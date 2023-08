8 idées intéressantes d’évènements d’entreprise à organiser !

TOMTOP Andoer 500mm/1000mm f/8 Téléobjectif pour appareil photo haute puissance Mise au point manuelle avec 2X Convertisseur Couvercle d'objectif Protecteur d'objectif Sac de transport pour la photographie de paysage Prise de vue sur scène Remplacement de la photographie d'événement sportif pour Nikon D40 D40X D60 D90 D100 D200 D300 D500 D600 D610 D700 D750 D800 D810 D810 10 A D8 50 D3000 D3100 D3200 D3300 D3400 D5000 D5100 D5200 D5300 D5500 D5600 D7000 D7100 D7200 D75000

Vous sentez que votre équipe de collaborateurs a besoin d’être motivée et boostée ? Le travail tourne au ralenti et vous recherchez une solution ?

Organiser un évènement d’entreprise est une bonne idée pour stimuler l’engagement et la motivation chez vos employés.

Une cohésion de groupe renforcée, une meilleure communication et une augmentation de la productivité sont autant de bienfaits que l’entreprise pourra en retirer.

Si vous manquez d’inspiration, voici huit bonnes idées toutes simples d’évènements d’entreprise que vous pouvez organiser très prochainement !

Une activité à thème bien-être

Le quotidien professionnel peut parfois être très pesant pour les travailleurs. Entre les exigences de leurs postes et les divers défis personnels qu’ils rencontrent, certains finissent par sombrer dans le stress et l’anxiété avec des conséquences comme l’absentéisme et la baisse du rendement.

Un évènement d’entreprise sur le thème du bien-être serait une occasion intéressante pour les travailleurs qui se détacheront un tant soit peu du travail pour souffler et décompresser.

Un évènement sportif

Le sport est une discipline qui a l’avantage de rassembler les gens.

Lorsque vous désirez organiser un événement d’entreprise pour

rassembler vos employés et travailler à la cohésion du groupe,

un évènement sportif peut être une très bonne idée.

Il peut prendre diverses formes comme :

Une randonnée en montagne ;

Une course de relais ;

Des olympiades ;

Un match de football.

Vos employés apprendront à collaborer pour atteindre des objectifs. Ils passeront des moments chaleureux et vivront des sensations fortes. Ils en ressortiront heureux et auront renforcé leur esprit d’équipe.

Un évènement de découverte culinaire

Voici une idée intéressante qui pourrait également rassembler vos collaborateurs ! Le domaine culinaire n’a que des adeptes, et vos employés prendront plaisir à découvrir de nouveaux plats et surtout à les déguster. Ce sera surtout un moment d’échange et de convivialité. Pensez donc à organiser un atelier de préparation de sushis par exemple où vos collaborateurs auront à cuisiner en équipe. Ils apprendront à faire très attention aux détails, et à développer plus de patience. Pourquoi ne pas les initier à la cuisine moléculaire ? Cette idée attisera certainement la curiosité de plus d’un !

Une soirée privée divertissante

Organiser une soirée d’entreprise est déjà une idée intéressante. Mais l’idée est meilleure lorsque l’accent est mis sur le divertissement des employés. Une soirée privée avec un spectacle humoristique par exemple serait une très belle idée pour que les travailleurs passent un moment de joie et de fous rires. Ils pourront, le temps d’une soirée, oublier toutes les exigences du quotidien et profiter d’un spectacle privé spécialement réservé pour eux.

Un atelier axé sur le développement personnel

Parfois, il suffit juste de quelques clés pour permettre à des travailleurs démotivés et perdus de se retrouver et de reprendre leur envol. Vous pouvez par exemple organiser un séminaire axé sur le développement personnel.

Choisissez un cadre propice à la concentration, invitez un expert certifié du domaine et mettez à part une demi-journée pour booster l’état d’esprit de vos collaborateurs. Les résultats se feront certainement sentir sur leur productivité.

Un team building dans un endroit insolite

Un endroit insolite surprise peut être un cadre parfait pour un team building qui booste la cohésion des équipes. Lorsque vos employés se retrouveront dans un endroit totalement inédit et devront mettre ensemble leurs efforts pour atteindre les objectifs fixés, ils n’auront d’autre choix que de développer la communication saine et l’entraide. Les activités à réaliser doivent être à la fois ludiques et attractives, mais nécessiter la collaboration des membres de chaque équipe.

Un escape game : pourquoi pas ?

Vous pouvez aller encore plus loin en organisant un escape game. De quoi s’agira-t-il concrètement ? Vos collaborateurs se retrouveront comme pris au piège dans une salle fermée. Leur possibilité de sortie se jouera sur certains indices à retrouver. Ils n’auront d’autre choix que de travailler en équipe pour s’en sortir. Même si cette activité demeure un jeu, il n’en demeure pas moins qu’elle va stimuler le sens de l’entraide entre les membres de l’équipe.

Une sortie détente

Terminons cette liste par cette activité toute simple, mais qui peut apporter un certain rafraîchissement à votre équipe de travailleurs. Vous n’aurez qu’à choisir un lieu, prévoir des plats et des boissons à consommer, des animations pour ne pas s’ennuyer et le tour est joué. Cette sortie pourrait s’effectuer autour d’une piscine dans une structure bien aménagée pour ce genre d’évènements ou simplement consister à louer un club de karting pour permettre à vos collaborateurs de s’amuser à fond. Bonjour les sensations fortes et les souvenirs inoubliables !