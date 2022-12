Arche gonflable : un moyen innovant de promouvoir votre marque !

L’arche gonflable est aujourd’hui l’un des moyens les plus innovants pour les entreprises de promouvoir leurs marques, et d’atteindre leurs clients potentiels. En raison de leur grande taille, les structures gonflables offrent une grande visibilité au public et mettent en valeur la marque.

Ces arches gonflables promotionnelles n’améliorent pas seulement l’aspect général de l’événement, elles sont également comme un outil de marketing pour un large groupe de personnes. Les arches gonflables sont essentiellement une forme d’architecture temporaire qui peut être érigée afin de présenter son identité à un large public.

Ce type d’arche gonflable est utilisé lors de divers événements tels que les marathons, les compétitions de course à pied, les épreuves cyclistes, etc. Un grand nombre de personnes s’y rassemble en même temps, et les marques voient dans ces événements une excellente occasion de se faire connaître.

Qu’est-ce qu’une arche gonflable et en quoi est-ce utile pour vous ?

Une arche gonflable est une décoration populaire lors d’événements. Elle peut être utilisée pour créer un point focal pour l’événement, et pour donner à un espace événementiel une personnalité plus marquée. La première utilisation d’arches gonflables remonte aux années 1950, lors du couronnement de la reine Elizabeth II.

L’entreprise qui les a fabriquées, Burgo, voulait s’assurer que les gens peuvent voir la reine sous tous les angles. On voit souvent des arches gonflables lors d’événements professionnels, car elles constituent un moyen facile d’améliorer l’identification de la marque puisqu’elles peuvent être personnalisées pour inclure les logos et les couleurs de la marque.

Elles sont également idéales pour les séances de photos, car elles permettent aux invités ou aux clients de prendre des clichés amusants avec leurs amis et les membres de leur famille en face d’elles.

Où peut-on utiliser l’arche gonflable ?

Si vous avez déjà assisté ou participé à un événement sportif, vous avez probablement vu des entreprises utiliser des arches gonflables sur mesure pour afficher leur marque ou promouvoir leurs services.

Ces arches servent aussi de points de départ et d’arrivée, offrant une excellente occasion de transmettre un message à la foule qui attend. Les gens regarderont l’arche gonflable en attendant que les coureurs franchissent la ligne d’arrivée. Ainsi, le message restera dans leur esprit. Une arche gonflable est le meilleur moyen de promouvoir un événement sportif.

Elle peut également être utilisée pour signaler le début ou la fin d’une course (comme le Tour de France), d’un concert ou d’une foire. Les arches gonflables en PVC conviennent à toutes sortes d’événements sportifs ainsi qu’à d’autres types d’événements professionnels, notamment les activités culturelles, le cyclisme et le jogging.

Lorsque vous travaillez avec un fabricant de structures gonflables comme Go-Up Concept, vous avez accès à une entreprise qui crée des bâtiments gonflables. Vous pouvez être sûr que l’article que vous achetez a été conçu en tenant compte à la fois de la forme et de la fonction.

Quelques exemples d’arches gonflables

Activités sportives

Vous avez sans doute vu des arches gonflables si vous avez déjà assisté à un événement sportif comme un marathon. Il est pratique de les avoir près de la ligne d’arrivée, car ils facilitent la tâche des concurrents.

Expositions

En plus de servir d’arches gonflables aux entrées, les arches gonflables sont un excellent moyen de faire de la publicité pour votre entreprise lors d’événements tels que des expositions commerciales.

Événements en plein air

Pour tout concert ou événement en plein air, quelle meilleure façon de faire une entrée qu’avec une arche gonflable substantielle ? Les arches gonflables sont également très résistantes aux intempéries, vous pouvez donc être sûr qu’elles resteront debout, quelle que soit la fréquence à laquelle le ciel s’ouvre et les pluies tombent.

Événement caritatif

Une arche gonflable peut être la solution si vous tentez de sensibiliser les gens à une bonne cause, mais il peut être difficile de trouver le bon type d’attention.

