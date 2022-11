Améliorez l’expérience client dans votre magasin

Au cœur de toute stratégie destinée à optimiser le CA, l’expérience client représente un enjeu primordial pour toute enseigne qui souhaite se développer.

Malgré l’essor incontournable des commerces en ligne, l’expérience en magasin demeure cruciale pour fidéliser le public.

Comment améliorer l’expérience client dans votre magasin grâce à la signalétique ?

Des panneaux signalétiques pour informer vos clients

La mise en place de panneaux signalétiques à l’intérieur ou à l’extérieur de votre magasin est une idée judicieuse pour séduire le public cible, guider et informer la clientèle.

C’est aussi un moyen efficace pour se démarquer de la concurrence et mettre en avant la société.

Notez qu’il est possible de faire fabriquer des panneaux signalétiques sur mesure sur des plateformes d’entreprise spécialisée comme abc-signaletique.fr, en vinyle ou de nombreux autres matériaux.

Pour passer commande, vous n’aurez qu’à envoyer votre demande par mail en indiquant le format, la quantité et le type de la signalétique que vous souhaitez en fonction de votre texte.

Formez convenablement vos employés pour améliorer l’expérience client

Il va sans dire que vous devez impérativement former vos employés pour pouvoir garantir une expérience client optimale. La capacité d’écoute, la courtoisie, le dynamisme, la réactivité et le sérieux sont des qualités essentielles que chaque membre de votre équipe de vente doit avoir.

En venant dans votre magasin, le client doit être accueilli avec le sourire et se sentir à l’aise. Sans le brusquer, votre équipe doit pouvoir identifier ses besoins et l’orienter vers les produits qui lui conviennent le mieux, le renseigner sur toutes leurs spécificités et la façon de les utiliser de manière optimale.

Il faudra aussi faire preuve de patience. Il n’est pas rare que les clients prennent du temps à faire leur choix, se désistent ou changent d’avis à la dernière minute.

Dans ce genre de cas, votre équipe devra rester calme, professionnelle et capable de leur fournir un accompagnement personnalisé jusqu’au bout.

Notons que d’après le rapport de PWC, un client sur 3 abandonnera une marque après une seule mauvaise expérience et 92 % des clients nieraient complètement l’enseigne après deux ou trois interactions négatives.

Veillez à ce que le magasin soit propre et organisé

Il est important que votre magasin soit propre et organisé durant les heures d’ouverture pour séduire les clients et les inciter à venir découvrir tout ce que vous proposez. Avant chaque ouverture et fermeture, veillez à ce que le ménage soit fait dans les moindres recoins de votre boutique.

Associez les articles similaires entre eux, veillez à ce qu’ils soient bien mis en valeur et accessibles. Pensez également à mettre ceux qui se vendent bien au fond du magasin pour attirer les consommateurs vers cette partie et ainsi leur faire découvrir les autres produits.

Les nouveaux articles et ceux en promo doivent être mis en exergue sur la devanture ou près de l’entrée de la boutique pour que tout le monde puisse les voir.

Bien entendu, cette liste de conseils pour améliorer l’expérience en magasin n’est pas exhaustive. D’autres astuces comme la mise en place de bornes interactives peuvent aussi vous être utiles.