Si le ventilateur du processeur fait plus de bruit que d’habitude, vous pouvez soupçonner une surchauffe du CPU. Lorsque votre système se met en marche et s’arrête spontanément, le problème pourrait provenir d’un processeur surchauffé. Il en est de même quand tout le système devient lent, etc.

Des solutions pour corriger le tir

Pour permettre à votre processeur d’être toujours performant, vous devez vérifier les ventilateurs du système. Si la poussière s’y est accumulée, prenez le soin de bien les nettoyer. En plus de cela, il vous faut vous assurer que le ventilateur du processeur est toujours fonctionnel. Si ce n’est pas le cas, allez chez un réparateur. Assurez-vous également que les portes d’entrée et de sortie ne sont pas gagnées par la poussière. Si c’est le cas, vous devez les épousseter.