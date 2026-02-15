Chiens-robots, LLM et agents IA : ce que révèle vraiment le WAICF 2026 à Cannes sur l’avenir de l’intelligence artificielle.

4.8/5 - (141 votes)

10 000 personnes au Palais des Festivals, 220 exposants, 320 speakers, 250 sessions sur deux jours. À Cannes, en février 2026, l’IA ne se planque plus dans des labos: elle s’expose, elle se vend, elle se filme. Dans les allées, tu croises des dirigeants en costume, des ingénieurs en baskets, des étudiants qui pitchent, et des robots qui prennent la pose. Les “stars”, d’après les vidéos qui tournent sur les réseaux, ce sont eux: des machines qui marchent, qui tournent la tête, qui font le show.

Et puis tu as la grande messe de fin: Yann LeCun en keynote de clôture. Le chercheur franco-américain, né à Paris en 1960, passé par Bell Labs, professeur à NYU, ex-architecte de LeNet-5 et des CNN, aujourd’hui Chief AI Scientist chez Meta et fondateur du labo FAIR. Sur scène, il parle “world models”, vitesse du domaine, et open source – sa marotte. Dans la salle, ça note, ça applaudit, ça espère repartir avec un bout du futur dans la poche.

Au WAICF 2026, Cannes joue la Silicon Valley sur tapis rouge

Le World AI Cannes Festival, c’est une mécanique bien huilée: dates calées (12-13 février 2026), lieu iconique (Palais des Festivals), et un chiffre qui claque sur le site: 10 000 participants. Tu sens la volonté de faire “grand”, de faire “international”, de faire “incontournable”. 320 intervenants annoncés, 250 sessions, 220 exposants: sur le papier, c’est une petite ville temporaire, avec ses codes, ses badges, ses rendez-vous à la minute.

Le décor compte autant que le programme. Cannes, ce n’est pas une zone industrielle, c’est une vitrine. Et quand un événement te rappelle qu’il est “sous le haut patronage” du président de la République, tu comprends le message: l’IA, c’est politique, c’est économique, c’est une affaire d’image nationale. Du coup, tu as des décideurs qui viennent surtout pour se montrer, et d’autres qui viennent pour signer – parfois les deux.

Dans les couloirs, tu vois les “tracks” mis en avant: AI governance, Next AI Tech, Health AI Summit. Traduction terrain: d’un côté on parle régulation et éthique, de l’autre on vend des briques technos (LLM, agentic AI, quantum, robotique), et au milieu on promet des miracles en santé. Le truc c’est que ce mélange attire tout le monde: les boîtes qui veulent des clients, les institutions qui veulent des règles, les chercheurs qui veulent de l’air.

J’ai discuté cinq minutes avec un responsable produit d’une PME venue exposer – il m’a demandé de ne pas citer son nom, tu m’étonnes. “On n’a pas le budget CES à Las Vegas, mais ici on voit des banques, des assureurs, des collectivités. Si on fait deux leads sérieux, c’est rentable.” Voilà le vrai thermomètre: pas les slides, pas les punchlines, les contacts dans le téléphone à la fin de la journée.

Yann LeCun, keynote de clôture et obsession des “world models”

LeCun arrive avec son aura de “godfather of AI” que certains adorent coller aux chercheurs stars. Sur le programme, il est listé comme Founder & Executive Chairman d’Ami Labs, et dans la vraie vie il garde son poste de Chief AI Scientist chez Meta. Son parcours, lui, est connu: ESIEE Paris, doctorat à l’Université Pierre-et-Marie-Curie, passage par Toronto, Bell Labs, puis NYU. Et surtout ce qu’il a laissé dans l’ADN de l’IA moderne: les réseaux convolutionnels, LeNet-5, la vision par ordinateur.

Sur scène à Cannes, il insiste sur sa vision: les “world models”. Dit autrement, l’idée que l’IA doit apprendre des modèles du monde, pas juste prédire le prochain mot dans une phrase. C’est plus ambitieux, plus généraliste, et ça parle aux industriels: un modèle du monde, c’est la promesse d’agents capables de planifier, d’anticiper, de comprendre un contexte. Résultat, la salle entend “prochaine étape”, “plateforme”, “avantage compétitif”.

LeCun, dans ce registre, garde un ton plutôt optimiste. Il défend aussi l’open source, parce qu’il considère que la recherche et l’innovation avancent mieux quand les outils circulent. Ça plaît à une partie du public – développeurs, chercheurs, étudiants – et ça agace parfois les boîtes qui aimeraient verrouiller. À Cannes, tu vois bien cette tension: tout le monde dit “collaboration”, mais tout le monde pense “différenciation”.

À la sortie, un doctorant croisé près des escaliers (badge “speaker assistant”) me lâche: “LeCun, c’est rassurant, il remet de la science au milieu du bruit.” Et une cadre d’un grand groupe, elle, retient autre chose: “World models, c’est exactement ce qu’on veut pour automatiser des processus complexes.” Même keynote, deux lectures. C’est ça, le charme des grands discours: chacun repart avec la phrase qui l’arrange.

Les chiens-robots en vitrine: le show qui fait venir les caméras

Sur les réseaux, la séquence la plus virale n’est pas un débat sur la gouvernance. C’est un robot qui bouge bien. Nice-Matin a posté une vidéo où les “stars” du moment, ce sont ces robots qui font le spectacle. Et franchement, ça se comprend: un robot, ça se filme en trois secondes, ça s’envoie sur Instagram, ça donne l’impression que le futur est déjà là. Un panel sur les cadres réglementaires, c’est moins sexy – même si c’est vital.

