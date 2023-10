Comment choisir la meilleure solution de téléphonie d’entreprise ?

La téléphonie d’entreprise n’est pas seulement un moyen de communication, mais le poumon vital qui assure le lien continu entre les collaborateurs, les partenaires et les clients d’une organisation. Une solution optimale doit allier performance, fiabilité et adaptabilité à la spécificité de chaque activité pour soutenir efficacement sa croissance et répondre à ses enjeux.

Toutefois, il n’est pas toujours évident de choisir la meilleure solution de téléphonie d’entreprise parmi les différentes options disponibles sur le marché ? Voici quelques critères à prendre en compte pour faire le bon choix !

Examinez les fonctionnalités disponibles

La téléphonie d’entreprise moderne doit être bien plus qu’un simple moyen de communication. D’ailleurs, elle fait partie du top 7 des solutions de téléphonies d’entreprises en tant qu’instrument essentiel d’optimisation des opérations, de collaboration et de productivité.

Ainsi, pour bien choisir votre outil de téléphonie, il existe certaines fonctionnalités auxquelles vous devrez accorder une attention particulière.

La messagerie vocale

Dans un monde professionnel en perpétuelle mutation, la capacité à recevoir des informations sans interruption est cruciale. La messagerie vocale permet aux professionnels de garder les informations, les demandes ou les préoccupations des appelants même en leur absence. Cela garantit qu’aucune communication importante n’est perdue.

La conférence

Face à la mondialisation des marchés et des équipes dispersées géographiquement, la conférence téléphonique se présente comme une solution incontournable. Elle permet de tenir des réunions avec plusieurs interlocuteurs simultanément, favorisant ainsi la prise de décision rapide, la collaboration et l’échange d’informations en temps réel. C’est un élément que vous ne devez surtout pas négliger !

Le transfert d’appel

Le transfert d’appel est une fonctionnalité qui peut grandement améliorer l’efficacité de la gestion des communications si elle est bien utilisée. Il s’agit de rediriger un appel entrant vers le bon interlocuteur ou le bon département, ce qui optimise le temps de réponse et la satisfaction du client. C’est un moyen très efficace pour fidéliser sa clientèle !

Le renvoi d’appel

Les responsabilités professionnelles peuvent souvent éloigner du bureau. Heureusement, le renvoi d’appel est une solution qui permet aux professionnels de rediriger leurs appels vers un numéro différent. Cela sert notamment à assurer une continuité dans la communication et une disponibilité constante.

Comprendre les besoins de votre entreprise

Il est essentiel de comprendre comment votre entreprise fonctionne, notamment en ce qui concerne ses besoins en matière de communication.

Plus encore, vous devez déterminer comment une solution de téléphonie peut aider à améliorer l’efficacité et la productivité de votre business.

Par ailleurs, il serait aussi intéressant d’analyser les processus de communication existants. Cela peut vous aider à identifier les domaines qui nécessitent une amélioration. À titre d’exemple, si votre entreprise a des bureaux dans plusieurs villes ou pays, une solution de téléphonie qui offre des appels internationaux gratuits ou à faible coût peut être bénéfique.

Considérez le coût

La dimension financière est primordiale lors de l’évaluation d’une solution de téléphonie d’entreprise (ici). En effet, il est indispensable de dresser un panorama complet des coûts associés à votre projet. Parmi les frais les plus importants, on peut citer :

l’investissement initial ;

les frais mensuels récurrents ;

les coûts d’installation ;

la maintenance ;

et les tarifs des communications internationales.

Par ailleurs, au-delà de l’aspect financier pur, il est capital de jauger le retour sur investissement (ROI) de cette technologie. Certaines options, bien que plus onéreuses au départ, peuvent apporter une palette de fonctionnalités complémentaire et une qualité d’appel incroyable.

Ces avantages pourraient booster la productivité et minimiser d’autres coûts à long terme. Il s’agit donc d’une vision stratégique où l’investissement initial doit être envisagé au regard des bénéfices futurs.

Évaluez le support client

Il est indispensable que le fournisseur soit en mesure d’intervenir rapidement en cas de dysfonctionnement. La réactivité et la compétence du service après-vente peuvent grandement influencer la continuité des opérations de votre entreprise.

Afin de s’assurer de la qualité du support client, il est recommandé de consulter les retours et avis des utilisateurs. Ces témoignages peuvent donner un éclairage précieux quant à l’expérience réelle des clients avec le service après-vente.

Pour finir, un support client optimal ne se limite pas à la résolution des problèmes ! Il englobe également la formation, les mises à jour régulières et l’accompagnement dans l’évolution de vos besoins. Tenez-en compte !

Prenez en compte l’évolutivité

L’adéquation entre une solution de téléphonie d’entreprise et la capacité de cette dernière à évoluer en tandem avec votre structure est primordiale. À mesure que votre entreprise grandit et que ses exigences en matière de communication se transforment, il est crucial que la plateforme téléphonique puisse se réajuster et répondre à vos nouvelles attentes.

Il serait donc sage d’opter pour une solution qui anticipe l’évolution, s’adapte facilement à une montée des besoins et intègre régulièrement des innovations répondant aux défis contemporains de la communication d’entreprise.