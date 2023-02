C’est quoi un tunnel de vente ?

Le tunnel de vente, également appelé entonnoir de vente, est une représentation graphique de l’expérience client.

Au début de l’entonnoir, un grand nombre de prospects seront ciblés par une publicité réussie.

Au bas de l’entonnoir, il y aura un nombre beaucoup plus faible de clients, mais ce seront ceux qui sont susceptibles d’acheter le produit ou le service.

Le tunnel de vente est une représentation visuelle de la façon dont les clients passent par le processus de découverte de votre produit, de réflexion sur celui-ci, puis d’achat. Il aide les représentants commerciaux à comprendre où apporter des modifications ou assurer le suivi des clients pour les faire progresser dans l’entonnoir.

Le terme “entonnoir” est utilisé parce qu’il ressemble à une large ouverture en haut qui se rétrécit progressivement vers le bas. Chaque étape de l’entonnoir permet de réduire le nombre de prospects les plus prometteurs et d’éliminer ceux qui ne conviennent pas parfaitement à votre produit. Il est en corrélation directe avec les trois étapes du parcours client : haut, milieu et bas.

Il est essentiel de comprendre la dynamique de votre tunnel de vente avec waalaxy pour comprendre les domaines dans lesquels vous n’êtes pas performant en termes de prospection et pourquoi certains clients atteignent le cycle complet du processus.

L’amélioration de l’entonnoir de vente aura un résultat rapide et à long terme sur les objectifs commerciaux souhaités. Les vendeurs les plus rentables ont une connaissance très précise de ses phases, de la prospection initiale à la vente finale.

Cette connaissance a deux objectifs principaux : Ils peuvent identifier les besoins essentiels du client et délivrer le message approprié au moment où il est le plus efficace, et Ils peuvent personnaliser leur processus de vente, prévoir les ventes et les revenus, et atteindre leurs objectifs.

Étapes du tunnel de vente

Dans un premier temps, il est essentiel d’identifier un public potentiel, c’est-à-dire une personne appartenant à un groupe d’âge spécifique et ayant certains intérêts. Par exemple, si l’objectif est de commercialiser des cours de cuisine, il est avantageux de se concentrer sur les adultes qui aiment cuisiner.

Il est donc essentiel de définir une cible. En général, il s’agit de déterminer si la personne est désireuse d’en savoir plus sur les produits et services proposés, ainsi que de vérifier si elle respecte les exigences du vendeur en matière de crédit.

Au fur et à mesure que le client passe dans l’entonnoir de vente, le vendeur l’engage dans une discussion sur les diverses applications du produit, lui propose des démonstrations ou des échantillons gratuits de l’article, et reçoit l’autorisation du client de soumettre une proposition, un devis ou une offre formelle.

L’étape suivante consiste à concevoir une page d’arrivée. C’est ce qu’on appelle une page de renvoi, dont la fonction est de faire la publicité de votre produit ou service et d’attirer les clients potentiels. La création d’un tunnel de conversion en ligne réussi demande beaucoup d’efforts et implique d’assembler les bons boutons, logos, textes et images.

Si le visiteur est impressionné, il pourra alors s’inscrire ou acheter votre produit immédiatement. Ensuite, il sera dirigé vers un formulaire à remplir. À ce stade, l’affaire n’est pas encore conclue ! Le client peut très bien changer d’avis et quitter votre site web.

Il est donc crucial de le rassurer pour qu’il puisse compléter sa commande et vous permettre de réaliser des ventes. Il s’agit d’une étape cruciale dans le tunnel de conversion pour réaliser des ventes. Une fois la vente réussie, le client peut être guidé vers un autre tunnel pour, par exemple, une vente supplémentaire.

Il ne s’agit pas d’une simple page dont il faut s’occuper. Il faut déployer de nombreux efforts pour rendre cette page aussi efficace que possible et faire en sorte qu’elle permette un maximum de conversions. Une fois que vous avez trouvé la bonne approche, il ne vous reste plus qu’à l’utiliser pour cibler d’autres domaines.