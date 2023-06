3 critères pour le choix de votre société de portage salarial

Moses MOS90136 - (Come on) Lets quiz again, 3-6 joueurs, à partir de 12 ans (édition FR) (Allemand), Jeu de société

Travailler dans une société de portage salarial permet de bénéficier de nombreux privilèges.

Le salarié porté peut facilement trouver des missions et travailler sans se soucier des démarches liées à la gestion administrative et financière de son activité.

Toutefois, pour être assuré de bénéficier de ces avantages, il est important de bien choisir sa société.

Voici 3 critères importants pour bien faire ce choix.

Une société de portage salarial reconnue

En choisissant une société de portage salarial de renommée, le salarié porté a la garantie qu’il travaille dans un cadre légal et sécurisé.

Lorsqu’il collabore avec ce type de société, il est également assuré que les normes ainsi que les obligations légales, comme présentées sur ce site par exemple, sont respectées afin qu’il puisse exercer sa profession en toute tranquillité.

Avec la société de portage salarial reconnue, le salarié porté a aussi la possibilité de trouver plus facilement des clients, en fonction de la nature de son activité. Une telle structure dispose en effet généralement d’un vaste réseau de clients et de partenaires. Cela peut lui permettre d’obtenir plus aisément des missions et d’avoir des opportunités professionnelles. Cela constitue une aubaine pour le travailleur indépendant.

Le plus souvent, la société de portage salarial reconnue dispose aussi d’une expérience avérée dans son domaine. Elle a par ailleurs des connaissances approfondies sur les plans administratif, juridique et financier. Grâce à cela, le salarié porté peut entièrement se consacrer à son activité principale sans se préoccuper des démarches administratives et autres.

Les avis d’anciens salariés portés comptent

Pour bien choisir la société de portage salarial, il est aussi essentiel de prêter une attention particulière aux avis de ses anciens salariés portés. Ces points de vue peuvent permettre d’avoir un aperçu de l’expérience de la société et de la qualité des services qu’elle propose.

En se basant sur les avis des anciens salariés portés, il est aussi possible d’avoir une idée de comment la société communique avec ses collaborateurs. On peut pareillement savoir si elle respecte les engagements qu’elle a pris et soutient les travailleurs, en cas de besoin.

Les avis peuvent aussi aider à identifier les forces et faiblesses de la société de portage salarial. Les commentaires peuvent aborder des points de satisfaction ainsi que des lacunes constatées lors de la collaboration. Le salarié porté peut ainsi se baser sur ces commentaires pour faire un choix éclairé en fonction de ses besoins et de ses attentes.

Le portage salarial et le label Zéro Frais Cachés

Il est également recommandé d’opter pour une société qui dispose du label Zéro Frais Cachés. Ce dernier est mis en place pour protéger les salariés portés. Il est délivré par la Fedep’s, l’association des salariés en portage salarial. Le label Zéro Frais Cachés garantit que la société prélève uniquement les frais de gestion mentionnés dans le contrat de travail du salarié porté.

En travaillant dans une société de portage salarial disposant de ce label, le travailleur a la certitude qu’il n’y a pas de frais dissimulés dans ses cotisations patronales de son bulletin de paie. Il a la garantie que la gestion de ses finances se fait de manière adéquate.

Le salarié porté peut aussi bénéficier d’une certaine protection juridique avec une société qui dispose du label Zéro Frais Cachés. Avec cette norme, les clauses et les modalités du contrat sont bien définies et sont conformes à la réglementation en vigueur dans le domaine.