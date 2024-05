Quels sont les bons plans tech à saisir à l’occasion de la fête des Mères ?

La fête des Mères approche à grands pas ! C’est l’occasion idéale pour montrer votre affection à votre maman adorée en lui offrant un cadeau spécial. Et si cette année, vous optiez pour un cadeau high-tech original et pratique ?

Nous vous formulons dans ce petit guide quelques idées de produits technologiques tendance qui feront certainement plaisir à votre mère. De plus, nous avons sélectionné pour vous les meilleures offres disponibles actuellement sur le marché.

Ce que vous devez retenir sur les bons plans tech à saisir à l’occasion de la fête des Mères :

Offrir des appareils high-tech comme des sèche-cheveux avancés, des TV LED 4K, ou des friteuses diététiques est à la mode pour la fête des Mères.

Les promotions actuelles rendent ces cadeaux tech accessibles à des prix compétitifs.

Choisir un cadeau qui correspond aux passions de votre mère, comme la cuisine ou la musique, garantit qu’il sera bien reçu et utilisé.

Un sèche-cheveux



Si votre mère aime prendre soin d’elle et particulièrement de ses cheveux auxquels elle voue un culte, offrez-lui un sèche-cheveux de haute qualité.

Ce cadeau sera sûrement très apprécié de sa part. Sur de nombreuses boutiques de ventes de produits tech, on retrouve une large gamme de modèles récents de sèche-cheveux.

Par exemple, sur procie.com, vous trouverez présentement un sèche-cheveux de la marque néerlandaise Phillips. Celle-ci est mondialement connue pour la qualité de ses appareils. Recherchez donc le nec plus ultra pour votre mère en optant pour un sèche-cheveux doté de fonctionnalités variées comme :

une puissance variable ;

plusieurs niveaux de chaleur ;

un mode ionique ;

et un bouton d’air frais pour fixer la coiffure.

Profitez des périodes promotionnelles en cours pour repartir avec ce bel accessoire à un prix imbattable.

Une TV LED 4K



Pour une expérience visuelle optimale lorsqu’elle regardera ses films et ses séries préférés, offrez en cadeau à votre mère un téléviseur LED 4K. Ces écrans de dernière génération offrent en effet une résolution quatre fois supérieure aux téléviseurs HD traditionnels.

Avec une telle dalle, votre mère profitera d’un réel confort visuel et d’une grande immersion dans ses programmes télé favoris. Une télévision de technologie LED 4K permet de profiter pleinement de tous les détails de l’image.

Vous trouverez également en ligne une vaste sélection des meilleurs modèles en promotion. Vous pouvez notamment vous rendre sur les différents stores des principaux fabricants de télévision. À noter que ces dernières sont de plus en plus équipées de fonctionnalités comme les chaines de streaming, le Wi-Fi et le Bluetooth.

Une friteuse diététique

Si votre mère souhaite manger plus sainement, le choix d’une friteuse diététique comme cadeau nous parait excellent. Pour preuve, grâce à leur système de cuisson à air chaud, ces appareils connaissent un vent de popularité en France depuis un petit moment. Ils permettent de préparer des aliments savoureux et croquants avec peu ou pas d’huile.

Nous vous invitons alors à parcourir les nombreuses sélections de friteuses diététiques actuellement en promotion, y compris ce modèle FRL5388B de la marque turque Beko. Cette friteuse diététique dispose d’une capacité généreuse et d’un grand éventail de fonctions pratiques comme :

un minuteur ;

une cuve amovible ;

un thermostat réglable, etc.

Votre mère pourra alors s’en servir principalement pour cuire des frites et d’autres types d’ingrédients comme des pommes de terre rissolées, des légumes grillés, de la poitrine de poulet désossé, des filets de poisson pané, etc.

Cerise sur le gâteau, retenez que contrairement aux friteuses classiques, ces appareils marqués du sceau « diététiques » ne nécessitent que très peu de vidange et de nettoyage. C’est en conséquence beaucoup moins de travail pour votre mère. De plus, leur forme compacte facilite le rangement dans n’importe quelle taille de cuisine.

Un barbecue électrique

Si ces deux idées de cadeau n’emportent pas toujours votre adhésion, tournez-vous vers un barbecue électrique pour redonner le gout de la cuisine à votre mère. Durant les périodes de fêtes notamment, il est de coutume de prévoir au menu quelques grillades !

Si votre mère aime cuisiner en extérieur, alors nul doute que ce cadeau fera mouche auprès d’elle ! C’est en effet une excellente option à considérer. À la fois pratique, propre et facile à utiliser, il conviendra parfaitement à toutes les occasions.

Saisissez cette période caractérisée par d’importantes réductions pour effectuer de bonnes affaires. Retrouvez chez le revendeur PRO&Cie, présent en France métropolitaine et en Corse, une vaste gamme de barbecues électriques dotés d’un plateau antiadhésif et d’une grande surface de cuisson.

Une enceinte Bluetooth

Autant que nous sommes, nous partageons la musique comme centre d’intérêt. Cela dit, nous vous parions qu’offrir une enceinte Bluetooth à votre mère lui ferait extrêmement plaisir.

Si par exemple, elle aime écouter de la musique chez elle ou en déplacement, ce cadeau ultraportable constitue à l’évidence un choix judicieux. Elle pourra ainsi s’en servir pour diffuser sans fil ses morceaux favoris depuis son smartphone ou sa tablette.

Parmi les offres attractives du moment, on retrouve les assistants vocaux Alexa et Google Assistant. Le design compact et élégant de ces appareils les rend faciles à utiliser au quotidien. De plus, ces modèles embarquent une intelligence artificielle performante avec qui interagir.

