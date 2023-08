9 conseils pour une communication d’événement réussie

René Tarin Préparer et réussir le concours de conseiller principal d'éducation - René Tarin - Livre

Et cela peut également concerné l’organisation d’un évènement d’entreprise. Une grande partie du succès de votre événement dépend directement de sa diffusion et de sa portée.

Depuis toujours, la communication est l’un des besoins fondamentaux de l’être humain. Nous sommes des êtres sociaux et c’est de cela que découle ce besoin de tout communiquer avec ceux qui nous entourent pour pouvoir partager et faire circuler des idées.

Nous allons donc vous donner quelques conseils pour communiquer avec succès autour de votre événement d’entreprise.

Bien choisir le nom de l’événement

Le naming de votre événement est la clé pour atteindre le public cible. Il est important que vous sachiez concevoir un nom simple, percutant et facile à mémoriser. Il faut bien comprendre que la communication pré-évènementielle est incontournable si vous voulez que votre évènement d’entreprise soit vraiment une réussite.

Elle va permettre de promouvoir l’évènement, de susciter l’intérêt des futurs participants, de partager les informations essentielles concernant l’évènement, d’atteindre un plus grand public cible. La communication pré-évènementielle est utilisée par les entreprises pour créer le buzz autour de l’évènement et pour donner envie aux prospects de venir. Ce type de stratégie ne s’improvise pas, elle nécessite une organisation méticuleuse.

Définir le programme

Il est important que vous choisissiez bien les activités et les conférences qui seront faites pendant l’évènement, en même temps que les différents intervenants et assistants du monde professionnel pour attirer l’attention des participants potentiels.

Indiquer clairement date, heure et lieu de l’événement

Communiquez ces informations dans toutes les publications que vous faites, afin que les personnes fassent ce trou dans leur agenda pour être en mesure d’assister à l’évènement. Vous pouvez aussi créer des flyers Helloprint personnalisés pour optimiser votre stratégie de communication. Vous pourrez les distribuer et les invités retrouveront la date, l’heure et le lieu facilement.

Concevoir un site web et créer des comptes sur les réseaux sociaux

Il est vraiment important d’avoir un site Web qui informe directement de l’événement que vous organisez. Les invités vont automatiquement vérifier si vous avez un site Web express et des profils sur les différents réseaux sociaux, car cela donne une crédibilité, un professionnalisme et une proximité inégalée à l’événement professionnel.

Inviter les médias

Ne perdez pas de vue les médias. Ils sont une source de diffusion très importante encore aujourd’hui à travers laquelle vous faire connaître et avoir une certaine portée et impact. Envoyez une note de pré-presse aux médias locaux ou nationaux.

Indiquer les modifications de dernière minute

Les changements de dernière minute, même si vous pensez qu’il n’y en aura pas, se produisent très souvent dans le monde des événements et vous devez être attentif lorsque cela se produit pour pouvoir le communiquer le plus tôt possible aux participants, soit un changement d’heure ou de lieu pour une raison quelconque, en même temps que les alternatives qui vont avoir lieu.

C’est une information que les participants seront heureux de recevoir, car ils ne se sentiront pas seuls et perdus, mais accompagnés et aimés. Vous ne savez pas comment le communiquer rapidement et efficacement ? Pourquoi ne pas essayer en créant un site web pour votre événement qui vous aidera à communiquer ces choses rapidement, directement et efficacement ?

Annoncer les activités à venir

Annoncer en permanence les différentes activités qui vont suivre d’autres, juste avant la fin de la précédente, peut aider à faire entrer les participants dans un cercle d’intérêt pour continuer à assister à toutes les activités que vous entreprendrez pendant l’évènement d’entreprise. Vous organisez un événement corporatif qui dure des heures ? Vous aurez aussi sûrement organisé un buffet, ou vous aurez certainement engager un traiteur ou un restaurant pour que les participants puissent manger et continuer à profiter du moment. Ceci et bien d’autres choses qui vont être fournies, sont des informations vraiment pertinentes que vous devez communiquer pendant l’événement afin que personne ne se perde et que les invités sachent à tout moment ce qu’il faut faire et où il faut aller.

Proposer des flyers personnalisés

N’oubliez pas de créer des brochures ou des flyers d’information sur tout ce qui peut aider ou intéresser vos participants. Une brochure avec une carte de l’endroit, avec la programmation et les intervenants sera d’une grande aide et un excellent guide pour tous.

Remercier et résumer le succès de l’événement

Remercier les participants à votre événement et communiquer ce qui a fait le succès du moment est toujours une bonne idée si vous voulez donner une image de proximité et de crédibilité. Les invités se sentiront importants et ils seront donc reconnaissants, et c’est une nécessité pour que votre entreprise obtienne les résultats attendus.

Pour finir, nous allons vous donner un dernier conseil utile pour votre entreprise. Pensez à vous appuyer sur les influenceurs pour promouvoir votre évènement. Il s’agit là d’un canal de communication redoutable pour rendre votre évènement viral.