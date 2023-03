Quels sont les secteurs qui recrutent des UX designers ?

Recrutement UX designers : les secteurs à forte employabilité

Si vous avez le profil et les qualifications nécessaires d’un UX designer, vous vous demandez certainement où vous pouvez exercer votre métier ?

En plus de la taille de la structure qui va vous embaucher (startup, PME, etc.), il est bon de savoir quels secteurs recrutent le plus dans ce domaine. L’UX design intéresse davantage les entreprises du secteur de la technologie. Cette industrie est tellement présente partout de nos jours que cela devrait vous pousser à vous spécialiser.

Voici une idée sur les secteurs qui sont à la recherche non-stop de profils comme le vôtre.

Les perspectives de carrière en UX design

Le parcours professionnel d’un UX designer doit, dans la plupart des cas, le mener à travailler dans le secteur de la technologie de l’information et de la communication. Cette industrie ne cesse de gagner du terrain et d’offrir, en conséquence, des opportunités pour tous les profils.

Une carrière en UX design peut vous porter à travailler aussi en indépendant (freelance, consultant, formateur). Vous pouvez, également, vous développer à l’international en rejoignant une multinationale ou en entamant une carrière à l’étranger. Reste à savoir quelle industrie est la plus propice à la croissance de votre parcours.

Pour mettre toutes les chances de réussite de votre côté, vous devez passer par un programme d’apprentissage de l’UX design. Une fois la formation finie, vous pouvez prétendre à votre premier emploi en tant que concepteur UX junior. Certains commencent aussi par un poste d’analyste ou d’architecte de l’information en espérant avoir des promotions vers des postes d’UX design.

Il vous faut 3 à 5 ans d’expérience, en travaillant sur plusieurs projets UX, pour envisager de devenir UX designer senior ou responsable de l’expérience utilisateur.

UX designer, une carrière aux perspectives motivantes

En tant que manager, vous serez responsable d’une équipe de concepteurs et d’analystes UX, et vous dirigerez le développement commercial de votre entreprise (gestion des contrats et coordination avec les clients).

Quelles perspectives de carrières pour les différents professionnels de l’UX ?

UX Designer senior

Après plusieurs années d’expérience en UX design, vous pourriez vous spécialiser dans la conception d’expériences utilisateur complexes et/ou de grande envergure en tant que UX Designer senior. Ce rôle implique de diriger des équipes de concepteurs et de travailler en étroite collaboration avec des stakeholders pour développer des stratégies d’expérience utilisateur à grande échelle.

UX Researcher

Si vous êtes intéressé par les aspects de recherche de l’UX design, vous pourriez devenir UX Researcher. Les UX Researchers se concentrent sur l’identification des besoins et des comportements des utilisateurs pour créer des expériences utilisateur plus efficaces. Ils effectuent des recherches qualitatives et quantitatives, tels que des entretiens avec les utilisateurs, des tests d’utilisabilité, et des analyses de données pour mieux comprendre les besoins des utilisateurs.

UX Strategist

Si vous êtes intéressé par la gestion de projets, vous pourriez vous spécialiser en tant qu’UX Strategist. Dans ce rôle, vous seriez responsable de la planification de la stratégie d’expérience utilisateur d’un produit ou d’un service, en collaborant étroitement avec les parties prenantes, en identifiant les besoins des utilisateurs et en concevant des parcours utilisateurs efficaces.

UX Writer

Si vous êtes passionné par l’écriture, vous pourriez envisager de devenir UX Writer. Les UX Writers créent des contenus adaptés aux parcours utilisateurs des applications, sites web, et autres produits numériques. Les UX Writers sont souvent impliqués dans la conception de l’interface utilisateur et travaillent en étroite collaboration avec les UX Designers pour créer des expériences utilisateur cohérentes.

Directeur de l’expérience utilisateur

Si vous avez de l’expérience en tant qu’UX Designer senior ou en tant qu’UX Strategist, vous pourriez progresser vers un poste de direction en tant que Directeur de l’expérience utilisateur. Dans ce rôle, vous seriez responsable de la stratégie d’expérience utilisateur globale d’une entreprise, en supervisant les équipes de conception et de recherche pour créer des expériences utilisateur cohérentes à travers toutes les plateformes.

Où travailler en tant qu’UX designer ?

Selon un sondage mené en 2020 par Nielsen Norman Group, société américaine spécialisée dans le conseil UX/UI, voici les industries qui recrutent davantage d’UX designers dans le monde. Les secteurs qui recrutent des professionnels en UX design sont en effet variés et en constante évolution. Cependant, voici quelques exemples de secteurs qui sont particulièrement actifs dans ce domaine :

L’informatique et l’IT

L’informatique, la conception logicielle et les technologies de l’information (IT) sont le berceau naturel de l’UX design. C’est là que cette discipline a vu le jour. Rien qu’aux Etats-Unis, on a recensé près de 200 000 personnes employées dans la conception UX par les entreprises de ce secteur.