Avantages de l’arche gonflable publicitaire

Une arche gonflable est le meilleur choix pour votre événement à venir si vous voulez avoir un grand impact, car ils sont un excellent moyen d’attirer l’attention et de susciter la conversation. Voici donc les quelques avantages de l’utilisation de l’arche gonflable qui pourrait devenir la cerise sur le gâteau de vos événements professionnels :

les présentoirs uniques offrent à vos clients une expérience différenciante et vous gardent en mémoire ;

un stand d’exposition de haute qualité et unique fait apparaître plus de professionnalisme et inspire confiance à vos consommateurs ;

des éléments personnalisables vous permettent de configurer vos paramètres pour répondre aux besoins spécifiques de votre entreprise ;

avec des designs accrocheurs, les présentoirs d’exposition personnalisés augmentent la visibilité et attirent plus de monde sur votre stand ;

elle est attrayante pour les médias sociaux, car interactive et intéressante ;

ils améliorent l’identification de la marque puisqu’ils peuvent être personnalisés pour inclure les logos et les couleurs de la marque ;

plus adaptable que d’autres solutions publicitaires telles que les panneaux d’affichage statiques ;

le volume des arches gonflables permet une communication imposante tout en restant économique.

Quels facteurs prendre en compte avant de choisir l’arche gonflable la plus performante

Taille

Parce que l’arche existe dans une variété de formes et de tailles, il est crucial de choisir une taille qui aidera votre entreprise à recevoir une visibilité maximale. Une petite arche peut être utilisée à l’extérieur d’un magasin pour promouvoir un nouveau produit, tandis qu’une arche massive est nécessaire pour désigner les lignes de départ et d’arrivée d’un événement.

Sélection de la soufflerie

Ensuite, vous devez choisir parmi les différentes alternatives de soufflerie. Préférez-vous une structure étanche ou à air continu ? Alors que la première prend un certain temps à se gonfler, et reste gonflée toute la journée sans source d’air continue, la seconde se gonfle en moins de 45 secondes, et nécessite une alimentation en air constante pour rester gonflée. Une arche gonflable à air scellé est adaptée aux occasions où, elle doit être installée pendant plusieurs jours. Une arche à air continu peut être utilisée pour un événement d’une seule journée.

Alternative matérielle

L’arche gonflable courbée est disponible dans une gamme de matériaux. Si vous souhaitez une arche légère, le nylon 420d est le meilleur choix. Ce matériau est léger et portable, mais il n’est pas aussi durable que ses concurrents. Il est idéal pour les personnes qui n’organisent qu’un ou deux événements par an. Choisissez le nylon 600d si vous avez besoin d’un matériau lourd. Il est de grande qualité et a une finition mate. L’arche peut être facile à installer par deux personnes, mais il est difficile à nettoyer s’il est utilisé dans des endroits boueux. voir cette url pour en savoir plus.

Comment les arches gonflables sont-elles installées, et pourquoi constituent-elles une excellente option pour votre événement ?

Les arches gonflables sont une excellente option pour les événements, car elles sont faciles à assembler, et à mettre en place. Elles sont également hautement personnalisables, ce qui signifie que vous pouvez obtenir l’arche que vous voulez dans la couleur et la taille que vous voulez. Une arche gonflable est un excellent moyen de mettre en valeur votre événement. Elle résistera aux intempéries et sera capable de supporter des vents violents, ce qui en fait un excellent choix pour les événements en plein air. Les arches gonflables peuvent également être utilisées à l’intérieur, ainsi qu’à l’extérieur, ce qui leur confère une polyvalence que les autres structures n’ont pas. Il est important de noter que la structure d’un arc gonflable doit être fabriquée dans un matériau de qualité et disposer d’un sac de transport pratique pour un rangement facile, ce qui contribuera à maintenir son intégrité et à réduire le risque d’effondrement. Une arche gonflable doit être utilisée dans un endroit spécifique, où le sol est plat et ferme pour éviter le risque d’effondrement. D’autres produits, comme les sacs de sable, peuvent aussi être utilisés pour construire des arches naturelles.