Dans un salon, ces machines jouent un rôle précis: aimanter le flux. Tu t’arrêtes, tu regardes, tu souris, tu sors ton téléphone. Et pendant que tu filmes, un commercial te glisse une brochure, une démo, une carte de visite. Le robot n’est pas juste une techno, c’est un outil d’acquisition. Le truc c’est que beaucoup de visiteurs confondent “démo impressionnante” et “produit prêt à déployer”. Entre les deux, il y a souvent des mois de travail.

Les chiens-robots, en particulier, cristallisent un imaginaire: sécurité, inspection, intervention en milieu difficile. Sauf que dans un salon grand public-business comme celui-là, on ne te montre pas les galères: autonomie réelle, robustesse, maintenance, formation des opérateurs, responsabilité en cas d’incident. On te montre la marche fluide, le demi-tour propre, le petit moment où la tête se tourne vers toi. Résultat: tu as une perception “magique” qui écrase le reste.

Un exposant voisin m’a raconté une scène typique: “Les gens demandent combien ça coûte, puis ils demandent si ça remplace un agent de sécurité.” Et là, malaise. Parce que la question n’est pas technique, elle est sociale. Le salon te vend l’efficacité, mais il esquive le coût humain. Et quand tu poses le sujet sur un stand, tu sens le regard qui fuit. Cannes, c’est la vitrine. Les coulisses, on en parle au café, pas sous les spots.

Gouvernance, santé, agents IA: les promesses sérieuses derrière le bruit

Si tu sors deux minutes de la zone “wow”, tu tombes sur les thématiques structurantes du festival. Le programme met en avant l’AI governance: régulation, éthique, conformité. Ce n’est pas glamour, mais c’est ce qui décide si une solution passe en production ou reste une démo. Les entreprises veulent des règles claires, parce qu’elles veulent acheter sans se prendre un mur juridique six mois plus tard.

Tu as aussi le Health AI Summit, vitrine parfaite pour les promesses d’IA “utile”. Imagerie médicale, aide au diagnostic, optimisation des parcours de soin: sur le papier, tout le monde signe. Mais dans la vraie vie, la santé, c’est des données sensibles, des systèmes informatiques vieillissants, des responsabilités lourdes. Et quand on te dit “révolution”, moi je demande toujours: qui valide, qui audite, qui porte le risque si le modèle se plante?

Le track “Next AI Tech” mélange des mots qui font lever les sourcils: LLM, agentic AI, quantum computing, robotique. Là, tu sens l’effet catalogue: on empile les tendances, on les met sous un même chapiteau, et on appelle ça “le futur”. Ça peut être utile pour comprendre où part le marché. Mais ça peut aussi créer une illusion: croire qu’il suffit d’acheter une brique “agentic” pour automatiser une entreprise. Non. Il faut des données propres, des process clairs, et des humains qui tiennent le volant.

Une consultante croisée à la sortie d’une session m’a dit un truc simple: “Les clients veulent du ROI en trois mois, pas une thèse.” Elle n’a pas tort. Sauf que l’IA, surtout quand elle touche des décisions, demande du temps: tests, garde-fous, formation. Cannes montre des solutions qui brillent. Le boulot ingrat, c’est l’intégration. Et c’est là que beaucoup de projets se cassent la figure, loin des caméras.

Le revers de la médaille: hype, badges VIP et fatigue de l’IA

Un salon à 10 000 personnes, c’est aussi une usine à fatigue. Tu cours d’une session à l’autre, tu enchaînes les “quick chats”, tu collectionnes des acronyms. Et au bout de quelques heures, tu te rends compte que beaucoup de discours se ressemblent: “transformation”, “accélération”, “responsable”. Le problème n’est pas que c’est faux. Le problème, c’est que c’est souvent creux, parce que personne ne veut être celui qui dit “on ne sait pas”.

Il y a aussi la hiérarchie des badges. Ceux qui ont accès aux bons cocktails, aux salons fermés, aux rendez-vous off. Cannes, c’est Cannes: le réseau compte autant que la techno. Du coup, tu peux avoir une startup brillante coincée au fond d’une allée, pendant qu’un acteur plus installé monopolise l’attention avec un stand gigantesque. Le marché de l’IA, c’est aussi un marché de visibilité, et la visibilité se paye.

Sur la scène, on te parle vitesse. LeCun lui-même rappelle que le domaine bouge très vite. Mais sur le terrain, la vitesse peut devenir un piège: tu déploies trop tôt, tu corriges après, tu demandes aux équipes de “suivre”. Résultat: lassitude, méfiance, et parfois rejet. J’ai entendu un responsable IT lâcher, entre deux cafés: “On nous a vendu trois vagues d’IA en cinq ans. Là, je veux du stable.” Pas très festival, mais très vrai.

Et puis il y a l’angle mort: l’impact social. Quand un visiteur te demande si un chien-robot remplace un agent, il pose la question qui fâche. Quand une entreprise rêve d’agents IA pour automatiser des tâches, elle pense productivité, pas toujours reconversion. Le salon met en avant “business & society”. Très bien. Mais la société, ce n’est pas un slogan sur un kakemono. C’est des choix concrets, et des gens qui vont devoir vivre avec.

