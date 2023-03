5 avantages écologiques des compacteurs de déchets

Les débats sur le changement climatique se poursuivent depuis des décennies. Alors que certains prétendent que les questions liées au changement climatique ont été exagérées, d’autres affirment qu’il s’agit d’une menace sérieuse pour l’existence de l’humanité qui doit être traitée de toute urgence.

Tous les avantages du compacteur de déchets

Quelle que soit la vérité, il est évident que les changements induits par le climat affectent l’environnement dans lequel nous vivons. Les inquiétudes concernant la santé de l’environnement sont donc légitimes. L’utilisation d’un compacteur à déchets prend donc tout son sens.

Il est aujourd’hui indispensable d’utiliser des moyens abordables, écologiques et innovants pour éliminer les déchets. En effet, il a été démontré que la manipulation et l’élimination inappropriées des déchets exacerbent la dégradation de l’environnement induite par le changement climatique.

Pour prévenir cette dégradation de l’environnement, les grandes quantités de déchets générées chaque année par les entreprises, les consommateurs domestiques et l’industrie doivent être traitées et éliminées sans impacter l’environnement.

Le compacteur de déchets est un moyen sûr de minimiser les impacts négatifs sur l’environnement. Un compacteur de déchets vous rendra plus respectueux de l’environnement car il possède 5 avantages écologiques :

Réduction du volume des déchets

Amélioration de l’enlèvement, du transport et de l’élimination des déchets

Sécurité accrue

Conservation de l’environnement

1. Réduction du volume des déchets

Le compactage des déchets réduit considérablement leur volume. Il s’agit de compacter de grands volumes de déchets en petites tailles gérables, qui peuvent être transportées en toute sécurité vers les décharges sans causer de dommages sur l’environnement.

Cela signifie que le volume de déchets présent sur votre site diminue, vous faisant ainsi gagner considérablement de l’espace. Cet espace pourra donc être mis à profit, et surtout, il vous donnera une impression de propre.De plus, les décharges peuvent traiter davantage de déchets puisque ceux-ci sont déjà compactés au moment de leur arrivée.

2. Amélioration de l’enlèvement, du transport et de l’élimination des déchets

L’utilisation de compacteur de déchets permet de réaliser de grandes économies en termes de manutention et d’élimination des déchets. Les compacteurs de déchets utilisent également moins d’énergie pour enlever et éliminer les déchets. Comme les déchets compactés prennent moins de place, vous n’avez pas besoin d’une grande flotte de camions de transport pour acheminer les déchets d’un centre de collecte à un autre. En outre, le risque que les déchets s’envolent des camions pendant le transport est minime en raison de leur nature compacte, même en utilisant des camions standards.

3. Une sécurité accrue

Les compacteurs de déchets permettent une manipulation sûre des déchets, y compris des déchets dangereux. Par exemple, les déchets alimentaires et pharmaceutiques peuvent être compactés en toute sécurité sans présenter de danger pour les humains, les animaux et l’environnement. Lors du compactage des déchets, le compacteur de déchets traite les déchets dans un conteneur hermétiquement fermé, pour éviter toute fuite dans l’environnement. Cela signifie également que les animaux ne peuvent pas accéder aux déchets compactés.

Cette méthode est plus sûre que l’incinération car il n’y a pas de fuite dans l’air ou dans le sol. Également, le compactage des déchets est moins coûteux que l’incinération.

4. Amélioration de la capacité et de la longévité des décharges

À la base du compactage des déchets, il y a la possibilité de réduire leur volume, leur manutention, leur transport et d’améliorer la sécurité. Les décharges, elles, ont “une date d’expiration”. Cela signifie que, plus elles traitent de déchets, plus elles se remplissent rapidement.

De ce fait, si tous les déchets arrivent à une décharge sous forme compactée, la durée de vie de cette décharge est prolongée, ce qui signifie également qu’il y aura moins de décharges et donc une économie de terrains dont on a tant besoin. Tout le monde est gagnant : professionnels, particuliers et environnement.

5. Les compacteurs légers encouragent la conservation de l’environnement

Il existe de petits compacteurs de déchets qui sont suffisamment petits pour tenir dans des espaces réduits. Ils fonctionnent plus ou moins comme les compacteurs de déchets industriels lorsqu’ils compactent les déchets domestiques. L’utilisation d’un compacteur de déchets domestiques réduit le volume de vos déchets et les rend donc plus abordables, plus efficaces et plus écologiques.