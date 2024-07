Test du JBL Live 670NC : le son JBL dans un tout petit format

Les amateurs de casques compacts seront ravis de découvrir le JBL Live 670NC, une version supra-aural du Live 770NC qui repose directement sur les oreilles. Dans cet article, nous vous présentons notre avis complet sur ce produit.

Ce que vous devez retenir du Test du JBL Live 670NC :

Le JBL Live 670NC est un casque supra-aural léger et compact, idéal pour les déplacements et les activités sportives.

Il est équipé de boutons physiques pour contrôler le volume, la lecture, la réduction de bruit active et l’assistant vocal.

️ Le casque dispose d’une application JBL Headphones pour personnaliser le son avec un égaliseur et des fonctionnalités comme Personi-Fi.

La connexion Bluetooth 5.3 avec support multipoint permet une utilisation fluide entre plusieurs appareils

JBL Live 670NC : Un confort près des oreilles

Avec le Live 670NC, JBL souhaitait offrir un casque réellement léger et compact. Pour ce faire, le format supra-aural a été choisi, avec des écouteurs plus petits qui n’enferment pas les oreilles mais reposent directement dessus. La première conséquence est une réduction du poids d’environ 40 grammes pour atteindre environ 210 grammes, ce qui favorise l’utilisation du casque lors de déplacements ou d’activités sportives.

Le JBL Live 670NC bénéficie de la même attention portée à la sélection des matériaux et à l’assemblage que son grand frère. En outre, son arceau en métal, compatible avec les têtes plus larges, est recouvert d’un tissu en maille très agréable au toucher.

Commandes et connectivité du JBL Live

Une différence importante par rapport au 770NC est que le JBL Live ne dispose pas d’une zone de contrôle tactile mais seulement de boutons. Ils sont situés sur l’écouteur droit et permettent d’ajuster le volume, de mettre en pause/lecture la musique, d’activer la réduction de bruit active ou l’assistant vocal du smartphone, le tout avec le pouce. Le Live 670NC est également équipé d’une entrée mini-jack 3,5mm pour écouter de la musique depuis un lecteur de musique portable ou jouer à des jeux sur un ordinateur sans décalage audio comme en Bluetooth. Enfin, le port de charge est en USB-C.

Fonctionnalités pratiques du JBL Live 670NC

Le JBL Live 670NC est facile à utiliser et dispose d’un système de détection de port qui met automatiquement en pause la lecture lorsqu’il est retiré. Une fois que les boutons sont identifiés par leur forme et leurs légères marques en relief, le casque peut être utilisé confortablement et facilement.

Pour explorer davantage de fonctionnalités, il faut installer l’application JBL Headphones. Les 10 bandes de fréquences couvrent l’ensemble du spectre sonore, de 31 Hz à 16 kHz, ce qui permet une personnalisation précise du son.

JBL a intégré une fonction loudness qui, lorsqu’elle est activée dans l’application, renforce les extrémités graves et aiguës du spectre à faibles niveaux de volume ; les graves et les aigus sont accentués pour améliorer la clarté du son, ce qui est utile dans les environnements bruyants. Cependant, cette fonction n’est pas convaincante et il est préférable de revenir au mode d’écoute stéréo simple, qui offre des résultats bien meilleurs.

Personi-Fi et égalisation

De même, la technologie Personi-Fi invite les utilisateurs à tester leur acuité auditive en confirmant s’ils peuvent entendre certains sons ou non afin d’ajuster la signature tonale du casque en conséquence. Néanmoins, avec ces processus de calibration, ce sont toujours les aigus qui finissent par être renforcés.

En résumé, on peut ignorer Personi-Fi et se contenter de jouer avec les paramètres de l’égaliseur.

Bluetooth à la pointe de la technologie

Le casque JBL Live 670NC est équipé d’un contrôleur Bluetooth 5.3 et est censé être compatible avec la transmission . Tout d’abord, cette fonction sera disponible après une future mise à jour du firmware via l’application et lors de l’utilisation d’une source compatible Bluetooth LE Audio. Deuxièmement, il convient de noter que la transmission audio Bluetooth LE LC3 n’est pas moins destructrice que les technologies actuelles et la qualité perçue est généralement la même. Dans ce cas spécifique, il pourrait y avoir matière à se réjouir si elle permet une transmission non seulement sur 2 canaux, mais sur 6 canaux pour la musique Dolby Atmos de Tidal, Apple Music ou Amazon Music.

En bref, la prise en charge du Bluetooth LE par le JBL Live 670NC est une bonne chose, mais ne propose rien de nouveau pour le moment.

Maintien confortable et connexion multipoint

L’arceau du JBL Live 670NC est recouvert de tissu et offre un maintien confortable. De plus, le casque prend en charge la connexion multipoint avec deux appareils simultanément, facilitant ainsi le passage de l’un à l’autre pour écouter.

Design compact et léger

JBL Headphones App pour personnaliser le son

Réduction de bruit active

Connexion Bluetooth 5.3 multi-appareils

En conclusion, le JBL Live 670NC est un casque supra-aural avancé qui convient aux amateurs de casques compacts. Avec des fonctionnalités intéressantes comme la réduction de bruit active et un design élégant, il saura satisfaire les audiophiles soucieux de qualité et de praticité.