En rejoignant cette industrie, vous serez amené à créer le design des sites web, des logiciels et des applications mobiles. Votre travail peut être à destination des clients de l’entreprise ou pour ses besoins en interne.

Technologies de l’information

Les entreprises technologiques sont souvent à la pointe de l’innovation en matière d’expérience utilisateur, et recrutent donc souvent des professionnels en UX design.

Banque, finance et l’assurance

Les institutions financières, telles que les banques et les compagnies d’assurance, ont besoin de professionnels en UX design pour créer des expériences utilisateur conviviales pour les services bancaires en ligne, les applications mobiles et les sites web de transactions financières.

Le secteur de la finance, en l’occurrence la banque et l’assurance, profite de la croissance fulgurante des solutions en ligne (paiement en ligne, gestion de portefeuille, banque en ligne, etc.). Les acteurs de ce secteur investissent de plus en plus dans la création d’applications mobiles facilitant leur interaction avec leurs clients. Pour cela, ils ont sans cesse besoin d’UX designers pour leur concevoir des solutions qui améliorent l’ergonomie et la praticité d’utilisation de ces applications.

La finance et l’assurance représentent ainsi le 2ème secteur en termes d’employabilité pour les concepteurs UX.

Le commerce de détail

C’est l’un des secteurs qui brillent le plus par l’UX design. En effet, les concepteurs UX aident les commerçants de détail à mieux vendre leurs produits sur internet. Ils créent des sites e-commerce et des applications mobiles pour faciliter l’expérience d’achat du client. Les entreprises de vente au détail ont toujours besoin de concepteurs UX pour améliorer des fonctionnalités telles que le chat, le panier électronique, le processus de commande, etc.

Commerce électronique

Les entreprises qui vendent des produits ou des services en ligne sont particulièrement intéressées par l’expérience utilisateur, car elle peut avoir un impact direct sur les ventes.

Le consulting

Les agences de conseil recrutent des consultants en conception UX pour apporter leur expertise et améliorer les processus UX de leurs clients. Les consultants aident les entreprises à utiliser une approche de design pour identifier et résoudre les problèmes d’utilisabilité.

L’éducation

A l’instar du secteur bancaire, l’éducation s’est révolutionnée avec l’essor des plateformes d’enseignement en ligne. Ces dernières proposent des cours sous différents formats (conférences, vidéos, tutoriels, webinaires, etc.) et des applications d’apprentissage et d’examens. Les UX designers interviennent pour améliorer l’ergonomie de ces applications et démocratiser leur utilisation auprès des jeunes populations.

Ce secteur a encore de très bons jours devant lui, en particulier après la crise sanitaire qui a renforcé la culture de l’apprentissage en ligne.

La santé

Le secteur de la santé a lui aussi profité du boom technologique pour voir éclore plusieurs applications mobiles, logiciels et sites web qui facilitent la vie aux patients et aux professionnels du domaine.

Télémédecine, plateformes de prise de rendez-vous, applications d’analyse de données médicales, moniteurs cardiaques et des milliers d’autres solutions ont vu ainsi le jour.

Les UX designers ont pour mission d’accompagner le développement de ces supports pour que les acteurs du domaine puissent proposer le meilleur service possible à leurs patients. Les opportunités d’embauche ne manquent jamais dans ce secteur.

Santé numérique

Les entreprises de santé numérique, qui développent des applications ou des dispositifs de santé connectés, ont besoin de professionnels en UX design pour créer des interfaces conviviales et adaptées aux utilisateurs.

La publicité

Avec l’avènement du marketing digital, la publicité a clairement changé. Les consommateurs sont désormais sensibles à tout et il devient plus difficile de capter leur attention. Les acteurs du secteur font appel, alors, aux UX designers pour les aider, forts de leurs compétences en storytelling et en illustration visuelle, afin de mieux véhiculer leurs messages publicitaires.

La publicité, tout comme les médias et les sociétés d’édition, représente un vecteur important pour l’exercice de l’UX design. Vous ne risquez pas de chômer en travaillant pour l’un des acteurs de cette industrie.

Médias et divertissement

Les entreprises de médias et de divertissement, telles que les sites web de streaming de musique ou de vidéo, sont souvent à la recherche de professionnels en UX design pour créer des expériences de consommation de contenu optimales.

Gouvernement

Les gouvernements cherchent également à améliorer l’expérience utilisateur de leurs services en ligne, notamment dans les domaines tels que les services sociaux, les impôts et les permis.

Conclusion

En somme, les possibilités de carrière en UX design sont variées et peuvent s’étendre à de nombreux secteurs différents.