Combien de temps avant que la majorité des voitures sur la route ne soient électriques ?

La transition vers les voitures électriques a été pensée depuis quelques années. Mais dans la concrétisation, combien de temps cela nous prendra-t-il avant que tout le monde ne roule dans ces voitures particulières ?

Comment anticiper cette transition pour les particuliers ?

Pour les particuliers, entre la préparation financière et psychologique, il y a lieu également de souligner la vente des voitures à moteur thermique. Pour faciliter ces démarches, la vente est un procédé tout à fait normal et plausible.

D’ailleurs, pour estimer votre voiture, il suffit de quelques clics. Vous pouvez obtenir un chiffre approximatif pour vous donner une idée de la valeur de votre véhicule. Cette demande d’estimation est généralement gratuite et ne vous engage en rien.

Que nous dit la loi sur le sujet ?

Le parlement européen a voté le 8 juin 2022 pour la fin de la vente des voitures thermiques en 2035. Cette décision n’est pas sans impact sur le mode de vie, les infrastructures ainsi que les technologies requises au niveau des routes. Les voitures électriques seront, d’ici une douzaine d’années, obligatoires.

Le texte exige qu’à partir de 2035, les voitures et automobiles légères ne devraient plus émettre de gaz carbonique. Cette exigence sous-entend la disparition totale des véhicules à moteur thermique et des moteurs hybrides.

Quelle est la particularité des voitures électriques ?

La voiture électrique ne fonctionne donc pas comme une voiture à moteur thermique. On n’utilise plus de carburant, mais plutôt un moteur électrique. La traction de la voiture dépend entièrement d’une énergie électrique. La batterie rattachée au moteur doit alors être rechargée, la durée de vie des batteries est estimée à 20 ans maximum.

Cette technologie supprime l’utilité des boîtes de vitesse. Ce qui peut être un grand soulagement pour certains. En effet, le moteur électrique peut effectuer l’essentiel pour assurer la conduite et faciliter le démarrage. D’autre part, les voitures électriques à moteur électrique ne font donc pas de bruit et ne dégagent pas de fumée d’échappement. Elles n’émettent donc pas de gaz à effet de serre.

Peut-on envisager un ajustement des prix des véhicules ?

D’autre part, une baisse des prix des voitures électriques est prévue. D’ici 2026, les véhicules électriques seront autant abordables que les voitures à moteur thermique. Même si le prix dépend des caractéristiques spécifiques aux batteries, il ne faut pas oublier que ces dernières dépendent également du marché des matières premières et des fluctuations liées à la recherche. Depuis quelques années, la baisse des prix des batteries nous prépare au point de parité électrique/essence. La production de masse se prépare donc lentement, mais sûrement durant cette décennie qui vient.

La question des bornes de recharge électrique

La mise en place des bornes de recharge sera un des plus grands défis de cette transition massive. Le 31 mars 2022, les recensements ont indiqué qu’en France, 57 732 bornes de recharge électrique existaient. Par rapport à la loi votée, tous les usagers devront donc avoir une borne de recharge électrique chez eux. Cette installation coûte environ entre 1000 à 2000 euros. La mise en place de ces dernières est atténuée par différentes aides comme le crédit d’impôt d’une valeur de 300 euros.